РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5600 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 704 53

В Украине впервые за 30 лет достигнут консенсус по программе ракетного вооружения: определены типы комплексов и сколько их закупят до 2030 года, - Уруский

В Украине впервые за 30 лет достигнут консенсус по программе ракетного вооружения: определены типы комплексов и сколько их закупят до 2030 года, - Уруский

Программу развития ракетного вооружения, наверное, вынесут за рамки Гособоронзаказа и сделают целевой государственной.

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову заявил вице-Премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Одно из крупных достижений Минстратегпрома - это то, что на крайнем заседании СНБО рассмотрели программу развития ракетного вооружения. Я не могу говорить о деталях, потому что это закрытый документ. Но впервые за 30 лет мы достигли консенсуса. Самое главное - это консенсус Министерства обороны, Генерального штаба и промышленности о путях дальнейшего развития в этом крайне важном направлении", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уруский о реформе ОПК: В работе по ликвидации "Укроборонпрома" произошел промах, но такого, как сейчас, уже не будет

"Есть четко закрепленные работы, четко определенные типы ракетных комплексов, потребность в этих комплексах, кто разработчик, сколько нужно на разработку, сколько на подготовку производства, сколько мы их должны закупить до 2030 года. Под этим все подписались. Министр обороны, Главнокомандующий, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности и производители. И Министерство обороны подписалось, что организует заказ", - пояснил Уруский, добавив, что "только ради этого можно было создавать Минстратегпром".

По его словам, теперь нужно дождаться Указа Президента о введении в действие решения СНБО, а затем будут соответствующие поручения Кабинета Министров.

"Далее будет видно - мы ведем дискуссию, или, возможно, ракетную программу вынесем за пределы ГОЗа и делаем ее государственной целевой. Оно так, наверное, и будет. Сейчас Минфин категоричен. Там считают, что есть национальная безопасность и оборона, мы вам даем столько-то процентов ВВП, а вы себе уже там между собой распределяйте, что хотите. Министерство обороны тоже против. Но у президента позиция жесткая - это должно быть профинансировано", - акцентировал вице-премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наев рассказал, на какое иностранное оружие рассчитывает Украина: ЗРК, системы ПРО, ракетные комплексы Seaspear и "Bayraktar"

Подробнее читайте в интервью вице-Премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского: "У 2018-му "Антонов" відраховував 30 млн грн на утримання "Укроборонпрому", зараз - понад 100 млн. Я виступав проти цієї практики, але уряд мене не підтримав".

Автор: 

