Гособоронзаказ на текущий год выполняется: Минобороны уже разместило 84,5% от годового объема заказов, - Уруский

Минобороны рассчитывают через три месяца выйти на 100% показатель выполнения Гособоронзаказа на текущий год.

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову заявил вице-Премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"ГОЗ (Гособоронзаказ. - Ред.) на текущий год выполняется. По данным Минобороны, по состоянию на 18 сентября ведомство разместило 84,5% от годового объема заказов на выполнение работ, услуг, покупку образцов вооружения и военной техники ГОЗ-2021. Там рассчитывают выйти на 100% показатель за 3 месяца этого года. Надеюсь, им это удастся. Однако я им сказал, что в дальнейшем не нужно доводить ситуацию до того, чтобы в последние дни заключались контракты для осуществления оборонных закупок. Это неправильная практика. Впрочем, хотел бы отметить, что сегодня взаимодействие с Министерством обороны у нас является четким и понятным", - рассказал Уруский.

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Вместе с тем, он отметил, что ряд украинских высокотехнологичных производителей не имеют заказов от Министерства обороны.

"Мне кажется, что там есть серьезный прецедент именно в структуре и Генерального штаба, и Министерства обороны, над которым нам надо всем работать. И обществу также. Я надеюсь, что сейчас новый Главнокомандующий, который пришел - он человек молодой, боевой, взялся с энтузиазмом. Думаю, что в кадровом вопросе там на уровне управления в Генеральном штабе многое изменится. В конце концов потребность формируют они", - пояснил вице-премьер.

Отвечая на вопрос о том, как приблизить к боевым реалиям программы развития ОПК и вооружения, Уруский заявил: "Я в прошлом году совершил визит в зону ООС, специально чтобы пообщаться с нашими воинами, посмотреть проблематику. Потому что одно - что докладывается руководству, а другое - реалии жизни. Мне говорили, как говорится, "без купюр". Докладывали лейтенанты, сержанты. Действительно, для меня было много нового. Согласен с тем, что мы должны на этапе формирования оборонных закупок сесть и серьезно поговорить перед тем, как утверждать программы. Определить реально, что нужно сделать, что нужно войску и как будут развиваться боевые действия будущего. Все учесть и прийти к общему знаменателю. Именно с этой целью я инициировал создание Координационной платформы на площадке Минстратегпрома, где все участники процесса смогут поднять и обсудить болезненные вопросы. Ведь потом, на этапе утверждения оборонных закупок на заседании СНБО, это уже делать будет поздно".

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"Я попробую собрать еще раз Главнокомандующего, Министерство обороны, промышленность, чтобы мы посмотрели, что же планируется. Мы должны понимать, что потребности формирует Генштаб. Я не могу сказать Валерию Залужному: "Простите, господин генерал, почему вы не относите к необходимым виды вооружения, которые просят наши защитники у волонтеров?" - резюмировал Уруский.

Подробнее читайте в интервью вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского: "У 2018-му "Антонов" відраховував 30 млн грн на утримання "Укроборонпрому", зараз - понад 100 млн. Я виступав проти цієї практики, але уряд мене не підтримав".