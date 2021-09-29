В Украине сейчас доступны три вакцины от COVID-19, каждая из них эффективна, - Ляшко
В Украине сейчас доступны три вакцины от COVID-19. Каждая из них эффективна и предотвращает тяжелое течение болезни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сегодня доступ к вакцинам есть даже в самых отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. В Украине сейчас доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Каждая из этих вакцин эффективно предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизни, но они работают только тогда, когда попадают в ваш организм", - подчеркнул глава Минздрава.
В то же время, подчеркнул Ляшко, не вакцинированные люди, которые перенесли COVID-19, имеют в два раза больший риск заболеть на COVID-19 снова, чем вакцинированные.
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Зато Евросоюз серьезно озабочен невыполнением миграционных законов украинскими гражданами. Словом, "осторожно, двери (в Европу) закрываются". Это и было целью зеленой плесени и одного кловуна из Кривого Рога.
кроме того,прививку надо делать,после прохождения определённого обследования,на возможные риски от вакцины.
а теперь скажите мне те кто привился,вам обследование делали?
а если бы кто либо из вас сдох,то патологоанатом написал бы,что сдохли вы от несварения желудка,но никак не от вакцины.