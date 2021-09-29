Украина продолжает соответствовать критериям для безвиза с ЕС, "внутренние силы" хотят расшатать ситуацию, - вице-премьер Стефанишина

В Кабмине считают, что Украина отвечает критериям безвиза с Евросоюзом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Сегодняшние новости, которые подняли этот вопрос в СМИ, свидетельствуют ни о чем другом, как о желании некоторых внутренних сил расшатать ситуацию накануне саммита "Украина-ЕС". На самом деле отчет о безвизовом режиме для Балкан и стран Восточного партнерства был обнародован еще 4 августа, и этот отчет признает, цитирую, что Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для безвизового режима с Европейским Союзом. Также учтены последствия пандемии и признается то, что Украина довольно серьезно сработала и стала первой страной, COVID-сертификаты которой были признаны в ЕС", - подчеркнула вице-премьер.

По словам Стефанишиной, опубликованные в СМИ цифры не относятся к Украине.

"В статистике в этом отчете говорится, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению, и те негативные цифры, которые были опубликованы в СМИ, больше касаются других стран, о которых идет речь в отчете. Я расцениваю эти публичные выпады как инсинуации перед саммитом "Украина-ЕС"и полностью мог опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима", - объяснила вице-премьер.

Ранее СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины.

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