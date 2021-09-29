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Новости Безвизовый режим с ЕС
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Ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины, - СМИ

Ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины, - СМИ

Некоторые страны-члены Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом пишет "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался внутренних документ ЕС.

Внутренний документ ЕС датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

Как пишет издание, такое решение приняли из-за того, что упомянутые страны нарушают правила. В частности, люди пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

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Об отмене безвиза для Украины заговорили в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Чехии:

- число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%;

- Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%.

- Франция указала проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии.

- Бельгия жалуется на Молдову;

- Чехия – на Грузию, Молдову и Украину.

безвизовый режим (1552) Евросоюз (17113)


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Топ комментарии
+54
Если таки отменят, то для режима Зели это - похороны.
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29.09.2021 13:49
+41
а разве не он обвинял Пороха в том, что заробитчаны ищут работу вне Украины? а теперь оказывается ситуация с этим только усугубилась?! а как хрипел, как кривлялся!
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29.09.2021 13:55
+38
люди бегут потому что зеленые недороблы устроили жопу в стране. экономика в трызде, просвета нет и не будет. вот и ломятся за кордон.
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29.09.2021 13:56
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От саме це потрібно цитувати, щоб наступні 73/43%зебіли і подлякові боти штибу , , , та інші подібні побачили, в чому "зрада", і щоб не брехали тут, ніби Європа не бачить, як зеленоуродна шваль відриває Україну від Європи.
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29.09.2021 17:07 Ответить
А как всё хорошо начиналось.
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29.09.2021 17:24 Ответить
Довийожувався зє блазень, зі своїми «величноніщівними» заявами, вбік Європи???
Відповідь не забарилась...
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29.09.2021 17:31 Ответить
Порох-безвиз, зеленая плесень-против Порошенко, значит против безвиза.
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29.09.2021 17:37 Ответить
Фейк. Солидно издание, никогда не будет распространять подобную дезу...., если за неё не заплатили.
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29.09.2021 17:45 Ответить
Зе не буде захищати Український інтерес. він ніколи не захищав Україну. І хто його почує за те що він не захисник. медіа піар ЗЕ лише розрахований на телепузиків - какая разніца. . .
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29.09.2021 17:49 Ответить
Ну да.другое дело роботящие афганцы сирийци африканцы....
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29.09.2021 17:54 Ответить
да забейте, это московский фейк
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29.09.2021 18:11 Ответить
Удивительно, самыми ярыми раздувателями этой новости, являются миньйоны... Я так понимаю, читать дальше заголовка для многих не нужно
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29.09.2021 18:34 Ответить
В попередній же новині зазначається що новина фейкова. Штайнмаєр спростував
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29.09.2021 18:37 Ответить
Ну що тут скажеш... Іде повний регрес в країні на всіх рівнях. 73% зробили себе разом!
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29.09.2021 18:57 Ответить
Европа такая "озабоченная", что если и начнёт отменять, то закончит лет через пять.
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29.09.2021 19:31 Ответить
Фейк - не фейк, но, как гритса, дыма без огня не бывает
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29.09.2021 19:40 Ответить
нюхайТЕ
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29.09.2021 20:28 Ответить
не паникуйте , никто ничего не отменит . вбросили для бурления лайна .
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29.09.2021 21:04 Ответить
Надо обмазаться ваксой и громко заявить что в Украине не дают ******* в жопу..и тогда сразу дадут политическое убежище в Германии как преследуемуму по гендерному признаку
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29.09.2021 21:13 Ответить
Ти починай, починай. Зеленого гей-московита на заході навряд чи сприймуть. А от до лав "слуг народу" безумовно приймуть.
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30.09.2021 10:20 Ответить
Оце совпадєніє - клоун став президентом і думають відміняти безвіс який зробив Порох
Клоуна так і тягне у Тайожний союз.
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29.09.2021 21:34 Ответить
Корисно буде якщо скасують.

Бо це буде санкція українському народові за обрання промосковитської влади.

Після цього в Україні може початися новий Євромайдан. Якщо ж він почнеться, Вова поїде у гості до Віті. Буде обрана нова, цивілізована проєвропейська влада.

Отже, все добре, нарід! Все добре!
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30.09.2021 10:17 Ответить
ща зеленский начнет вводить выездные визы, как в рашке.
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30.09.2021 11:18 Ответить
таки да... в Украине нет журналистики и журналистов... когда смотришь ТВ или читаешь репортажи, то диву не даешься - все настолько низкопробно, что просто мерзко... журналисты превратились в прихвостней дерьмака и власти... вместо журналистики - журнашлюстика, вместо журналистов - журнашлюхи... исключение составляет крайне мало журналистов и каналов... а Г+Г, интер, ictv - это просто какое сборище низкопробнейшей журналистики...
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30.09.2021 12:06 Ответить
Чехи скаржаться на засилля українців? А те, що в Празі куди не плюнь, в москаля влучиш і всюди чути їх "язик", це чехів не турбує?
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02.10.2021 04:56 Ответить
москалики въезжают в Чехию по визам, которые предоставлены ЕС.
И да, Чехов это не волнует.
Речь в статье идёт о том, что ЕС поверило ряду стран, в том числе Украине и разрешило ездить без виз к ним. А миллионы несознательных преступников нарушают законы ЕС. То есть вот из-за этих выродков, которые нарушают может пострадать вся Украина.
Показательная порка таких ублюдков могла бы помочь.
Ввести уголовку, к примеру, за нарушение условий безвизового режима.
И после того, как гражданина Украины за оное нарушение депортируют в Украину - пусть присядет на пару лет, подумает о жизни.
Или лучше на исправ.работы - канавы рыть и кусты ровнять.
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02.10.2021 11:03 Ответить
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