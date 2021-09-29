Украинские партии за последние пять лет потратили более 3 млрд грн, - КИУ
Почти половина этих денег пошла на рекламу.
Об этом сообщил на пресс-конференции глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Эксперты КИУ проанализировали траты политических партий за 2016-2020 гг. - с момента, когда они стали получать государственное финансирование.
"Больше всего средств на протяжении последних пяти лет потратили "Радикальная партия Олега Ляшко" и Всеукраинское объединение "Батькивщина". Так, за 5 лет РПЛ было потрачено на осуществление уставной деятельности 644 млн грн. Также партия стала лидером по затратам на парламентскую избирательную кампанию 2019 года и потратила в рамках избирательной кампании почти 115 млн грн", - рассказал Кошель.
Партия "Батькивщина" за пять лет деятельности потратила 631 млн грн, из них 87 млн грн - на парламентскую кампанию 2019 года.
Партия "Европейская Солидарность" за пять лет потратила 577 млн грн, "Слуга народа" за два года деятельности - 513 млн грн.
"Если проанализировать другие партии со значительными затратами, мы указываем на партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 190 млн грн расходов, ВО "Свобода" - 119 млн грн,"Украинская стратегия Гройсмана" - 117 млн грн, при том, что эта партия не получала средств в рамках государственного финансирования", - отметил глава КИУ.
В то же время, партия "Удар" за пять лет потратила только 3 млн грн.
"Около 40% средств тратится на прямую рекламу. И это при довольно скромной оценке, так как не учитывается пропагандистская деятельность, которая также может быть часто прямой рекламой", - отметил Кошель.
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"Слуга народа" за два года деятельности - 513 млн грн.
или на "Слуга народа 257 млн.грн в год.. что даст 1.3 млрд.за 5 лет..
откуда денежки-то? от каких "добрых олигархов"?
Рост активов ахметовых и коломойских за последние два года, доказывает что слуги-уроды это очень выгодное вложение денег!
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[назначили любимой женой]
Кто-то может мне пояснить почему Президент награждает депутатов званием наилучший депутат? Наилучший для кого?
Что там по этому поводу говорит наше законодательство и наши мощные органы?
Как вообще депутаты с этим позором живут?
Дело в том что остальные партии созданы под последние выборы и им гораздо меньше пяти лет.