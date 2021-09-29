Украина продолжает соответствовать критериям для безвиза с ЕС, "внутренние силы" хотят расшатать ситуацию, - вице-премьер Стефанишина
В Кабмине считают, что Украина отвечает критериям безвиза с Евросоюзом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Сегодняшние новости, которые подняли этот вопрос в СМИ, свидетельствуют ни о чем другом, как о желании некоторых внутренних сил расшатать ситуацию накануне саммита "Украина-ЕС". На самом деле отчет о безвизовом режиме для Балкан и стран Восточного партнерства был обнародован еще 4 августа, и этот отчет признает, цитирую, что Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для безвизового режима с Европейским Союзом. Также учтены последствия пандемии и признается то, что Украина довольно серьезно сработала и стала первой страной, COVID-сертификаты которой были признаны в ЕС", - подчеркнула вице-премьер.
По словам Стефанишиной, опубликованные в СМИ цифры не относятся к Украине.
"В статистике в этом отчете говорится, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению, и те негативные цифры, которые были опубликованы в СМИ, больше касаются других стран, о которых идет речь в отчете. Я расцениваю эти публичные выпады как инсинуации перед саммитом "Украина-ЕС"и полностью мог опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима", - объяснила вице-премьер.
Ранее СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины.
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у зебилов, жопоблока, кремля и прочих ватников, даже для беларуського таракана - самый страшный враг это ЕС, в т.ч. и партия ЕС)
а уж как вислюк оманський ссытся от Пороха - видят даже упоротые зебилы)
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.