Переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС начнутся до конца года, - фон дер Ляйен
Еврокомиссия до конца года надеется начать переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии.
Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия "сделает все, чтобы преодолеть препятствия, которые у нас есть сейчас".
Председатель Еврокомиссии находится в региональном туре накануне саммита ЕС - Западные Балканы, назначенного на 6 октября.
Reuters при этом отмечает, что давать гарантию вступления в ЕС Албании и Северной Македонии страны-члены Евросоюза пока не хотят. На саммите 6 октября планировалось подтвердить данное 18 лет назад обещание о "безоговорочной поддержке европейской перспективы Западных Балкан". Но Дания, Франция и Нидерланды отказываются это делать, опасаясь повторения ускоренного присоединения Румынии и Болгарии. Поддерживают расширение при этом Австрия, Италия, Хорватия, Словения и страны Балтии.
ЕС также ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией, отмечает издание "Гордон". Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами. Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как потенциальные кандидаты для переговоров.
Сейчас в ЕС входит 27 стран. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания.
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На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.