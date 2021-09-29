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Украинским олимпийцам, занявшим 4-6 места, выплатят от 100 до 200 тыс. грн, - Шмыгаль
Кабмин принял решение о поддержке спортсменов, которые достойно соревновались на Олимпийских играх в Токио, но не получили медалей.
Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Государственное денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев, которые заняли 4, 5 и 6 места, и их тренеры", - говорится в сообщении.
Так, за 4 место они получат 200 тыс. гривен. За 5 место - 140 тыс. , а за 6 место - 100 тыс. гривен.
Кроме того, для тренеров, которые готовят нашу сборную к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, будут назначены 12 стипендий Кабинета Министров. Размер такой стипендии составит более 40 тыс. гривен.
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Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий29.09.2021 14:37 Ответить Мне нравится 0
Sophia-Maria Duglass
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Игорь Горобец #201911
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Игорь Горобец #201911
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Паравоз
показать весь комментарий29.09.2021 14:48 Ответить Мне нравится 1
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