оборона (5204) оружие (10210) ракеты (3567) Уруский Олег (116) Гособоронзаказ (55)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
при Порохе делали ракеты, а не консенсусы
показать весь комментарий
29.09.2021 14:04
+11
Ясний-красний. Папірєднікі нічого не робили, а прийшов Бубочко і у нас тепер будуть ракети. Ура, переміга!
показать весь комментарий
29.09.2021 14:05
+9
Зелені заробляють на усьому. Навіть на квітах для президента, і непогані гроші , до речі, кілька мульйонів знайома зеленського поклала собі в кишеню. Уявіть скільки вони на озброєнні нагріються.
показать весь комментарий
29.09.2021 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самое главное - это консенсус Министерства обороны, Генерального штаба и промышленности Источник: ???
показать весь комментарий
29.09.2021 14:03 Ответить
Конценсус є... Це чудово. Однак існує гірка правда, як би УКраїна не напрягалася, створити ПАРИТЕТ в ракетних озброєннях з пуйлорашею нам не під силу. І КБ не ті, і заводи не ті, і запасів ракетних озброєть немає, і коштів на озброєння виділятиметься в разів 20 менше ніж в моцкалів.
Великий привіт Кучмо , шо подарував мокшам 560 крилатих ракет з дальністю в 2800 км.
показать весь комментарий
29.09.2021 14:26 Ответить
название ракет можно узнать. 2800 это очень много, дальше топора
показать весь комментарий
29.09.2021 14:55 Ответить
А если бы не подарил, кто бы и за какие деньги их обслуживал, какая реакция США на это была бы? Чушь несёте, гражданин. При том состоянии, в котором тогда находилась страна (нищета, купоны, постчернобыльская атомофобия) - правильно сделал, что сбагрил.
показать весь комментарий
29.09.2021 15:06 Ответить
Вы не путайте КРЫЛАТУЮ РАКЕТУ и СПЕЦИАЛЬНУЮ БОЕГОЛОВКУ.
Это две разные штучки.
Так вот в обслуживании КР, нет никаких проблем. От слова - совсем.
Так понятно?
показать весь комментарий
29.09.2021 15:32 Ответить
чушь
показать весь комментарий
29.09.2021 15:36 Ответить
В чём? В одном Вашем слове)))
Согласен с Вашим бездоказательным высером.
показать весь комментарий
29.09.2021 18:17 Ответить
У тебя самого никаких доказательств нет, кроме пустопорожнего бла-бла-бла, умник
показать весь комментарий
30.09.2021 14:41 Ответить
А какие проблемы, могут быть с крылатой ракетой в обслуживании?
Что в ракете (крылатой), такого свехсложного и страшного?
Чувак, открой определение КРЫЛАТАЯ РАКЕТА)))
показать весь комментарий
30.09.2021 19:19 Ответить
Деньги, чувак, обыкновенные деньги, деньжата, бабосики. В них проблема. Так понятнее?
показать весь комментарий
30.09.2021 20:46 Ответить
Т.е. на обслуживание "Точек-У", "Смерчей" и всяких Р-60, -23, -27 и остальных типов были, а для пары сотен КР - нет.
О как!
Прикольно))))
Ну-ну))))
показать весь комментарий
30.09.2021 20:50 Ответить
И кто тебе сказал, что ракеты упомянутых тобой систем обслуживались, а не лежали десятками лет штабелями на складах?
показать весь комментарий
30.09.2021 22:22 Ответить
Я их вообще-то изучал)))
И некоторые из них прекрасно готовил к боевому применению.
А авиационные, готовили, мои коллеги-однокашники.
Это не танковые снаряды, которые на улице валяются)))
показать весь комментарий
30.09.2021 23:03 Ответить
Политическую составляющую не забывай, о которой я упоминал выше, и вообще, настроения того времени, когда совок развалился, НАТО из врага превратилось в друга, воевать не с кем и незачем и т.д и т.п. Ты видимо не жил в то время, если такую ересь лепишь. Вы все, умничаете задним числом, но вы не были у руля государства в то время и мыслите штампами рядового обывателя.
показать весь комментарий
30.09.2021 22:17 Ответить
Хитрожопый рашистский фуфлогон коллаборант, никаких таких особенных преимуществ у Засрахи нет, использует в основном труп совка устаревший морально и уставший физически металлобрухт . Что там нового особенного ,калибЭры с непредсказуемой траекторией или суперракЭты на пердячей тяге путлера? Пугать голой сракой будете ежа,а не Украину
показать весь комментарий
29.09.2021 15:58 Ответить
ну-ну
показать весь комментарий
29.09.2021 14:03 Ответить
при Порохе делали ракеты, а не консенсусы
показать весь комментарий
29.09.2021 14:04 Ответить
для зебалбеса шо ракета, шо велик, шо пианина однаково, вин в цьому не бум-ца-ца
показать весь комментарий
29.09.2021 14:48 Ответить
При Порошенко сделали госпрограмму "Ракетньій щит Украиньі" и не вьідели ни копейки на создание ракет средней дальности. Чтобьі не расстраивать Кремль.
показать весь комментарий
29.09.2021 15:37 Ответить
Снова тупо врешь. Именно при Порохе и Пасторе возобновилось и велось создание ракет программы Гром\Сапсан. Любишь же ты здесь тупо врать.
показать весь комментарий
29.09.2021 18:57 Ответить
Гром/Сапсан не являются ракетами средней дальности , они ОТРК . Москву єтим не напу гаешь , не долетают они до нее. Учи матчасть .
показать весь комментарий
29.09.2021 19:07 Ответить
Для "эксперда" -- экспортный вариант не достает, а вариант для внутреннего потребления -- смело достает. Тож именно -- учи матчасть, деточка, чем отличаются "Гром 2" и "Сапсан" и не позорься.
показать весь комментарий
29.09.2021 19:14 Ответить
Не позорься , номерной .Чтобьі исполнять функции оружия сдерживания , ракетьі должньі доставать Москву из любой точки Украиньі , а не только из приграничной полосьі. ОТРК для єтого не годятся , нужна дальность 1500 км , как минимум.
показать весь комментарий
29.09.2021 19:47 Ответить
Еще раз если не дошло -- Читать нужно больше, а не врать здесь тупо и позориться в своей тупости. Тогда бы знал реальные характеристики "Грома". И даже условные 500 по уже недействительному договору вполне достаточно чтобы ткнуть тебя носом в твое тупое "не копейки". Do You Understand?
показать весь комментарий
29.09.2021 20:58 Ответить
А з цього моменту детальніше???)))які це ракети при пороху робили?назвіть хоча б одну...
показать весь комментарий
29.09.2021 16:26 Ответить
відразу вам скажу, що вільха і т.п. це не ракетні комплекси, а системи залпового вогню з реактивними снарядами.....так що як то кажуть...не знаєш броду не лізь у воду))))
показать весь комментарий
29.09.2021 16:28 Ответить
Гром\Сапсан.

