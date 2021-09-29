С 1 октября в Украине будут только электронные больничные, - "слуга народа" Радуцкий

Сейчас большинство медучреждений уже подключились к системе оформления электронных листков нетрудоспособности. Эта система позволит искоренить коррупцию при оформлении больничных.

Об этом пишет в Telegram глава комитета ВР по вопросам здравоохранения, нардеп "СН" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"На выплату больничных Фонд социального страхования Украины тратит огромные средства. За восемь месяцев этого года получено для выплат листков нетрудоспособности на сумму почти 10 млрд грн. Сотрудники Фонда физически способны проверить не более 10% больничных. Поэтому "индустрия" продажи фиктивных листков в Украине традиционно довольно масштабная", - утверждает Радуцкий.

По его словам, внедрение электронной больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией. "Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач (выдал. - Ред.) больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника", - добавил "слуга народа".

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Радуцкий отметил, что по состоянию на конец сентября электронные больничные оформляют уже 2,9 тыс. медицинских учреждений. Не настроили эту работу пока всего 100 больниц.