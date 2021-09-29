На доплаты медикам, которые борются с COVID-19, выделили дополнительные 205 млн грн, - Шмыгаль

Правительство выделило дополнительные 205 млн грн на доплаты медикам, которые борются с COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время заседания мы поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам премьера, это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.

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