показать весь комментарий
29.09.2021 19:02 Ответить
Це тільки в перспективі....на озброєнні вони не перебувають.....так що в штангу)))
показать весь комментарий
01.10.2021 23:11 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)

Читай останній абзац....спеціально для порохоботів-це макет до Дня Незалежності))))))
показать весь комментарий
01.10.2021 23:15 Ответить
И для "спеца-эксперда" колбасных обрезков -- "Стугна" и "Корсар" -- это тоже класс ракетного фооружения. Как и "Нептун" является именно противокорабельной ракетой (ПКР). Как и украинские неуправляемые авиационные ракеты РС-80, разработанные и принятые при "барыгах". И так далее по списку. Иногда лучше жевать, чем писать чушь.
показать весь комментарий
29.09.2021 19:10 Ответить
Речь идёт не о ПТРК,ЗРК или НУРС а про отрк не перекручивайте.....не знаете не пишите.....из отрк у нас только Точка у ....и то в плачевном состоянии
показать весь комментарий
01.10.2021 23:10 Ответить
Ясний-красний. Папірєднікі нічого не робили, а прийшов Бубочко і у нас тепер будуть ракети. Ура, переміга!
показать весь комментарий
29.09.2021 14:05 Ответить
пока только консенсусы а чем вату палить ?
показать весь комментарий
29.09.2021 15:39 Ответить
Зелені заробляють на усьому. Навіть на квітах для президента, і непогані гроші , до речі, кілька мульйонів знайома зеленського поклала собі в кишеню. Уявіть скільки вони на озброєнні нагріються.
показать весь комментарий
29.09.2021 14:05 Ответить
повторюсь - поздно всрався дедуля ватный...
показать весь комментарий
29.09.2021 14:10 Ответить
"Впервые за 30 лет достигли консенсуса" - в этой фразе хоть какая-то победа над нашей недо-политикой, вечной грызнёй, "домовытысь" в смысле порешать, тотальной демагогией ни о чём, кого-то кинуть, а потом быть кинутым самим и так десятилетиями. Посмотрим на результаты, только не до 2030, а по этому году и следующему. Не надо нас послезавтраками кормить
показать весь комментарий
29.09.2021 14:11 Ответить
Ракеты ядерные надо. Надо по Москве пи#дануть и во всем мире будет мир и благодать!!!
показать весь комментарий
29.09.2021 14:20 Ответить
по голове тебе надо п..ть... чтобы дурь вытрусить
показать весь комментарий
29.09.2021 14:32 Ответить
бздишь, кацап?
показать весь комментарий
29.09.2021 15:24 Ответить
клоуны...7 лет войны а они как и предыдущие все планируют мля... Патронный завод постройте СЕЙЧАС, а они нам о ракетах которые будут в 2030 году бороздить просторы мокшанских болот..
показать весь комментарий
29.09.2021 14:26 Ответить
нахера тебе патронный завод? денег на строительстве украсть?

патронов по всему миру полно, и стоят они копейки
показать весь комментарий
29.09.2021 15:25 Ответить
Опять ты тут трешься ,хрюсский..
показать весь комментарий
29.09.2021 16:02 Ответить
Но впервые за 30 лет мы достигли консенсуса. Самое главное - это консенсус Министерства обороны, Генерального штаба и промышленности о путях дальнейшего развития в этом крайне важном направлении", - рассказал он.
Что, и здесь чемпионы языком молотить?
показать весь комментарий
29.09.2021 14:31 Ответить
"Вперше" без "великого" не канає, якось.
"С начала апреля 2020 года Уруский возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина"
По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" https://biz.censor.net/n3170790 Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве. "
Источник: https://biz.censor.net/n3208479
показать весь комментарий
29.09.2021 14:46 Ответить
Да связан он с россиянами дружескими связями , как та олимпийская спортсменка .
Только вот контразведка могла бы разобраться , какая группа лоббировала его на такую важную должность . Кто-то же 30 летпропихивает на такие должности нужных раше кандидатов
показать весь комментарий
29.09.2021 14:55 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2021 14:55 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2021 14:52 Ответить
странно раньше ракетное шло в войска и на полигоны а тут консенсусы какие то
показать весь комментарий
29.09.2021 15:38 Ответить
Ну теперь нужно реализовать и поставить в войска то, о чем договорились... Дело кхм... за малым...
показать весь комментарий
29.09.2021 15:50 Ответить
Урусский - враг, это понятно. Враг и вражий сучий сын агент.
показать весь комментарий
29.09.2021 16:46 Ответить
"Есть четко закрепленные работы, четко определенные..."
_Ебанутый словоблуд!
показать весь комментарий
29.09.2021 16:55 Ответить
"В Украине впервые за 30 лет достигнут консенсус по программе ракетного вооружения"

Так вот в чем разница между правлением Порошенко и Зеленкого !

При Порошенко испытывали и запускали ракеты. При Зеленском - "консенсусы"
показать весь комментарий
30.09.2021 00:25 Ответить
 
 