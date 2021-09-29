Зеленский ставит задачу, чтобы в 2022-м запустили спутники, а в 2024 - модуль на Луну, - Уруский

Космическая тема - это приоритет Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову заявил вице-Премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Он рассказал, что в этом году была одобрена Концепция Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.

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"И уже совсем скоро, я надеюсь, будет сама программа", - добавил вице-премьер.

Он напомнил, что в Украине начат процесс корпоратизации государственных предприятий космической отрасли.

"В августе Правительство по нашему предложению приняло решение начать корпоратизацию одного из самых больших и важных оборонных предприятий Украины, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства - ГП "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод", - пояснил Уруский.

Также, по его словам, Минстратегпром обеспечил заключения соглашения для запуска космического аппарата "Сич-2-30" в декабре 2021 года.

"Впервые за десять лет Украина будет иметь собственный спутник на космической орбите", - акцентировал он.

Вместе с тем, Уруский отметил, что с реализацией намеченных президентом Владимиром Зеленским космических целей могут возникнуть проблемы из-за вопроса с финансированием.

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"Минфин прекрасно знает, что космическая тема - это приоритет Президента. Это включено в программу Президента, Правительства и Верховной Рады. Они формально говорят: "Программа же не принята. Программа будет, вот тогда будем говорить". Но Владимир Александрович ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 - модуль на Луну. Это же требует финансирования уже! Мы не можем себе позволить потерять год", - резюмировал вице-премьер.

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