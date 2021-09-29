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Новости Коронавирус и карантин
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У заядлых курильщиков риск смерти от COVID-19 увеличивается в 6-7 раз, - исследование

У заядлых курильщиков риск смерти от COVID-19 увеличивается в 6-7 раз, - исследование

Ученые из Оксфордского, Бристольского и Ноттингемского университетов подтвердили, что курильщики не только чаще попадают в больницу после инфицирования вирусом SARS-CoV-2, но и имеют значительно более высокие риски смерти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "24 канал".

Доктор Эшли Клифт и ее коллеги изучили данные о 421 469 участниках британского биобанка. Средний возраст участников составлял 68,6 лет, 55% из них были женщинами. Исследователи проанализировали медицинские записи терапевтов пациентов, результаты тестов на коронавирус, данные о госпитализации и свидетельства о смерти за период с января по конец августа 2020 года.

Все участники делали тест на коронавирус, но только у 1 649 из них он был положительным. 968 больных лежали в больнице, 444 умерли из-за SARS-CoV-2.

Участников разделили на тех, кто никогда не курил (7 071 человек, 52,6% всей выборки), кто покончил с этой пагубной привычкой (5 684, 42,3%) или кто все еще курит.

В третьей группе были курильщики разных категорий: те, кто выкуривал меньше 10 сигарет в день (136 человек, 1,0%), 10 – 19 сигарет (240, 1,8%) и больше 20 сигарет (191, 0,9%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут 30 секунд, - исследование

Выводы исследования:

- По сравнению с некурящими курильщики не имели более высокого риска заразиться коронавирусом.

- Но у бывших и нынешних курильщиков был на 31% – 44% и до 80% выше риск госпитализации из-за коронавируса соответственно.

- Между пристрастием к сигаретам и риском смерти из-за коронавируса тоже выявили устойчивую связь: для заядлых курильщиков риск умереть от коронавируса был выше в 6 – 7 раз.

исследование (567) карантин (16729) курение (245) смертность (268) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Раніше не раз читав, що в курців шанси захворіти в декілька разів менші. Власть мєняється.
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29.09.2021 14:42
+5
Хыгыгы, а мне помницца проскакивала у некоторых мысля, что куриящим наабарот ковид нипочём. А теря их ширнуться зазывают

ЗЫ: Оксфордского, Бристольского и Ноттингемского - я так понимаю всё это те самые британские учоные?
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29.09.2021 14:42
+5
А у дышащих выхлопными газами автомобилей - в 10-15 раз!
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29.09.2021 14:46
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Раніше не раз читав, що в курців шанси захворіти в декілька разів менші. Власть мєняється.
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29.09.2021 14:42 Ответить
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29.09.2021 17:02 Ответить
Хыгыгы, а мне помницца проскакивала у некоторых мысля, что куриящим наабарот ковид нипочём. А теря их ширнуться зазывают

ЗЫ: Оксфордского, Бристольского и Ноттингемского - я так понимаю всё это те самые британские учоные?
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29.09.2021 14:42 Ответить
То можна не вакцинуватись?
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29.09.2021 14:45 Ответить
А у дышащих выхлопными газами автомобилей - в 10-15 раз!
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29.09.2021 14:46 Ответить
а у аллергиков?
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29.09.2021 14:55 Ответить
ну, возможно, просто из-за того, что курить в маске сложно?))
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29.09.2021 14:57 Ответить
Колись давно дивився репортаж , де показували стареньку італійку ,точно не пам!ятаю , але більше 100 років.
Так от в неї запитали :"Що ви їсте ,в чому секрет довголіття ?"
А вона відповіда : "Я люблю молоко і печиво".
Мораль : - нах всі статистики , всі під Богом ходимо.
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29.09.2021 15:03 Ответить
Шурин лежал в ковид отделении больницы, так все мужики, которые там были, некурящие. Родственник умер от ковида, так вёл здоровый образ жизни, друг умер от вируса, так тот вообще спортсмен, занимался плаванием, бегом, йогой.
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29.09.2021 15:06 Ответить
Ага, звісно вірю, перхворів і навіть не чихнув, певне ковід не зрозумів, що я палю.
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29.09.2021 15:29 Ответить
А ти чекав, що крім твого, тут буде ше 6-7 дописів такого змісту "я багато палив, захворів на ковід і помер"?
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30.09.2021 07:13 Ответить
Середній вік 68 років, непогано так курці живуть.
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29.09.2021 15:31 Ответить
В третьей группе были курильщики разных категорий: те, кто выкуривал меньше 10 сигарет в день (136 человек, 1,0%), 10 - 19 сигарет (240, 1,8%) и больше 20 сигарет (191, 0,9%, тобто разом 3 відсотки, в межах статистичної похибки.
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29.09.2021 15:32 Ответить
очередной пук...помер от прививки?да он курящий же был.
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29.09.2021 15:35 Ответить
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29.09.2021 15:44 Ответить
Всё относительно.Не курящий диабитек,имеет больше шансов загнуться,чем курильщик не болеющий диабетом
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29.09.2021 15:59 Ответить
Это не исследование, а просто набор цифр. Взяли группу и разделили по одному признаку, решив что он является доминирующим. С чего они решили, что именно факт курения является основным? Вполне возможно, что влияли и другие факторы. Как вариант люди, которые тяжело работали и имели более низкий социальный статус, а следовательно хуже питались, получали худшие медицинские услуги, проживали в более грязных районах могли чаще курить, чем люди с более высоким социальным статусом. Тогда выходит что у курящих здоровье хуже, чем у не курящих, но основная причина здесь не само курение, а целый ряд причин, каждая из которых может быть весьма существенной.
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29.09.2021 16:38 Ответить
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29.09.2021 18:31 Ответить
 
 