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На доплаты медикам, которые борются с COVID-19, выделили дополнительные 205 млн грн, - Шмыгаль
Правительство выделило дополнительные 205 млн грн на доплаты медикам, которые борются с COVID-19.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время заседания мы поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.
По словам премьера, это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.
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Військовим він уже доплатив...
* это был сарказм, господа