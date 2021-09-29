Зеленский ставит задачу, чтобы в 2022-м запустили спутники, а в 2024 - модуль на Луну, - Уруский
Космическая тема - это приоритет Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову заявил вице-Премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.
Он рассказал, что в этом году была одобрена Концепция Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.
"И уже совсем скоро, я надеюсь, будет сама программа", - добавил вице-премьер.
Он напомнил, что в Украине начат процесс корпоратизации государственных предприятий космической отрасли.
"В августе Правительство по нашему предложению приняло решение начать корпоратизацию одного из самых больших и важных оборонных предприятий Украины, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства - ГП "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод", - пояснил Уруский.
Также, по его словам, Минстратегпром обеспечил заключения соглашения для запуска космического аппарата "Сич-2-30" в декабре 2021 года.
"Впервые за десять лет Украина будет иметь собственный спутник на космической орбите", - акцентировал он.
Вместе с тем, Уруский отметил, что с реализацией намеченных президентом Владимиром Зеленским космических целей могут возникнуть проблемы из-за вопроса с финансированием.
"Минфин прекрасно знает, что космическая тема - это приоритет Президента. Это включено в программу Президента, Правительства и Верховной Рады. Они формально говорят: "Программа же не принята. Программа будет, вот тогда будем говорить". Но Владимир Александрович ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 - модуль на Луну. Это же требует финансирования уже! Мы не можем себе позволить потерять год", - резюмировал вице-премьер.
Подробнее читайте в интервью вице-Премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского: "У 2018-му "Антонов" відраховував 30 млн грн на утримання "Укроборонпрому", зараз - понад 100 млн. Я виступав проти цієї практики, але уряд мене не підтримав".
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Інформація, яку має збирати Січ-2-30 уже доступна безкоштовно. Її збирають супутники https://uk.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2 Sentinel-2 .
Військовий потенціал[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30&action=edit§ion=3 ред. код ]
Супутник не підходить для використання віськовими через занадто малу роздільну здатність і велику затримку з передачею оброблених даних.
Сколько там долг МВФ - аж до Луны ? Незнайка хочет на Луну.
Космическая тема - это приоритет Президента Украины Владимира Зеленского Источник:
Отака х*йня хлопчики та дівчатка )
Машенька отвечает ... ракету..
молодец Маша пять...
Вовочка что запустили у нас в стране?
-экономику, культуру и сельское хозяйство...
Он высмеивал политиков, пора за него браться, или все ТВ продались, вместе с миллионерами. Порошенко и Кличко тоже менжуют.
На него уже сюжетов.
особливо класний випуск "Літаки летять..", та і "Засранці"- нічого, а "зателефонував Лукашенку"
цей кілер повертається і доведе справу до кінця щоб наше майбутнє виглядало більш симпатичніше і не таке ватне як оце мурло !!!!!!!!!!!!!!!!!!
И связи с этими планами нашего "наполеона" вспоминается советский стишок:
Спутник, спутник,-ты могуч
Ты летаешь выше туч
На орбиту ты лети
Забери с собой Никиту (Зе)
И на радость всей стране
Выкинь на.уй на Луне!
Прочитав заголовок і проіржався неначе Лавров 🤣🤣🤣
"Чей Крым? Российский!.. АТОшников не люблю. Много о себе возомнили. П#здуй работать!" - блогерша из Львова
Ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины, - СМИ
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Зеленский ставит задачу, чтобы в 2022-м запустили спутники, а в 2024 - модуль на Луну
Він що, знайшов заначку Льоні-Космоса?..