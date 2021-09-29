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Новости Отопительный сезон
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Минэнерго планирует пройти отопительный сезон за счет наращивания импорта угля и использования 14 из 15 энергоблоков АЭС, - Галущенко

Минэнерго планирует пройти отопительный сезон за счет наращивания импорта угля и использования 14 из 15 энергоблоков АЭС, - Галущенко

Министерство энергетики Украины в ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному cезону и его прохождения планирует покрыть дефицит угля на складах тепловых электростанций за счет увеличения его импортных поставок.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на заседании Кабинета Министров в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас видим отставание от того графика (накопления угля. - Ред.), который был спланирован, однако мы планируем догнать за счет увеличения поставок импортного угля. В частности, на октябрь запланирована собственная добыча 1,7 млн тонн и импорт 600 тыс. тонн угля", – заявил министр.

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По его словам, по состоянию на 29 сентября на складах украинских ТЭС и ТЭЦ сосредоточено 906 тыс. тонн угля, из которого угля газовой группы – 635 тыс. тонн и антрацитового – 271 тыс. тонн.

Минэнерго также планирует в отопительный период максимально использовать энергоблоки украинских АЭС.

"Мы рассчитываем на работу с 14 блоками из 15 и существует такая опция, что пятнадцатый блок будет в резерве и при необходимости он тоже может быть привлечен в энергосистему", – отметил Галущенко.

Министр также проинформировал, что к началу отопительного сезона, который стартует при среднесуточной температуре ниже 8 градусов по Цельсию, энергетическое ведомство планирует накопить в украинских газохранилищах 19,2 млрд куб. м газа при нынешнем запасе 18,8 млрд куб. м.

Автор: 

АЭС (542) Газ (10225) уголь (1000) Галущенко Герман (257) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91)


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Топ комментарии
+1
нам посоветовали в европе обратить внимание на зеленую энергетику
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29.09.2021 15:51
+1
если ты пойдешь тоже - то да....
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29.09.2021 15:51
+1
Скоко можно! Я в армию больше ни ногой! Разве шо в расстрельный комендантский взвод - в свои 70 еще не промахнусь почти в упор...
Это вам, молодым и успешным решать!
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29.09.2021 15:57
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Шо, будем освобождать Донбасс наконец-то?
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29.09.2021 15:48 Ответить
если ты пойдешь тоже - то да....
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29.09.2021 15:51 Ответить
Скоко можно! Я в армию больше ни ногой! Разве шо в расстрельный комендантский взвод - в свои 70 еще не промахнусь почти в упор...
Это вам, молодым и успешным решать!
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29.09.2021 15:57 Ответить
Нарощування потужності АЕС не допоможе пройти опалювальний сезон, бо не витримають місцеві електромережі, які вже 30 років ніхто не модернізує, а тільки навішують нові будинки на стару електромережу.
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29.09.2021 16:23 Ответить
Для нарощування потужності АЕС потрібно будувати енергоакумулючі станції які будуть акумулювати електричну енергію вночі, коли в енергомережі відбувається спад споживання на 50%. Через це потужність блоків АЕС тримається на рівні нічного споживання, бо енергоблоками АЕС неможливо маневрувати в межах добового споживання. Якщо домовитись з Ілоном Маском про будівництво енергоакумулюючих електростанції біля АЕС, то можна загрузити енергоблоки на більшу потужність ніж нічне споживання енергомережі, бо вночі енергоакумулюючі електростанції будуть відбирати на себе частину потужності АЕС. Також біля АЕС можна побудувати дата-центри для майнерів, яких вигоняють з Китаю, щоб вони споживали частину електрики АЕС і тим самим підвищували загальну завантаженість енергоблоків, здешевлюючі кожен вироблений кіловат на АЕС.
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29.09.2021 16:37 Ответить
та лан.. а как же откати геруса с экспорта расейской э/э? а покупка угнля в рашке и начавшиеся переговоры о поставках из рашки газа?

На э\э с украинских АЄС сильно не "прибарахлится.. так чтобі внукам хватило", другое дело - єкспорт из рашки..
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29.09.2021 15:49 Ответить
нам посоветовали в европе обратить внимание на зеленую энергетику
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29.09.2021 15:51 Ответить
Молодцы . Всё будет хорошо
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29.09.2021 15:51 Ответить
А откуда импорт?
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29.09.2021 15:58 Ответить
Лето целое пропели на морях и океанах, а теперь вспомнили за угольный резерв.
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29.09.2021 16:00 Ответить
Роттердам+ серия вторая? Нуну
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29.09.2021 15:59 Ответить
на складах тепловых электростанций / На ТЭС ДТЭК удельный расход 525 грамм условного топлива на кВт*час https://biz.censor.net/comments/locate/3289805/01921422-b3b0-7087-94e3-d27e65037d51 . В РФ-310 граммов. При прочих равных условиях себестоимость квт*часа ТЭС РФ будет меньше себестоимости квт*часа ТЭС Украины в 525/ 310=1,7 раза. Коломойский будет покупать электроэнергию у РФ.
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29.09.2021 16:01 Ответить
Чушь, несусветная чушь!
14 из 15ти блоков АЭС работать одновременно не могут. Все просто, сроки планового ремонта! ЭТО РАЗ. ДВА - значительная часть блоков проходила плановые ремонты в зимний период (СТРАННО, И кто это сделал!)
Пистеть, не мешки ворочать.
Развелось тут пистоболов.
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29.09.2021 17:38 Ответить
 
 