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Переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС начнутся до конца года, - фон дер Ляйен

Переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС начнутся до конца года, - фон дер Ляйен

Еврокомиссия до конца года надеется начать переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия "сделает все, чтобы преодолеть препятствия, которые у нас есть сейчас".

Председатель Еврокомиссии находится в региональном туре накануне саммита ЕС - Западные Балканы, назначенного на 6 октября.

Читайте: Ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины, - СМИ

Reuters при этом отмечает, что давать гарантию вступления в ЕС Албании и Северной Македонии страны-члены Евросоюза пока не хотят. На саммите 6 октября планировалось подтвердить данное 18 лет назад обещание о "безоговорочной поддержке европейской перспективы Западных Балкан". Но Дания, Франция и Нидерланды отказываются это делать, опасаясь повторения ускоренного присоединения Румынии и Болгарии. Поддерживают расширение при этом Австрия, Италия, Хорватия, Словения и страны Балтии.

ЕС также ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией, отмечает издание "Гордон". Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами. Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как потенциальные кандидаты для переговоров.

Также читайте: Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Сейчас в ЕС входит 27 стран. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания.

Автор: 

Албания (74) Македония (104) членство в ЕС (1010) Евросоюз (17113) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Топ комментарии
+3
Албания в ЕС... Анекдот дня
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29.09.2021 15:53
+3
Ну, что тут сказать. Албания, конечно, крутющая страна. Это мы рылом не вышли. А Албания да, Албания молодцы. Слава ЕС!
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29.09.2021 15:54
+2
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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29.09.2021 15:56
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Албания в ЕС... Анекдот дня
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29.09.2021 15:53 Ответить
Ну, что тут сказать. Албания, конечно, крутющая страна. Это мы рылом не вышли. А Албания да, Албания молодцы. Слава ЕС!
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29.09.2021 15:54 Ответить
Так это Украина заставила рашку Крым оккупировать и на Донбассе беспредел учинить?
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29.09.2021 15:59 Ответить
Мало того, к этому много лет готовились, уничтожая армию и экономику, разделяя общество на два лагеря за чужие ценности и обещания.
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29.09.2021 16:19 Ответить
Схоже на те, нажаль.
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29.09.2021 16:05 Ответить
Согласна полностью.
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29.09.2021 16:28 Ответить
никому не нравится рыло бабушки бени (усаженной на трон 73% населения!)
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29.09.2021 17:11 Ответить
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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29.09.2021 15:56 Ответить
это вы зря так об Албании - там все на мерсах ездят)
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29.09.2021 15:57 Ответить
50-річних
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29.09.2021 18:29 Ответить
Плевать.
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29.09.2021 16:01 Ответить
Тапіфуй, що там з Вагнергейтом?
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29.09.2021 16:03 Ответить
«https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-es-bezviz/31483713.html Україна залишається приводом для занепокоєння »
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.
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29.09.2021 16:10 Ответить
албанська мафія давно є однією з найжорстокіших і найвпливовіших у Європі...але винна чомусь Україна...
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29.09.2021 18:30 Ответить
там що, вже побороли корупцію? Коли був в Албанії місцеві казали про космічну корупцію в країні і засилля ворів у законі, чиї маєтки є найбільш великими і розкішними в країні...Або ця дурня про корупцію їснує лише з подання росії, яка не хочу вступу України до ЄС і заважає цьому через корумпованих нею єврочиновників
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29.09.2021 18:28 Ответить
Куда нам до Албании...
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29.09.2021 18:39 Ответить
зебилы, так чего там вас в ес не берут?!
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29.09.2021 19:16 Ответить
у п. баронесси вчора був секс?)
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30.09.2021 09:52 Ответить
 
 