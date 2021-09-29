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Новости Безвизовый режим с ЕС
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Украина продолжает соответствовать критериям для безвиза с ЕС, "внутренние силы" хотят расшатать ситуацию, - вице-премьер Стефанишина

Украина продолжает соответствовать критериям для безвиза с ЕС,

В Кабмине считают, что Украина отвечает критериям безвиза с Евросоюзом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Сегодняшние новости, которые подняли этот вопрос в СМИ, свидетельствуют ни о чем другом, как о желании некоторых внутренних сил расшатать ситуацию накануне саммита "Украина-ЕС". На самом деле отчет о безвизовом режиме для Балкан и стран Восточного партнерства был обнародован еще 4 августа, и этот отчет признает, цитирую, что Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для безвизового режима с Европейским Союзом. Также учтены последствия пандемии и признается то, что Украина довольно серьезно сработала и стала первой страной, COVID-сертификаты которой были признаны в ЕС", - подчеркнула вице-премьер.

По словам Стефанишиной, опубликованные в СМИ цифры не относятся к Украине.

"В статистике в этом отчете говорится, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению, и те негативные цифры, которые были опубликованы в СМИ, больше касаются других стран, о которых идет речь в отчете. Я расцениваю эти публичные выпады как инсинуации перед саммитом "Украина-ЕС"и полностью мог опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима", - объяснила вице-премьер.

Ранее СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины.

Также читайте: Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2", - вице-премьер Стефанишина

Автор: 

безвизовый режим (1552) Евросоюз (17113) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+17
о как! "внутренние силы" - это хто? вислюк оманський, браьтя ермаки, безуглая, итщенко, арахамия, стефанишина и т.д..
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29.09.2021 16:12
+10
Європейська рахункова палата дуже високо оцінила антикорупційні реформи Порошенка і визнала, що при Зеленському жодного прориву не відбулося
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29.09.2021 16:18
+10
ну это понятно как раз))
у зебилов, жопоблока, кремля и прочих ватников, даже для беларуського таракана - самый страшный враг это ЕС, в т.ч. и партия ЕС)

а уж как вислюк оманський ссытся от Пороха - видят даже упоротые зебилы)

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29.09.2021 16:33
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о как! "внутренние силы" - это хто? вислюк оманський, браьтя ермаки, безуглая, итщенко, арахамия, стефанишина и т.д..
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29.09.2021 16:12 Ответить
Думаю, что она имела в виду партию ЕС.
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29.09.2021 16:20 Ответить
ну это понятно как раз))
у зебилов, жопоблока, кремля и прочих ватников, даже для беларуського таракана - самый страшный враг это ЕС, в т.ч. и партия ЕС)

а уж как вислюк оманський ссытся от Пороха - видят даже упоротые зебилы)

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29.09.2021 16:33 Ответить
Расшатать можно только там где уже шатается ...
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29.09.2021 16:13 Ответить
Європейська рахункова палата дуже високо оцінила антикорупційні реформи Порошенка і визнала, що при Зеленському жодного прориву не відбулося
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29.09.2021 16:18 Ответить
ЄСПЧ відмовились затвердити квоту суддів від вовоЄрмаківської влади.
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29.09.2021 16:51 Ответить
Украинцьі поняли , что реформьі Порошенко - фикция , и прокатили Пецу на вьіборах.
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29.09.2021 16:52 Ответить
Українці голосували за Порошенка, а малороси зєбільні голосували за наркєт криворотого
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29.09.2021 16:56 Ответить
Паламарчук , так тьі из "Малороссии" ? А что делаешь на украинском ресурсе ?
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29.09.2021 17:10 Ответить
Я Українець, а ти малорос.
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30.09.2021 06:20 Ответить
це не повна сторінка методички з Г+Г. Давай ще про вбитого брата, свинарчуків, ліпецьку фа-ку, продовжуй. там цілий шмат гівна
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29.09.2021 17:13 Ответить
От і рускагаварящій кремлівський вилупок об'явився. Давай, ще мене кацапкою назви і ми дружньо тебе заспамимо до смерті.
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30.09.2021 00:23 Ответить
У ЗЕленых кризис жанра- чтобы не случилось у них одна одговорка "внутренние силы расшатывают ситуацию"
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29.09.2021 16:18 Ответить
Папередники-они повсюду.
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29.09.2021 16:18 Ответить
Продукты в Украине дороже, чем в Польше17.06.2021.-Тоже виноваты "внутренние силы" , которые хотят расшатать ситуацию
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29.09.2021 16:20 Ответить
План "Шатун" версия 2.0
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29.09.2021 16:26 Ответить
СН стараются расшатать , Ермак старается незаконно рулить вне правового поля страной - а Европа все терпит? Ну-Ну
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29.09.2021 16:42 Ответить
Это все корабельные сосны расшатывают типа Стефанишиной
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29.09.2021 17:00 Ответить
«https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-es-bezviz/31483713.html Україна залишається приводом для занепокоєння »
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.
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29.09.2021 17:10 Ответить
Виявляється "внутрєнніє сили" насправді зовнішні.
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29.09.2021 18:30 Ответить
Что-то они все с трясущимися руками и губами пробуют успокоить народ, что безвиз не отменят. Дело пахнет керосином ! It smells a rat !
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29.09.2021 17:33 Ответить
зеленые про-рали все реформы, за которые и был дан безвиз---это "отвечает критериям"??? С какого боку??
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30.09.2021 00:14 Ответить
 
 