"Для отмены безвиза с ЕС нет и не может быть никаких причин, - спикер МИД Николенко"

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и не может быть", - подчеркнул Николенко.

Спикер МИД напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украины. В докладе анализировались 2020-й год и первая половина 2021-го года.

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"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствование антикоррупционного законодательства. МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Европейской Комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства", - объяснил Николенко.

По словам спикера Министерства иностранных дел, Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза происходит на должном уровне.

Ранее СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина продолжает соответствовать критериям для безвиза с ЕС

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