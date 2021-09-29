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Зеленский ставит задачу, чтобы в 2022-м запустили спутники, а в 2024 - модуль на Луну, - Уруский

Зеленский ставит задачу, чтобы в 2022-м запустили спутники, а в 2024 - модуль на Луну, - Уруский

Космическая тема - это приоритет Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову заявил вице-Премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Он рассказал, что в этом году была одобрена Концепция Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты. ФОТО

"И уже совсем скоро, я надеюсь, будет сама программа", - добавил вице-премьер.

Он напомнил, что в Украине начат процесс корпоратизации государственных предприятий космической отрасли.

"В августе Правительство по нашему предложению приняло решение начать корпоратизацию одного из самых больших и важных оборонных предприятий Украины, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства - ГП "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод", - пояснил Уруский.

Также, по его словам, Минстратегпром обеспечил заключения соглашения для запуска космического аппарата "Сич-2-30" в декабре 2021 года.

"Впервые за десять лет Украина будет иметь собственный спутник на космической орбите", - акцентировал он.

Вместе с тем, Уруский отметил, что с реализацией намеченных президентом Владимиром Зеленским космических целей могут возникнуть проблемы из-за вопроса с финансированием.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский

"Минфин прекрасно знает, что космическая тема - это приоритет Президента. Это включено в программу Президента, Правительства и Верховной Рады. Они формально говорят: "Программа же не принята. Программа будет, вот тогда будем говорить". Но Владимир Александрович ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 - модуль на Луну. Это же требует финансирования уже! Мы не можем себе позволить потерять год", - резюмировал вице-премьер.

Подробнее читайте в интервью вице-Премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского: "У 2018-му "Антонов" відраховував 30 млн грн на утримання "Укроборонпрому", зараз - понад 100 млн. Я виступав проти цієї практики, але уряд мене не підтримав".

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) космос (786) спутник (231) Луна (27) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+45
гашиш у вовы яхщи
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29.09.2021 15:28
+41
предлагаю запустить на луну самого зелю вместе со слугами. В один конец
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29.09.2021 15:30
+33
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29.09.2021 15:29
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Страница 3 из 3
1 000 000 000 деревьев высадил.
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29.09.2021 20:18 Ответить
"Брехня слуг народу: стратегія, тактика, метод"

https://www.youtube.com/watch?v=YjfuY6Lcqbw
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29.09.2021 20:29 Ответить
ПВО не хватает, кацапы ударной группировкой на границе Украины трутся, а тем временем между космическим главнокомандующим и Луной возникла химия. Пиарщик долбаный
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29.09.2021 20:33 Ответить
Угу..Он эту химию себе в вену загнал.
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29.09.2021 21:40 Ответить
Долпойопи вибрали собу зедолпойопа.
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29.09.2021 20:44 Ответить
зробіть модуль пасажирським! та й хай летить уже собі....
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29.09.2021 20:50 Ответить
Це просто бомба, а не новина. В інших галузях у нас все гаразд?
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29.09.2021 20:52 Ответить
очевидь, до 2024-го буде
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29.09.2021 21:01 Ответить
Наукова цінність[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30&action=edit&section=2 ред. код ]

Інформація, яку має збирати Січ-2-30 уже доступна безкоштовно. Її збирають супутники https://uk.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2 Sentinel-2 .
Військовий потенціал[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30&action=edit&section=3 ред. код ]

Супутник не підходить для використання віськовими через занадто малу роздільну здатність і велику затримку з передачею оброблених даних.
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29.09.2021 20:58 Ответить
5 березня 2021 українські ЗМІ повідомили, що https://uk.wikipedia.org/wiki/SpaceX SpaceX запустить український супутник Січ-2-30 у кінці 2021 року. Вартість запуску складе 1,9 млн дол. Запуск буде здійснено https://uk.wikipedia.org/wiki/Falcon_9 Falcon 9

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29.09.2021 21:11 Ответить
Цей запуск має сенс лише за умов відпрацювання якихось технічних рішень з обов'язковою заміною на супутник нормальної роздільної здатності невдовзі після цього
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30.09.2021 11:16 Ответить
Плюс подготовка персонала...
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30.09.2021 11:29 Ответить
але якщо слідом не запускатимуть нормальний супутник - тоді це марна витрата коштів бюджету
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30.09.2021 13:20 Ответить
Зеленский хочет в модуль ? Стать космическим туристом ? Или мусором ?
Сколько там долг МВФ - аж до Луны ? Незнайка хочет на Луну.
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29.09.2021 21:02 Ответить
Зеленский ставит задачу, чтобы в 2022-м запустили спутники, а в 2024 - модуль на Луну Источник:

