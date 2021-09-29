В Украине впервые за 30 лет достигнут консенсус по программе ракетного вооружения: определены типы комплексов и сколько их закупят до 2030 года, - Уруский
Программу развития ракетного вооружения, наверное, вынесут за рамки Гособоронзаказа и сделают целевой государственной.
Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову заявил вице-Премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.
"Одно из крупных достижений Минстратегпрома - это то, что на крайнем заседании СНБО рассмотрели программу развития ракетного вооружения. Я не могу говорить о деталях, потому что это закрытый документ. Но впервые за 30 лет мы достигли консенсуса. Самое главное - это консенсус Министерства обороны, Генерального штаба и промышленности о путях дальнейшего развития в этом крайне важном направлении", - рассказал он.
"Есть четко закрепленные работы, четко определенные типы ракетных комплексов, потребность в этих комплексах, кто разработчик, сколько нужно на разработку, сколько на подготовку производства, сколько мы их должны закупить до 2030 года. Под этим все подписались. Министр обороны, Главнокомандующий, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности и производители. И Министерство обороны подписалось, что организует заказ", - пояснил Уруский, добавив, что "только ради этого можно было создавать Минстратегпром".
По его словам, теперь нужно дождаться Указа Президента о введении в действие решения СНБО, а затем будут соответствующие поручения Кабинета Министров.
"Далее будет видно - мы ведем дискуссию, или, возможно, ракетную программу вынесем за пределы ГОЗа и делаем ее государственной целевой. Оно так, наверное, и будет. Сейчас Минфин категоричен. Там считают, что есть национальная безопасность и оборона, мы вам даем столько-то процентов ВВП, а вы себе уже там между собой распределяйте, что хотите. Министерство обороны тоже против. Но у президента позиция жесткая - это должно быть профинансировано", - акцентировал вице-премьер.
Подробнее читайте в интервью вице-Премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского: "У 2018-му "Антонов" відраховував 30 млн грн на утримання "Укроборонпрому", зараз - понад 100 млн. Я виступав проти цієї практики, але уряд мене не підтримав".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Великий привіт Кучмо , шо подарував мокшам 560 крилатих ракет з дальністю в 2800 км.
Это две разные штучки.
Так вот в обслуживании КР, нет никаких проблем. От слова - совсем.
Так понятно?
Согласен с Вашим бездоказательным высером.
Что в ракете (крылатой), такого свехсложного и страшного?
Чувак, открой определение КРЫЛАТАЯ РАКЕТА)))
О как!
Прикольно))))
Ну-ну))))
И некоторые из них прекрасно готовил к боевому применению.
А авиационные, готовили, мои коллеги-однокашники.
Это не танковые снаряды, которые на улице валяются)))
Читай останній абзац....спеціально для порохоботів-це макет до Дня Незалежності))))))
патронов по всему миру полно, и стоят они копейки
Что, и здесь чемпионы языком молотить?
"С начала апреля 2020 года Уруский возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина"
По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" https://biz.censor.net/n3170790 Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве. "
Источник: https://biz.censor.net/n3208479
Только вот контразведка могла бы разобраться , какая группа лоббировала его на такую важную должность . Кто-то же 30 летпропихивает на такие должности нужных раше кандидатов
сынагент.
_Ебанутый словоблуд!
Так вот в чем разница между правлением Порошенко и Зеленкого !
При Порошенко испытывали и запускали ракеты. При Зеленском - "консенсусы"