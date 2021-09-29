Украинские партии за последние пять лет потратили более 3 млрд грн, - КИУ

Почти половина этих денег пошла на рекламу.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Эксперты КИУ проанализировали траты политических партий за 2016-2020 гг. - с момента, когда они стали получать государственное финансирование.

"Больше всего средств на протяжении последних пяти лет потратили "Радикальная партия Олега Ляшко" и Всеукраинское объединение "Батькивщина". Так, за 5 лет РПЛ было потрачено на осуществление уставной деятельности 644 млн грн. Также партия стала лидером по затратам на парламентскую избирательную кампанию 2019 года и потратила в рамках избирательной кампании почти 115 млн грн", - рассказал Кошель.

Читайте: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Партия "Батькивщина" за пять лет деятельности потратила 631 млн грн, из них 87 млн ​​грн - на парламентскую кампанию 2019 года.

Партия "Европейская Солидарность" за пять лет потратила 577 млн ​​грн, "Слуга народа" за два года деятельности - 513 млн грн.

"Если проанализировать другие партии со значительными затратами, мы указываем на партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 190 млн грн расходов, ВО "Свобода" - 119 млн грн,"Украинская стратегия Гройсмана" - 117 млн ​​грн, при том, что эта партия не получала средств в рамках государственного финансирования", - отметил глава КИУ.

В то же время, партия "Удар" за пять лет потратила только 3 млн грн.

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"Около 40% средств тратится на прямую рекламу. И это при довольно скромной оценке, так как не учитывается пропагандистская деятельность, которая также может быть часто прямой рекламой", - отметил Кошель.