Космическая тема - это приоритет Президента Украины Владимира Зеленского Источник:

Отака х*йня хлопчики та дівчатка )

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29.09.2021 21:10 Ответить
А на Марс, на Марс когда?
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29.09.2021 21:12 Ответить
Та сразу после луны. **** тянуть ?
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29.09.2021 22:15 Ответить
Может лучше пенсии поднять, вместо луны?
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29.09.2021 21:12 Ответить
спочатку на Луну, а потім на пенсію
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30.09.2021 09:03 Ответить
А програма "Три по 100" (100 лікарень, 100 шкіл, 100 стадіонів) вже виконана?
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29.09.2021 21:17 Ответить
От мільярд дерев посадять, будуть 3 по 100 будувати.
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29.09.2021 23:03 Ответить
Після дерев пообіцяв ще 10 тисяч дитячих спорт площадок побудувати.
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30.09.2021 01:28 Ответить
Так вроде что то там с Британцами собирались...
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29.09.2021 21:22 Ответить
Криголам вже купили
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30.09.2021 09:09 Ответить
Незнайка на лунє, часть 1
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29.09.2021 21:29 Ответить
Дурэнь думкою богатие...
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29.09.2021 21:39 Ответить
Дети что запустили у нас в стране?
Машенька отвечает ... ракету..
молодец Маша пять...
Вовочка что запустили у нас в стране?
-экономику, культуру и сельское хозяйство...
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29.09.2021 21:43 Ответить
Когда появится про этого **рко, развлекательная передача.
Он высмеивал политиков, пора за него браться, или все ТВ продались, вместе с миллионерами. Порошенко и Кличко тоже менжуют.
На него уже сюжетов.
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29.09.2021 21:51 Ответить
Так є вже- " Інтерв'ю з Зеленським"
особливо класний випуск "Літаки летять..", та і "Засранці"- нічого, а "зателефонував Лукашенку"
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30.09.2021 09:26 Ответить
важко знайти його наркоманське інтерв'ю на лавочці - здається трут його нещадно
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30.09.2021 10:46 Ответить
"Недержание речи" у ЗЕ все больше напоминает "недержание речи" у Надьки Савченко. Похоже у них один куратор и один спичрайтер. Хотя может быть просто один диагноз.
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29.09.2021 21:59 Ответить
В них, скоріш ща все, один постачальник
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29.09.2021 23:05 Ответить
"А там и на Марс и на ближайшие звезды! А потом и на далекие - далекие галактики! И вот ,когда Украина освоит самые далекие окраины вселенной , столица вселенной автоматически переместится в Киев! И галактолеты будут бороздить просторы вселенной."- где то я уже это слышал! И ,по-моему, тот кто это говорил , был вынужден быстро быстро убегать! Видно зеля уже лыжи смазал! И эта его речь , что то вроде стартового выстрела!
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29.09.2021 22:06 Ответить
я что то запутался, это до или после гиперлупа будет?)))))
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29.09.2021 22:14 Ответить
Гиперлуп на луне будет. Сразу, когда модуль прилетит
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29.09.2021 22:17 Ответить
ти дурний, можеш не прикидатись розумним... Гіперлуп, то варіант залучити інвестиції, може й трохи далекий від реальності... а от українська капсула на місяці -- це варіант розпилу бюджетних коштів із залучених міжнародних кредитів -- між іншим, дійсно більш реалістичний.. в плані розпилу...
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29.09.2021 22:21 Ответить
Напевно Зевлада страждає на лунатизм.
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29.09.2021 22:24 Ответить
опять обкурился.....
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29.09.2021 22:38 Ответить
А где Национальный авиаперевозчик на украинских самолетах? Не лучше ли сначала это выполнить?
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29.09.2021 22:40 Ответить
А в 2026 экспедиция на Альфа-Центавра.)))
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29.09.2021 22:41 Ответить
.об твою мать,морда Шафира це демократія і майбутнє України !!!??? Якщо це так то нехай @ука
цей кілер повертається і доведе справу до кінця щоб наше майбутнє виглядало більш симпатичніше і не таке ватне як оце мурло !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.09.2021 23:08 Ответить
І кожному зебарану по космольоту!
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29.09.2021 23:12 Ответить
О,су.а ещё один Рогозин появился.
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29.09.2021 23:20 Ответить
5 лет деградации.Спасибо своем тем для которых КАКАЯРАЗДНИЦА
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29.09.2021 23:22 Ответить
бооже.. яке кончене...
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29.09.2021 23:28 Ответить
Ілон Маск! Як тобі таке? 🤣😂😅
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29.09.2021 23:31 Ответить
Гвиздець, тепер Марс наш!
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29.09.2021 23:41 Ответить
У меня только один вопрос: Зе уже перешел на тяжелые наркотики? или все же продолжает курить траву?
И связи с этими планами нашего "наполеона" вспоминается советский стишок:
Спутник, спутник,-ты могуч
Ты летаешь выше туч
На орбиту ты лети
Забери с собой Никиту (Зе)
И на радость всей стране
Выкинь на.уй на Луне!
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30.09.2021 00:14 Ответить
Когда оно уже сдохнет от передоза? хотелось бы поскорей..до Нового года...
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30.09.2021 00:19 Ответить
Не з нашим щастям.
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30.09.2021 00:33 Ответить
...и што, урну с прахом таки так далеко надо припрятать?
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30.09.2021 04:12 Ответить
запустили разом з зарплатами і пенсіями які не виплачуються, разом з розграбованими і не відновленими підприємствами
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30.09.2021 05:49 Ответить
в то время когда наши космические корабли бороздят просторы БОЛЬШОГО ТЕАТРА .находятся несознательные члены . которые не верят в млрд деревьев на марсе и в университет за 7 млрд ..... занавес --- пенсионэры в экстазе аплодируют стоя
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30.09.2021 06:23 Ответить
Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством.©
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30.09.2021 07:20 Ответить
Он больной? нет, не правильно, правильно: он больной!!!!!!!!!!
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30.09.2021 07:59 Ответить
Новина -

