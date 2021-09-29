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Новости Коронавирус и карантин
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На доплаты медикам, которые борются с COVID-19, выделили дополнительные 205 млн грн, - Шмыгаль

На доплаты медикам, которые борются с COVID-19, выделили дополнительные 205 млн грн, - Шмыгаль

Правительство выделило дополнительные 205 млн грн на доплаты медикам, которые борются с COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время заседания мы поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам премьера, это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.

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Автор: 

выплаты (645) карантин (16729) врачи (1515) Шмыгаль Денис (2681) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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хм.. я так понял что медикам кто привит доплатят, а тех кто не привит - уволили и с этих денег доплатят первым!?
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29.09.2021 14:19 Ответить
Оця брехлива Шмигля і слова правди людям не говорить.
Військовим він уже доплатив...

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29.09.2021 14:19 Ответить
когда уже эти медики нажрутся, всё им мало!

* это был сарказм, господа
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29.09.2021 14:26 Ответить
интересно по сколько на нос в маске это выйдет... если дойдет )))
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29.09.2021 14:30 Ответить
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29.09.2021 14:33 Ответить
Стесняюсь спросить: вот эти 205 миллионов, это из тех 66 миллиардов или какие-то другие 205 миллионов?
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29.09.2021 15:48 Ответить
 
 