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"Полтаварыбхоз", связанный со "слугой народа" Трухиным, засеял часть прудов региона сельхоз культурами, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Предприятие "Полтаварыбхоз", связанное с нардепом "Слуги народа" Александром Трухиным, засеяло часть прудов на Полтавщине сельхоз культурами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Полтавщина".

Так, согласно проверке, установлено, что в бывшем Глобинском районе существует несоответствие между инвентаризацией 2010 и 2019, обнаруженное в основном за счет водных объектов, находящихся в пользовании в ЗАО "Полтаварыбхоз".

На территории Бугаевского, Пронозовского и Святиловского сельских советов на площади более 7100 га, находящегося в пользовании ЗАО "Полтаварыбхоз", учитываются 414 водных объектов. Во время комиссионного обследования 7 мая 2020 установлено, что фактически с водой находятся 6 водных объектов, площадью водного зеркала 806,7 га, которые используются по назначению. Тогда как все остальные объекты - обезвожены и засеяны сельскохозяйственными культурами, хотя официально на этих территориях не проводится эта процедура.

Полтаварыбхоз, связанный со слугой народа Трухиным, засеял часть прудов региона сельхоз культурами, - СМИ 01

Отмечается, что Региональному офису водных ресурсов Полтавщине неизвестно, почему земли водного фонда обслуживаются не по целевому назначению и почему целевое назначение земель водного фонда не изменено на сельскохозяйственное.

Читайте: Прошу главу МВД Монастырского расследовать незаконную разработку недр на Полтавщине, - "слуга народа" Павловский

Одним из бенефициарных владельцев Полтаварыбхоз является Наталья Трухина, мать народного депутата и председателя Полтавской организации "Слуги народа" Александра Трухина.

Сам нардеп с 2014 по 2015 год был главой наблюдательного совета "Полтаварыбхоз", однако, по его словам, на добровольной основе.

Далее в письме указано на то, что РГА области игнорируют просьбы Офиса завершить инвентаризацию водных объектов. Поэтому, с момента принятия распоряжения председателя ОГА № 127 от 25.02,2019 "О состоянии гидротехнических сооружений водных объектов (водохранилищ, прудов) на территории Полтавской области", органами местного самоуправления Полтавской области не взято на баланс ни одно гидротехническое сооружение, которое является бесхозным имуществом.

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Автор: 

Трухин Александр (145) Полтавская область (1149)


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Топ комментарии
+9
інновації, кулє! це не те що Барига...
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29.09.2021 13:45
+5
Там колись було найбільше рибне господарство у Європі за площею ставків.
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29.09.2021 13:47
+4
Политические процессы,происходящие в Украине,все больше напоминают дурдом.(с)
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29.09.2021 13:45
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Правила форума Совет форумчан
інновації, кулє! це не те що Барига...
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29.09.2021 13:45 Ответить
на дні ставів будуть високі врожаї і без добрив...
а майбутній рибі не зашкодить
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29.09.2021 13:48 Ответить
Конопелькой небось ???
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29.09.2021 13:45 Ответить
высокодоходной сельскохозяйственной культурой с ограниченным кругом интереса и неограниченной в цене
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29.09.2021 13:57 Ответить
Политические процессы,происходящие в Украине,все больше напоминают дурдом.(с)
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29.09.2021 13:45 Ответить
Там колись було найбільше рибне господарство у Європі за площею ставків.
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29.09.2021 13:47 Ответить
І на Січі Трухін
Картопельку садить,
А ви її купуєте,
Їсте на здоров'я
Та славите Запорожжя.
Т.Шевченко
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29.09.2021 13:55 Ответить
Как неожиданно...
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29.09.2021 13:50 Ответить
А может он плавать не умеет! Вот и расправляется с прудами.
Такие они, ЗЕленые слуги Клована.
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29.09.2021 14:11 Ответить
Трухин один из наставников Зе, ему можно
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29.09.2021 14:13 Ответить
Брат по крови.....
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29.09.2021 14:17 Ответить
Це щось схоже і рибку з*їсти і на ........ задоволення присісти.
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29.09.2021 14:31 Ответить
Трухин уже в тюрьме сидит?
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29.09.2021 14:31 Ответить
Поки ще шукають за кермом автомобіля.
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29.09.2021 14:33 Ответить
Він в багажнику був.
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29.09.2021 14:34 Ответить
а это тот, ПЬЯНЬ-ЧУШКА
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29.09.2021 14:51 Ответить
Сельхозкультуры то хоть кошерные?
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29.09.2021 15:10 Ответить
Наступним роком, а можливо вже восени висадить пів мільярда дерев, а можливо і більше. Чи хтось зібрався рахувати?
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29.09.2021 16:04 Ответить
 
 