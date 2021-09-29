Беларусь приостановила работу по запросам о правовой помощи из Украины, Польши и стран Балтии

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил журналистам, что Польша, страны Балтии и Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

"Есть международная правовая договорная база. Она на сегодня имеет юридическую силу. Мы констатируем, что Польша, страны Балтии, Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства практически по всем преступлениям, в том числе связанным с коррупцией. Мы эту ситуацию изучаем, анализируем", - сказал Андрей Швед.

Он отметил, что белорусская сторона на условиях взаимности также пока приостановила работу по некоторым материалам, поступившим из этих стран.

"Анализируем ситуацию. Речь идет о том, чтобы в дальнейшем инициировать какие-то консультации, чтобы внести ясность, нужны ли вообще подобного рода договоры, коль они не исполняются", - заключил он.

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