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Беларусь приостановила работу по запросам о правовой помощи из Украины, Польши и стран Балтии

Беларусь приостановила работу по запросам о правовой помощи из Украины, Польши и стран Балтии

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил журналистам, что Польша, страны Балтии и Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

"Есть международная правовая договорная база. Она на сегодня имеет юридическую силу. Мы констатируем, что Польша, страны Балтии, Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства практически по всем преступлениям, в том числе связанным с коррупцией. Мы эту ситуацию изучаем, анализируем", - сказал Андрей Швед.

Он отметил, что белорусская сторона на условиях взаимности также пока приостановила работу по некоторым материалам, поступившим из этих стран.

"Анализируем ситуацию. Речь идет о том, чтобы в дальнейшем инициировать какие-то консультации, чтобы внести ясность, нужны ли вообще подобного рода договоры, коль они не исполняются", - заключил он.

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Беларусь (7889) Польша (8407) Балтия (354) преступность (953)


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Топ комментарии
+1
Тобто коли вагнерівців видавали ***** то угоду вони не порушували,а тепер починають щось вивчать?
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29.09.2021 14:26
+1
Обидилися, "біглих холопів" їм не видають.
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29.09.2021 14:27
+1
путєн заборонив
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29.09.2021 14:30
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Цікаво, а де той чудний поїзд трьох столиць?
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29.09.2021 14:26 Ответить
"скрылся вдали, оборвав меня на полусло..."
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29.09.2021 14:31 Ответить
Тобто коли вагнерівців видавали ***** то угоду вони не порушували,а тепер починають щось вивчать?
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29.09.2021 14:26 Ответить
Обидилися, "біглих холопів" їм не видають.
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29.09.2021 14:27 Ответить
путєн заборонив
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29.09.2021 14:30 Ответить
лагерь это там где правят кацапы,
а какие права, в лагерях ...
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29.09.2021 14:31 Ответить


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29.09.2021 14:35 Ответить
На заставку до статті доречніше було б поставити оте розстріляне недавно бревно із залишками гербу
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29.09.2021 18:40 Ответить
Генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед - не бачить що у нього президент - необранний народом , а узурпатор ?
Ще й у послідній час крутить шашні з ще гіршою Рашею !
Усі нормальні держави це бачуть - і тому ваші претензії плачуть
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29.09.2021 20:49 Ответить
 
 