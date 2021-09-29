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Новости Бюджет-2021
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Кабмин направил $1,2 млн на закупку вакцин от гриппа для медиков, полицейских, пограничников и педагогов, - Шмыгаль

Кабмин направил $1,2 млн на закупку вакцин от гриппа для медиков, полицейских, пограничников и педагогов, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины направит $1,2 млн на приобретение вакцин от гриппа для профессиональных групп риска, в том числе для полицейских, пограничников, работников сфер образования и здравоохранения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наиболее чувствительная группа – это профессиональные коллективы, которые больше всех работают с людьми – работники полиции, пограничники, работники образования и медработники. Эти категории граждан должны иметь дополнительную защиту, поэтому правительство предлагает перераспределить сэкономленные $1,2 млн для приобретения вакцин против гриппа для обеспечения соответствующих категорий профессиональных коллективов", - сказал он.

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Автор: 

вакцина (3815) госбюджет (1186) грипп (573) Кабмин (14026)


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Составить списки желающих и по ним делать закупки нах деньги выкидывать
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29.09.2021 16:55 Ответить
😀😀😀

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29.09.2021 16:55 Ответить
Ти ба ще живий нік софії-марії дуглас, давно блатних ми пісень не чули.
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29.09.2021 17:05 Ответить
А інша частина нехай дохне, просто супер, особливо поліцейським, яким більше медикам при пандемії виділялось коштів.
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29.09.2021 18:48 Ответить
 
 