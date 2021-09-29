Переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС начнутся до конца года, - фон дер Ляйен

Еврокомиссия до конца года надеется начать переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия "сделает все, чтобы преодолеть препятствия, которые у нас есть сейчас".

Председатель Еврокомиссии находится в региональном туре накануне саммита ЕС - Западные Балканы, назначенного на 6 октября.

Читайте: Ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины, - СМИ

Reuters при этом отмечает, что давать гарантию вступления в ЕС Албании и Северной Македонии страны-члены Евросоюза пока не хотят. На саммите 6 октября планировалось подтвердить данное 18 лет назад обещание о "безоговорочной поддержке европейской перспективы Западных Балкан". Но Дания, Франция и Нидерланды отказываются это делать, опасаясь повторения ускоренного присоединения Румынии и Болгарии. Поддерживают расширение при этом Австрия, Италия, Хорватия, Словения и страны Балтии.

ЕС также ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией, отмечает издание "Гордон". Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами. Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как потенциальные кандидаты для переговоров.

Также читайте: Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Сейчас в ЕС входит 27 стран. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания.