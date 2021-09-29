Украинским олимпийцам, занявшим 4-6 места, выплатят от 100 до 200 тыс. грн, - Шмыгаль

Кабмин принял решение о поддержке спортсменов, которые достойно соревновались на Олимпийских играх в Токио, но не получили медалей.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Государственное денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев, которые заняли 4, 5 и 6 места, и их тренеры", - говорится в сообщении.

Так, за 4 место они получат 200 тыс. гривен. За 5 место - 140 тыс. , а за 6 место - 100 тыс. гривен.

Кроме того, для тренеров, которые готовят нашу сборную к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, будут назначены 12 стипендий Кабинета Министров. Размер такой стипендии составит более 40 тыс. гривен.

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