Прочитав заголовок і проіржався неначе Лавров 🤣🤣🤣
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30.09.2021 08:15 Ответить
Бубачке проще. Нюхнул и уже на орбИте.
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30.09.2021 09:47 Ответить
На орбіті? Я думав, десь у Магеланових Хмарах як мінімум
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30.09.2021 11:02 Ответить
Ох і довбень!!!
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30.09.2021 08:55 Ответить
Уже как то и не смешно... Мы (граждане Украины) это выбрали...
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30.09.2021 09:22 Ответить
Очень "прикольно" смотрятся рядом все топ-новости:

"Чей Крым? Российский!.. АТОшников не люблю. Много о себе возомнили. П#здуй работать!" - блогерша из Львова
Ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины, - СМИ
Венгрия обещает блокировать вступление Украины в НАТО из-за критики газового соглашения с РФ
.

.
Зеленский ставит задачу, чтобы в 2022-м запустили спутники, а в 2024 - модуль на Луну
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30.09.2021 10:09 Ответить
Хто дозволяє дитині ранком пропускати процедуру прийняття пилюль?
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30.09.2021 10:16 Ответить
Зелупок країною не помилився? Нам ніколи не хотілося засрати місяць непотрібним хламом
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30.09.2021 10:41 Ответить
Спочатку розрахуйся з військовими, яким заборгували вже більше 4 млрд гривень і прийми рішення по оборонному замовленню - в нас війна. Ось наслідки прийняття рішень і навіть думок людини, яка відкосила від служби в армії і ховалася від 4-х повісток. Мали президента трижди не судимого, а зараз маємо чотирижди не уклоніста. Кого ви навибирали зелемалоросибобіки?
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30.09.2021 11:21 Ответить
А Боже! Знову нашого наріка ніпадєццкі ковбасить...
Він що, знайшов заначку Льоні-Космоса?..
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30.09.2021 11:34 Ответить
Микита Сергійович сіяв кукурузу на Місяці,а Косоворотка в 2014 році збирається там все засадити деревами?
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30.09.2021 12:12 Ответить
Да надуть его как жабу, и пусть летит!
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30.09.2021 12:25 Ответить
Зечмо гадае що з Луною нема екстрадицii.
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30.09.2021 12:32 Ответить
То пся мать ще за доставку супутників будемо платити ?!
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30.09.2021 22:21 Ответить
"И вот, через каких-то 10-20 лет, каждый украинец получит по гектару на Луне! С бесплатным подключением газа, света и канализации!", - добавил Президент Зеленский.

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02.10.2021 10:55 Ответить
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