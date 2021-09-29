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Новости Борьба с коронавирусом
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В Украине сейчас доступны три вакцины от COVID-19, каждая из них эффективна, - Ляшко

В Украине сейчас доступны три вакцины от COVID-19, каждая из них эффективна, - Ляшко

В Украине сейчас доступны три вакцины от COVID-19. Каждая из них эффективна и предотвращает тяжелое течение болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня доступ к вакцинам есть даже в самых отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. В Украине сейчас доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Каждая из этих вакцин эффективно предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизни, но они работают только тогда, когда попадают в ваш организм", - подчеркнул глава Минздрава.

В то же время, подчеркнул Ляшко, не вакцинированные люди, которые перенесли COVID-19, имеют в два раза больший риск заболеть на COVID-19 снова, чем вакцинированные.

Читайте: Разработан приказ о расширении перечня профессий, подлежащих обязательной вакцинации в Украине, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
А ковишидло из Индии тихо выбросили на помойку? Главное - Степашка на откаты успел прибарахлиться.
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29.09.2021 14:50
+4
Полагаю это просто замечательно. Ведь вакцинация добровольная!
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29.09.2021 14:53
+4
Многим нравицца такой подход! Щас ещё набегут и пожелают невакцинированным сдохнуть в страшных муках.
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29.09.2021 15:01
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В нас у торгівельних центрах позачиняли крамниці, персонал яких не вакцинувався.
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29.09.2021 14:46 Ответить
Полагаю это просто замечательно. Ведь вакцинация добровольная!
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29.09.2021 14:53 Ответить
Вацинація добровільна, але якщо не захочуть, то "отключим газ".
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29.09.2021 14:55 Ответить
Многим нравицца такой подход! Щас ещё набегут и пожелают невакцинированным сдохнуть в страшных муках.
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29.09.2021 15:01 Ответить
Не правда. Нет такого
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29.09.2021 15:04 Ответить
ДАВАЙТЕ РЕКЛАМУ КАЖДОМУ ВАКЦИНИРВОАННМОУ ТАЛОН НА ПОКУПКУ ЗА 10% АВТОМОБИЛЬ КЛАССА В ДО 25 ТЫСЯЧ БАКСОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ 100% ЦЕНОЙ....
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29.09.2021 14:48 Ответить
Это типа "Каждому пенсионеру ,купившему у нас джип и вакцинировавшегося, бутылка лимонада в подарок ? "
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29.09.2021 15:05 Ответить
А ковишидло из Индии тихо выбросили на помойку? Главное - Степашка на откаты успел прибарахлиться.
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29.09.2021 14:50 Ответить
Да, то был редкий подонок. Сегодня уволили еще одного - главу миграционной службы. При нем стали "гражданами Украины" и получили внж несколько тысяч лиц, которые к Украине не имеют никакого отношения. Мы их можем увидеть в подземных переходах Киева, торгующих овощами и фруктами, на рынках, в подпольных производствах всякой всячины. А подонок может жить теперь безбедно где-то на островах с новой женой и ее собачкой.

Зато Евросоюз серьезно озабочен невыполнением миграционных законов украинскими гражданами. Словом, "осторожно, двери (в Европу) закрываются". Это и было целью зеленой плесени и одного кловуна из Кривого Рога.
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29.09.2021 15:01 Ответить
Колись ляшко буде за це на вербі теліпатись…
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29.09.2021 15:05 Ответить
при вакцинировании вам дают подписать бамагу,где украинским по белому написано,что никто за последствия вашей вакцинации,ответственности не несёт.

кроме того,прививку надо делать,после прохождения определённого обследования,на возможные риски от вакцины.

а теперь скажите мне те кто привился,вам обследование делали?

а если бы кто либо из вас сдох,то патологоанатом написал бы,что сдохли вы от несварения желудка,но никак не от вакцины.
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29.09.2021 15:20 Ответить
Примерно в 1000 раз чаще паталогоаналог напишет подобное в анамнезе дохлых антипрививочников.
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29.09.2021 16:03 Ответить
стрелки переводить тебя в Трускавце научили,гни.да ЗЕлёная?
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29.09.2021 16:14 Ответить
А, привет, хамло 2-х битное. Желаю тебе грудью на вирус. В полный рост.
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29.09.2021 16:17 Ответить
и тебе сдохнуть от вакцины. а я переболел естественным путём.
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29.09.2021 16:31 Ответить
Так это только начало, еще тебе парочку за воротник. С воспалением легких. Но не смертельным. Так, на 40%.
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29.09.2021 16:52 Ответить
Добавлю, что в пунктах вакцинации в ТРЦ я не видел ни одной морозильной камеры для Файзера. А там не меньше - 70. И кто следит что нам колят? Может там кацапский Спутник? А вы сразу возмущаетесь.
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29.09.2021 16:48 Ответить
Вот, заболели мои рабочие на стройке. Контактировал с ними несколько раз за последнюю неделю. Теперь проверю действие Пфайзера на практике.
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29.09.2021 16:01 Ответить
Отпишись потом.
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29.09.2021 16:08 Ответить
Да. Надеюсь, железный купол сработает.
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29.09.2021 16:16 Ответить
ты когда 3,14здишь,то подпрыгивай.
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29.09.2021 16:33 Ответить
Хамлуша, тебе не больше 39,5С на левый борт. Антиковидники должны наслаждаться дикой природой.
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29.09.2021 16:53 Ответить
Дания и Норвегия отменила все карантины и открыла всё в странах на прежний режим. Во Франции медики отказались от вакцинаций и спалили свои сертификаты. Украина, а вы верите этим ворам во власти и дальше будите как "крипакы" терпеть рабство?
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29.09.2021 19:39 Ответить
Народ, я из Нью Йорка. Когда-то жил в Киеве. Это для инфы. У нас уже начали увольнять кто не вакцинировался, хотя три месяца назад все в правительстве и частные владельцы говорили что этого не будет. Если кто еще не понял, то главная задача всех босов разделить народ, тогда легче справится и управлять. Этому учат в США всех манаджеров. Вот так просто. А вакцина это следствме, ротом что-то еще придумают. Не ругайтесь, а объединяйтесь в решении пролемы. Всем здоровья
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29.09.2021 20:32 Ответить
 
 