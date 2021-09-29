В Украине сейчас доступны три вакцины от COVID-19, каждая из них эффективна, - Ляшко

В Украине сейчас доступны три вакцины от COVID-19. Каждая из них эффективна и предотвращает тяжелое течение болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня доступ к вакцинам есть даже в самых отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. В Украине сейчас доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Каждая из этих вакцин эффективно предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизни, но они работают только тогда, когда попадают в ваш организм", - подчеркнул глава Минздрава.

В то же время, подчеркнул Ляшко, не вакцинированные люди, которые перенесли COVID-19, имеют в два раза больший риск заболеть на COVID-19 снова, чем вакцинированные.

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