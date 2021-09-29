Рахманин: Россияне будут усиливать группировку на границе с Украиной, поэтому государство должно увеличить финансирование пограничников

Даже если в Беларуси не будет постоянно действующих баз РФ, там все равно будут мощные российские группировки.

Об этом заявляет народный депутат партии "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне собираются создавать новые группировки и расширять уже существующие на разных участках российско-украинской границы, а также со стороны оккупированного Крыма и на территории Беларуси. Даже при условии, что в Беларуси, возможно, не будет постоянно действующих баз, это все равно означает, что там будут мощные российские группировки. Это угрожающая нас ситуация", - предостерег Рахманин.

Он считает, что государству нужно обратить особое внимание на увеличение финансирования Государственной пограничной службы.

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"На ближайшем заседании комитета по вопросам национальной безопасности мы ожидаем детальный оборонный бюджет и надеемся, что наконец государство обратит внимание на пограничников. Потому что вопросы обустройства границы - это огромная проблема. Участки украинской-белорусской границы фактически не защищены. Пограничники наконец должны избавиться от статуса "падчерицы". Они изо всех силовых структур, на мой взгляд, финансируются хуже, несмотря на масштаб задач, которые должны выполнять", - подчеркнул Рахманин.