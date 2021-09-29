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Украинские партии за последние пять лет потратили более 3 млрд грн, - КИУ

Украинские партии за последние пять лет потратили более 3 млрд грн, - КИУ

Почти половина этих денег пошла на рекламу.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Эксперты КИУ проанализировали траты политических партий за 2016-2020 гг. - с момента, когда они стали получать государственное финансирование.

"Больше всего средств на протяжении последних пяти лет потратили "Радикальная партия Олега Ляшко" и Всеукраинское объединение "Батькивщина". Так, за 5 лет РПЛ было потрачено на осуществление уставной деятельности 644 млн грн. Также партия стала лидером по затратам на парламентскую избирательную кампанию 2019 года и потратила в рамках избирательной кампании почти 115 млн грн", - рассказал Кошель.

Читайте: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Партия "Батькивщина" за пять лет деятельности потратила 631 млн грн, из них 87 млн ​​грн - на парламентскую кампанию 2019 года.

Партия "Европейская Солидарность" за пять лет потратила 577 млн ​​грн, "Слуга народа" за два года деятельности - 513 млн грн.

"Если проанализировать другие партии со значительными затратами, мы указываем на партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 190 млн грн расходов, ВО "Свобода" - 119 млн грн,"Украинская стратегия Гройсмана" - 117 млн ​​грн, при том, что эта партия не получала средств в рамках государственного финансирования", - отметил глава КИУ.

В то же время, партия "Удар" за пять лет потратила только 3 млн грн.

Также читайте: Менее 20% украинцев доверяют политическим партиям, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

"Около 40% средств тратится на прямую рекламу. И это при довольно скромной оценке, так как не учитывается пропагандистская деятельность, которая также может быть часто прямой рекламой", - отметил Кошель.

Автор: 

деньги (932) КИУ (383) партия (562) финансирование (1798) Кошель Алексей (34)


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Топ комментарии
+2
кстати, из цифр видно - что слуги урода тратят почти в 3 раза больше (в год!) всех партий..
"Слуга народа" за два года деятельности - 513 млн грн.

или на "Слуга народа 257 млн.грн в год.. что даст 1.3 млрд.за 5 лет..

откуда денежки-то? от каких "добрых олигархов"?
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29.09.2021 16:18
+2
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29.09.2021 16:59
+1
Дармоеды!!!
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29.09.2021 16:16
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Дармоеды!!!
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29.09.2021 16:16 Ответить
Велике партівництво.
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29.09.2021 16:46 Ответить
кстати, из цифр видно - что слуги урода тратят почти в 3 раза больше (в год!) всех партий..
"Слуга народа" за два года деятельности - 513 млн грн.

или на "Слуга народа 257 млн.грн в год.. что даст 1.3 млрд.за 5 лет..

откуда денежки-то? от каких "добрых олигархов"?
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29.09.2021 16:18 Ответить
И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. (c)
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29.09.2021 16:19 Ответить
Вы похоже её наизусть знаете.
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29.09.2021 16:41 Ответить
3000000000/3000/(5*12)=50000 человек ежемесячно получали бы пенсию по 3000грн.
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29.09.2021 16:19 Ответить
Так песикам то декілька років після того як назву змінили з зашквареної попередньої назви.
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29.09.2021 16:19 Ответить
Это не траты, это инвестиции.
Рост активов ахметовых и коломойских за последние два года, доказывает что слуги-уроды это очень выгодное вложение денег!
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29.09.2021 16:29 Ответить
Представляю сколько они отбили в итоге
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29.09.2021 16:40 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZV6L4B9l893_otfEVeJEMeyVEQyaG8JR7SbpIXKUbbzK6fh1jXNwBvUCeuh5sNp_BS6GLCRBxVMW9fXj4U-kum-FYp9LMZUxbdpQmeEHv5EdXLaXfqWGpQ3MN9JK6VJ0Ys&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

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[назначили любимой женой]

Кто-то может мне пояснить почему Президент награждает депутатов званием наилучший депутат? Наилучший для кого?

Что там по этому поводу говорит наше законодательство и наши мощные органы?

Как вообще депутаты с этим позором живут?
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29.09.2021 16:49 Ответить
Выводы в статье мягко говоря странные. Типа за пять лет больше всего потратили "Радикальная партия" и "Батькивщина".

Дело в том что остальные партии созданы под последние выборы и им гораздо меньше пяти лет.
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29.09.2021 16:54 Ответить
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29.09.2021 16:59 Ответить
Подивіться на це з іншої сторони...Хтось потратив,а хтось заробив,і заробили переважно прості люди...
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29.09.2021 18:32 Ответить
 
 