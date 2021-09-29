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Рахманин: Россияне будут усиливать группировку на границе с Украиной, поэтому государство должно увеличить финансирование пограничников

Рахманин: Россияне будут усиливать группировку на границе с Украиной, поэтому государство должно увеличить финансирование пограничников

Даже если в Беларуси не будет постоянно действующих баз РФ, там все равно будут мощные российские группировки.

Об этом заявляет народный депутат партии "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне собираются создавать новые группировки и расширять уже существующие на разных участках российско-украинской границы, а также со стороны оккупированного Крыма и на территории Беларуси. Даже при условии, что в Беларуси, возможно, не будет постоянно действующих баз, это все равно означает, что там будут мощные российские группировки. Это угрожающая нас ситуация", - предостерег Рахманин.

Он считает, что государству нужно обратить особое внимание на увеличение финансирования Государственной пограничной службы.

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"На ближайшем заседании комитета по вопросам национальной безопасности мы ожидаем детальный оборонный бюджет и надеемся, что наконец государство обратит внимание на пограничников. Потому что вопросы обустройства границы - это огромная проблема. Участки украинской-белорусской границы фактически не защищены. Пограничники наконец должны избавиться от статуса "падчерицы". Они изо всех силовых структур, на мой взгляд, финансируются хуже, несмотря на масштаб задач, которые должны выполнять", - подчеркнул Рахманин.

Автор: 

Госпогранслужба (6412) финансирование (1798) Рахманин Сергей (120) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+8
Та не пограничников а ракетные войска надо усиливать или Рахманин живёт в 18 веке ..
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29.09.2021 16:44
+6
Судя по финансированию, самая большая группировка пограничников окопалась в ОП и кончезаспанной.
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29.09.2021 16:45
+5
А чё пограничников? Пограничники будут отбивать вторжение этих самых войск?
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29.09.2021 16:45
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Та не пограничников а ракетные войска надо усиливать или Рахманин живёт в 18 веке ..
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29.09.2021 16:44 Ответить
Судя по финансированию, самая большая группировка пограничников окопалась в ОП и кончезаспанной.
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29.09.2021 16:45 Ответить
тех, которые получили гектары земли под Киевом под застройку, нарезали на куски и перепродали под котеджи? или тех кто на страже контрабаса стоит?
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29.09.2021 16:45 Ответить
А чё пограничников? Пограничники будут отбивать вторжение этих самых войск?
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29.09.2021 16:45 Ответить
Пограничники скорее всего, если конечно не погрязнут окончательно в тотальной контрабанде, должны стать на пути нелегалов, которыми Бульбофюрер вздумал пугать соседей и Европу в целом
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29.09.2021 16:50 Ответить
После "защитников Родины" в лице генпрокуратуры и мусарни пограничникам лишь хрен на блюде достанется.
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29.09.2021 16:48 Ответить
Рахманин в военном деле ничего не понимает , у пограничников совсем другие задачи и возможности.
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29.09.2021 16:48 Ответить
Кстати да, пограничники совсем не предназначены для борьбы с крупными войсковыми группировками, но для наших гавно-депутатов это невдомёк, 8-й год войны, а они в своём мирке проживают
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29.09.2021 16:52 Ответить
Пограничники только Визуально могут определить движение войськ , а главный удар берут на себя первый и второй эшелон.А уничтожить необходимо вне пределов видимости . Ракетные войска , - вот что укреплять нужно.
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29.09.2021 16:51 Ответить
Какие пограничники? Какая война?
Нам
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29.09.2021 16:54 Ответить
Одіоти ! Ви ж навіть не виплатили зарплату фронтовикам !
Самі жерете в три горлянки , а тим, хто забезпечує нашу безпеку, не платите.
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29.09.2021 16:57 Ответить
І шо усілєнофінансіруємиє прикордонники зроблять з армією РФ?
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29.09.2021 17:01 Ответить
Лучше бы наняли хорошего киллера и застрелили путлера, тогда не нужно было усиливать финансирование пограничников
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29.09.2021 17:41 Ответить
20 лет ослабляли, что бы теперь усиливать?
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29.09.2021 18:22 Ответить
Одразу відчувається спеціаліст, проти армії будуть стояти з резинострілами прикордонники - просто дібіли якійсь, один краще іншого.
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29.09.2021 18:50 Ответить
Ещё одни умник.....

КУПИТЕ РАКЕТЫ СТУГНА, НЕПТУНА !!!

Не выбрасывайте наши деньги на ветер !!!
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29.09.2021 20:23 Ответить
 
 