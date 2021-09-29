У заядлых курильщиков риск смерти от COVID-19 увеличивается в 6-7 раз, - исследование

Ученые из Оксфордского, Бристольского и Ноттингемского университетов подтвердили, что курильщики не только чаще попадают в больницу после инфицирования вирусом SARS-CoV-2, но и имеют значительно более высокие риски смерти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "24 канал".

Доктор Эшли Клифт и ее коллеги изучили данные о 421 469 участниках британского биобанка. Средний возраст участников составлял 68,6 лет, 55% из них были женщинами. Исследователи проанализировали медицинские записи терапевтов пациентов, результаты тестов на коронавирус, данные о госпитализации и свидетельства о смерти за период с января по конец августа 2020 года.

Все участники делали тест на коронавирус, но только у 1 649 из них он был положительным. 968 больных лежали в больнице, 444 умерли из-за SARS-CoV-2.

Участников разделили на тех, кто никогда не курил (7 071 человек, 52,6% всей выборки), кто покончил с этой пагубной привычкой (5 684, 42,3%) или кто все еще курит.

В третьей группе были курильщики разных категорий: те, кто выкуривал меньше 10 сигарет в день (136 человек, 1,0%), 10 – 19 сигарет (240, 1,8%) и больше 20 сигарет (191, 0,9%).

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Выводы исследования:

- По сравнению с некурящими курильщики не имели более высокого риска заразиться коронавирусом.

- Но у бывших и нынешних курильщиков был на 31% – 44% и до 80% выше риск госпитализации из-за коронавируса соответственно.

- Между пристрастием к сигаретам и риском смерти из-за коронавируса тоже выявили устойчивую связь: для заядлых курильщиков риск умереть от коронавируса был выше в 6 – 7 раз.