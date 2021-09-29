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С 1 октября в Украине будут только электронные больничные, - "слуга народа" Радуцкий

С 1 октября в Украине будут только электронные больничные, -

Сейчас большинство медучреждений уже подключились к системе оформления электронных листков нетрудоспособности. Эта система позволит искоренить коррупцию при оформлении больничных.

Об этом пишет в Telegram глава комитета ВР по вопросам здравоохранения, нардеп "СН" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"На выплату больничных Фонд социального страхования Украины тратит огромные средства. За восемь месяцев этого года получено для выплат листков нетрудоспособности на сумму почти 10 млрд грн. Сотрудники Фонда физически способны проверить не более 10% больничных. Поэтому "индустрия" продажи фиктивных листков в Украине традиционно довольно масштабная", - утверждает Радуцкий.

По его словам, внедрение электронной больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией. "Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач (выдал. - Ред.) больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника", - добавил "слуга народа".

Читайте: Для оформления электронного больничного пациенту нужно лично прийти на прием к врачу, - НСЗУ

Радуцкий отметил, что по состоянию на конец сентября электронные больничные оформляют уже 2,9 тыс. медицинских учреждений. Не настроили эту работу пока всего 100 больниц.

Автор: 

больничный (55) диджитализация (221) Радуцкий Михаил (287)


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Топ комментарии
+2
Да, я помню этот фокус.
В начале декабря словил ковида, выписался под новый год под наблюдение врача, а 31-го больничный оп и закрыли. И никого не волновало, что ещё две недели под 38 температура была.
Так то хоть бамажка была - дали в руках подержать.
А терь нахрен без всяких документов пойдёшь.
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29.09.2021 16:17
+2
Ага, а дальше план по больничным на каждого семейного врача - не более 10 шт. в месяц)) или немае премии.
Гениально
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29.09.2021 16:20
+1
_Во-первых: а это кто такой там базикает? Ба! Да это ж всем известный подлец, шельма и жулик крадуцкий! Всё понятно: однозначно хочет народу причинить ещё больше добра.
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29.09.2021 16:31
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Правила форума Совет форумчан
Да ,и не будет больных !
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29.09.2021 16:08 Ответить
Да, я помню этот фокус.
В начале декабря словил ковида, выписался под новый год под наблюдение врача, а 31-го больничный оп и закрыли. И никого не волновало, что ещё две недели под 38 температура была.
Так то хоть бамажка была - дали в руках подержать.
А терь нахрен без всяких документов пойдёшь.
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29.09.2021 16:17 Ответить
На порталі електронних послуг, зайдіть, як все чітко, номер, причина, з, по,- все є. Все працює, просто дивно
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29.09.2021 19:36 Ответить
Ага, а дальше план по больничным на каждого семейного врача - не более 10 шт. в месяц)) или немае премии.
Гениально
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29.09.2021 16:20 Ответить
навіщо платити за лікарняні? приходиш і відкриваєш без проблем....
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29.09.2021 16:22 Ответить
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29.09.2021 16:29 Ответить
_Во-первых: а это кто такой там базикает? Ба! Да это ж всем известный подлец, шельма и жулик крадуцкий! Всё понятно: однозначно хочет народу причинить ещё больше добра.
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29.09.2021 16:31 Ответить
на изображении непонятно что. В Украине нет таких электронных документов. Доктор делает справку, пенсионный подтверждает, работодатель находит у себя в екабинете. Никаких бланков в этой системе нет.

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29.09.2021 17:16 Ответить
https://ibb.co/dbmbLfZ
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29.09.2021 17:17 Ответить
У меня электронный больничный с 24 сентября. И никаких проблем. Удобно конечно.
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29.09.2021 17:17 Ответить
удобно, конечно... но когда выплатят
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29.09.2021 17:56 Ответить
І ТАКИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛІКАРНЯНИЙ БУДУТЬ ВИЛДАВАТИ ПІСЛЯ ОГЛЯДУ СКАНОВАНОГО ФОТО ПАЦІЄНТА ПО ВАЙБЕРУ...
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29.09.2021 17:52 Ответить
"Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач (выдал. - Ред.) больничных листов..."
Этот звездун абсолютно не владеет ситуацией от слова СОВСЕМ!
Врач не выдает больничный, мудак! Врач фиксирует случай нетрудоспособности. Это называется МВТН - медичний висновок про тимчасову непрацздатність.
Оплату совершает ФСС и ПФУ.
Теперь к делу...
Фиксация МВТН обязательна для всех - нужен тебе б/л, не нужен, бомж ты или наркет конченый - получи высновок.
Далее... Этот высновок фиксируется в программе ХЭЛСИ или ЕСОЗ. При этом врач играя в спортлото, угадывает сколько тело будет болеть (ну, не пипец ли это?). Если меньше, чем прогнозировалось, то урезай (проводи электронный прием и тд, и тп), если больше - продлевай. Проги эти глючные. Сервера слабые. Почти каждый день они висят мертвяком из-за того, что сервер не может справиться с количеством обращений.
И это только надводная часть айсберга!
Даже если врач отправит высновок, не факт, что он будет обработан в ПФУ и ФСС.
Прикидываете, как оно будет?! Это будет пердимонокль!
Долго не хочется писать... Но то, что предлагается - полное унылое говно.
У меня, например, пол дня уходит просто на оформление выписки поцыентов!
Всё сырое и не продуманное и не обеспеченное программно и аппаратно.
Сделано ********** теми, кто к медицине имеет такое же отношение, как кондуктор в троллейбусе к водиле троллейбуса.
Всех ждет маленький пипец, если короче
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29.09.2021 18:10 Ответить
Як будет ліквідована корупція? Заплатив, тримай ЛН. Електронний, звичайно
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29.09.2021 19:39 Ответить
Где можно купит электронную карту и скачать приложение？ А где будут установлены ВАЛИДАТОРЫ？😀😀😀😀
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29.09.2021 20:17 Ответить
 
 