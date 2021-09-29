Ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины, - СМИ
Некоторые страны-члены Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом пишет "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался внутренних документ ЕС.
Внутренний документ ЕС датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.
Как пишет издание, такое решение приняли из-за того, что упомянутые страны нарушают правила. В частности, люди пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.
Об отмене безвиза для Украины заговорили в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Чехии:
- число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%;
- Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%.
- Франция указала проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии.
- Бельгия жалуется на Молдову;
- Чехия – на Грузию, Молдову и Украину.
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Відповідь не забарилась...
Клоуна так і тягне у Тайожний союз.
Бо це буде санкція українському народові за обрання промосковитської влади.
Після цього в Україні може початися новий Євромайдан. Якщо ж він почнеться, Вова поїде у гості до Віті. Буде обрана нова, цивілізована проєвропейська влада.
Отже, все добре, нарід! Все добре!
И да, Чехов это не волнует.
Речь в статье идёт о том, что ЕС поверило ряду стран, в том числе Украине и разрешило ездить без виз к ним. А миллионы несознательных преступников нарушают законы ЕС. То есть вот из-за этих выродков, которые нарушают может пострадать вся Украина.
Показательная порка таких ублюдков могла бы помочь.
Ввести уголовку, к примеру, за нарушение условий безвизового режима.
И после того, как гражданина Украины за оное нарушение депортируют в Украину - пусть присядет на пару лет, подумает о жизни.
Или лучше на исправ.работы - канавы рыть и кусты ровнять.