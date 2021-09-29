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Новости Безвизовый режим с ЕС
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Для отмены безвиза с ЕС нет и не может быть никаких причин, - спикер МИД Николенко

Для отмены безвиза с ЕС нет и не может быть никаких причин, - спикер МИД Николенко

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и не может быть", - подчеркнул Николенко.

Спикер МИД напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украины. В докладе анализировались 2020-й год и первая половина 2021-го года.

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"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствование антикоррупционного законодательства. МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Европейской Комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства", - объяснил Николенко.

По словам спикера Министерства иностранных дел, Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза происходит на должном уровне.

Ранее СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина продолжает соответствовать критериям для безвиза с ЕС

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Автор: 

МИД (6946) безвизовый режим (1552) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+7
Команда проФФесионалов!
Доуправлялись…
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29.09.2021 16:25
+6
Терміново треба їхати у Європу.
Щось бачу ситуація серйозна.
В Італію вже по паспорту пропускають через одного...
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29.09.2021 16:21
+6
если "нет причин", то почему сегодня у слуг урода и его чинуш так подгорает с утра?
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29.09.2021 16:23
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Правила форума Совет форумчан
А кто это утверждал??? Делают вброс на отмену безвиза?
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29.09.2021 16:21 Ответить
в самой ЕС, только в ОП(Г) вислюка оманського об этом не знают, они заняты - вовОчко зеЛох генерирует идеи по деребану денег от инвесторов:
В Офисе президента и Кабмине не нашли плана трансформации Украины от Зеленского на $277 миллиардов
Офис президента, Кабинет министров, Министерство экономики, Министерство иностранных дел и Верховная Рада не располагают данными о Плана трансформации Украины общей стоимостью $277 млрд, который был представлен президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.
Об этом свидетельствуют ответы органов власти на запросы агентства Українські новини.
"Обработав запрос о предоставлении копии Плана трансформации Украины... и перечня структурных подразделений Кабинета министров Украины, принимавших участие в разработке упомянутого Плана трансформации Украины, сообщаем, что Минэкономики не владеет запрашиваемой информацией", - сообщается в ответе Минэкономики.

"Структурные подразделения министерства не привлекались к разработке Плана трансформации, который президент Владимир Зеленский представлял в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в начале сентября этого года. Министерство не владеет копией указанного выше Плана трансформации и не имеет в своем распоряжении перечня упомянутых в Вашем запросе 80 проектов", - сказано в ответе МИДа.

Об отсутствии документа также официально сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховной Раде и Кабинете министров. Источник: https://biz.censor.net/n3291035
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29.09.2021 16:39 Ответить
Терміново треба їхати у Європу.
Щось бачу ситуація серйозна.
В Італію вже по паспорту пропускають через одного...
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29.09.2021 16:21 Ответить
мудрая мысля...
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29.09.2021 16:23 Ответить
если "нет причин", то почему сегодня у слуг урода и его чинуш так подгорает с утра?
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29.09.2021 16:23 Ответить
підгорає . . . тому що ідея нового майдана за просраний "безвіз" не за горизонтом. . .
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29.09.2021 17:54 Ответить
Упс...
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29.09.2021 16:23 Ответить
Знову лякаєте? Дивіться на ростові ви тільки відхекаєтесь
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29.09.2021 16:23 Ответить
відмінити безвіз! обовязково
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29.09.2021 16:23 Ответить
Для раши отменить безвиз Украине Молдове Грузии - вопрос принципа,
Денег на лоббирование этого вопроса вваливают немало .
так шо не раслабляйтесь
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29.09.2021 16:25 Ответить
Вони ще і нашим приплачують.
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29.09.2021 16:30 Ответить
До чого раша?! Оманський краще за інших все зробить.
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29.09.2021 16:55 Ответить
Команда проФФесионалов!
Доуправлялись…
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29.09.2021 16:25 Ответить
А вони не надто дорожать безвізом. Більшість зебілів сказали, що він їм не потрібний.
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29.09.2021 16:29 Ответить
Згоден. Безвіз відмінити і заробітчан поменшає. Зелена логіка.
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29.09.2021 16:57 Ответить
Европейці подивились на слуг народу і злякались той народ до себе нефільтрованим пускати. Обличчя Держави має бути гарне та розумне, а не недієздатних недоумків до владних кабінетів обирати.
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29.09.2021 16:31 Ответить
https://www.rferl.org/a/eu-visa-free-travel-abuse/31483633.html
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29.09.2021 16:32 Ответить
Речь не об отмене безвиза полностью, а в том числе о прекращении незаконного устройства на работу. Примеры- едут по безвизу как туристы и работают до 3 месяцев. Или по польской рабочей визе "в командировке" в Германии. Заканчивается для многих депортацией с запретом въезда в ЕС на 3-5 лет.
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29.09.2021 16:35 Ответить
Ну на самом деле, можно отменить и без оснований.
Но вообще, судя по странам-инициаторам, это работа параши.
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29.09.2021 16:36 Ответить
"Для отмены безвиза с ЕС нет и не может быть никаких причин, - спикер МИД Николенко"
_Значит дело дрянь... Слуги путлера выполняют посталенную им задачу.
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29.09.2021 16:39 Ответить
Просрали, практично все, ну ще б безвіз, а далі що?
Це, зебуїни, називається, що ви зробили всіх разом. Ну, як і хотіли...
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29.09.2021 16:44 Ответить
«https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-es-bezviz/31483713.html Україна залишається приводом для занепокоєння »
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.
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29.09.2021 17:08 Ответить
не "спікєр" а пібікєр . . . . який робить вигляд що працює на Український інтерес. . .
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29.09.2021 17:52 Ответить
Не переживайте, пока Украина вывозит лес в Европу, никто нам безвиз не отменит, а там дальше видно будет)))
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29.09.2021 18:43 Ответить
Побільше безглуздих квартальних заяв, вбік ЄС, від ЗЄлупня, араХамії та таке інше... І стане радість...
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29.09.2021 18:56 Ответить
Т.е. то, что зеленые про-рали все реформы, за которые и был дан безвиз---это не основание для его отмены??? Зебильная логика!
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30.09.2021 00:09 Ответить
 
 