"Полтаварыбхоз", связанный со "слугой народа" Трухиным, засеял часть прудов региона сельхоз культурами, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Предприятие "Полтаварыбхоз", связанное с нардепом "Слуги народа" Александром Трухиным, засеяло часть прудов на Полтавщине сельхоз культурами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Полтавщина".

Так, согласно проверке, установлено, что в бывшем Глобинском районе существует несоответствие между инвентаризацией 2010 и 2019, обнаруженное в основном за счет водных объектов, находящихся в пользовании в ЗАО "Полтаварыбхоз".

На территории Бугаевского, Пронозовского и Святиловского сельских советов на площади более 7100 га, находящегося в пользовании ЗАО "Полтаварыбхоз", учитываются 414 водных объектов. Во время комиссионного обследования 7 мая 2020 установлено, что фактически с водой находятся 6 водных объектов, площадью водного зеркала 806,7 га, которые используются по назначению. Тогда как все остальные объекты - обезвожены и засеяны сельскохозяйственными культурами, хотя официально на этих территориях не проводится эта процедура.

Отмечается, что Региональному офису водных ресурсов Полтавщине неизвестно, почему земли водного фонда обслуживаются не по целевому назначению и почему целевое назначение земель водного фонда не изменено на сельскохозяйственное.

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Одним из бенефициарных владельцев Полтаварыбхоз является Наталья Трухина, мать народного депутата и председателя Полтавской организации "Слуги народа" Александра Трухина.

Сам нардеп с 2014 по 2015 год был главой наблюдательного совета "Полтаварыбхоз", однако, по его словам, на добровольной основе.

Далее в письме указано на то, что РГА области игнорируют просьбы Офиса завершить инвентаризацию водных объектов. Поэтому, с момента принятия распоряжения председателя ОГА № 127 от 25.02,2019 "О состоянии гидротехнических сооружений водных объектов (водохранилищ, прудов) на территории Полтавской области", органами местного самоуправления Полтавской области не взято на баланс ни одно гидротехническое сооружение, которое является бесхозным имуществом.

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