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Гособоронзаказ на текущий год выполняется: Минобороны уже разместило 84,5% от годового объема заказов, - Уруский

Гособоронзаказ на текущий год выполняется: Минобороны уже разместило 84,5% от годового объема заказов, - Уруский

Минобороны рассчитывают через три месяца выйти на 100% показатель выполнения Гособоронзаказа на текущий год.

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову заявил вице-Премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"ГОЗ (Гособоронзаказ. - Ред.) на текущий год выполняется. По данным Минобороны, по состоянию на 18 сентября ведомство разместило 84,5% от годового объема заказов на выполнение работ, услуг, покупку образцов вооружения и военной техники ГОЗ-2021. Там рассчитывают выйти на 100% показатель за 3 месяца этого года. Надеюсь, им это удастся. Однако я им сказал, что в дальнейшем не нужно доводить ситуацию до того, чтобы в последние дни заключались контракты для осуществления оборонных закупок. Это неправильная практика. Впрочем, хотел бы отметить, что сегодня взаимодействие с Министерством обороны у нас является четким и понятным", - рассказал Уруский.

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Вместе с тем, он отметил, что ряд украинских высокотехнологичных производителей не имеют заказов от Министерства обороны.

"Мне кажется, что там есть серьезный прецедент именно в структуре и Генерального штаба, и Министерства обороны, над которым нам надо всем работать. И обществу также. Я надеюсь, что сейчас новый Главнокомандующий, который пришел - он человек молодой, боевой, взялся с энтузиазмом. Думаю, что в кадровом вопросе там на уровне управления в Генеральном штабе многое изменится. В конце концов потребность формируют они", - пояснил вице-премьер.

Отвечая на вопрос о том, как приблизить к боевым реалиям программы развития ОПК и вооружения, Уруский заявил: "Я в прошлом году совершил визит в зону ООС, специально чтобы пообщаться с нашими воинами, посмотреть проблематику. Потому что одно - что докладывается руководству, а другое - реалии жизни. Мне говорили, как говорится, "без купюр". Докладывали лейтенанты, сержанты. Действительно, для меня было много нового. Согласен с тем, что мы должны на этапе формирования оборонных закупок сесть и серьезно поговорить перед тем, как утверждать программы. Определить реально, что нужно сделать, что нужно войску и как будут развиваться боевые действия будущего. Все учесть и прийти к общему знаменателю. Именно с этой целью я инициировал создание Координационной платформы на площадке Минстратегпрома, где все участники процесса смогут поднять и обсудить болезненные вопросы. Ведь потом, на этапе утверждения оборонных закупок на заседании СНБО, это уже делать будет поздно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уруский о реформе ОПК: В работе по ликвидации "Укроборонпрома" произошел промах, но такого, как сейчас, уже не будет

"Я попробую собрать еще раз Главнокомандующего, Министерство обороны, промышленность, чтобы мы посмотрели, что же планируется. Мы должны понимать, что потребности формирует Генштаб. Я не могу сказать Валерию Залужному: "Простите, господин генерал, почему вы не относите к необходимым виды вооружения, которые просят наши защитники у волонтеров?" - резюмировал Уруский.

Подробнее читайте в интервью вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского: "У 2018-му "Антонов" відраховував 30 млн грн на утримання "Укроборонпрому", зараз - понад 100 млн. Я виступав проти цієї практики, але уряд мене не підтримав".

Автор: 

Генштаб ВС (6250) Минобороны (9314) оборона (5204) Залужный Валерий (657) Уруский Олег (116) Гособоронзаказ (55)


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Топ комментарии
+4
мерзота !!! они видите ли "уже разместили 84,5% годового заказа..." и это на конец сентября текущего года... а в августе гособоронзаказ зелеными тварями даже не начинал финансироваться !!! зеленая шобла гробит оборонку уже третий год подряд... недоумки в 2019 выбрали зеленую 5 колонну...
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29.09.2021 15:32
+3
Гроші роздали. Лише техніка в війська не поступає. РОзкудкудахкався Уруський. ПЕвно виганяти будуть.
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29.09.2021 14:45
+2
разместило заказы (оплатило) это еще не выполнили заказ и не получили оплаченное !
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29.09.2021 14:52
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Гроші роздали. Лише техніка в війська не поступає. РОзкудкудахкався Уруський. ПЕвно виганяти будуть.
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29.09.2021 14:45 Ответить
"новый Главнокомандующий, который пришел - он человек молодой, боевой, взялся с энтузиазмом."
У этого клерка энтузазизм предельно зашкаливает.
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29.09.2021 14:47 Ответить
Так вот, чтобы знать реалии жизни, надо почаще на фронт ездить и с военными общаться. И не только с генералитетом и полковниками, которые залижут и подлижут как надо, а с ротными и комбатами, поближе к народу надо быть, тогда и курсе дел будете . А не корветами и F-35 грезить. Депутатов тоже кстати касается, вместо Трускавца - Волноваха, Бахмут, Краматорск, Северодонецк
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29.09.2021 14:48 Ответить
Не удивляюсь что кто-то саботирует оснащение армии Украины , после такого фото .
И какие фсбэшники протянули УРУССКОГО на такую должность ? Может контразведка знает ?

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29.09.2021 14:50 Ответить
разместило заказы (оплатило) это еще не выполнили заказ и не получили оплаченное !
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29.09.2021 14:52 Ответить
Ну якщо хоть зробили проплати то хоть і з запізненням але техніка та ракети будуть.Дотречі що там з патронники заводом?
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29.09.2021 15:02 Ответить
те й що з мульярдом дерев ... ямки капаєте???
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29.09.2021 15:45 Ответить
Есть, есть кому осваивать казённые деньги! Бойко-который ОПЗЖ и с вышками- контролирует крупнейший завод-производитель взрывчатки для "оборонки". / Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Этих специалистов знают и за рубежом: 18.09.2020 г. состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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29.09.2021 14:52 Ответить
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29.09.2021 15:07 Ответить
Брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів. Такої брехливої влади і підтримуючих її 73/43%зебілів історія української політики та суспільтва не знала з періоду коміків періоду застою семидесятих минулого сторіччя
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29.09.2021 15:26 Ответить
особенно винтовки Баррета без зипа порадовали ух зато сэкономили на Трускавец
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29.09.2021 15:31 Ответить
мерзота !!! они видите ли "уже разместили 84,5% годового заказа..." и это на конец сентября текущего года... а в августе гособоронзаказ зелеными тварями даже не начинал финансироваться !!! зеленая шобла гробит оборонку уже третий год подряд... недоумки в 2019 выбрали зеленую 5 колонну...
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29.09.2021 15:32 Ответить
 
 