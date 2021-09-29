Для отмены безвиза с ЕС нет и не может быть никаких причин, - спикер МИД Николенко
Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и не может быть", - подчеркнул Николенко.
Спикер МИД напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украины. В докладе анализировались 2020-й год и первая половина 2021-го года.
"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствование антикоррупционного законодательства. МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Европейской Комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства", - объяснил Николенко.
По словам спикера Министерства иностранных дел, Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза происходит на должном уровне.
Ранее СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины.
Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина продолжает соответствовать критериям для безвиза с ЕС
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В Офисе президента и Кабмине не нашли плана трансформации Украины от Зеленского на $277 миллиардов
Офис президента, Кабинет министров, Министерство экономики, Министерство иностранных дел и Верховная Рада не располагают данными о Плана трансформации Украины общей стоимостью $277 млрд, который был представлен президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.
Об этом свидетельствуют ответы органов власти на запросы агентства Українські новини.
"Обработав запрос о предоставлении копии Плана трансформации Украины... и перечня структурных подразделений Кабинета министров Украины, принимавших участие в разработке упомянутого Плана трансформации Украины, сообщаем, что Минэкономики не владеет запрашиваемой информацией", - сообщается в ответе Минэкономики.
"Структурные подразделения министерства не привлекались к разработке Плана трансформации, который президент Владимир Зеленский представлял в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в начале сентября этого года. Министерство не владеет копией указанного выше Плана трансформации и не имеет в своем распоряжении перечня упомянутых в Вашем запросе 80 проектов", - сказано в ответе МИДа.
Об отсутствии документа также официально сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховной Раде и Кабинете министров. Источник: https://biz.censor.net/n3291035
Щось бачу ситуація серйозна.
В Італію вже по паспорту пропускають через одного...
Денег на лоббирование этого вопроса вваливают немало .
так шо не раслабляйтесь
Доуправлялись…
Но вообще, судя по странам-инициаторам, это работа параши.
_Значит дело дрянь... Слуги путлера выполняют посталенную им задачу.
Це, зебуїни, називається, що ви зробили всіх разом. Ну, як і хотіли...
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.