Кабмин направил $1,2 млн на закупку вакцин от гриппа для медиков, полицейских, пограничников и педагогов, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины направит $1,2 млн на приобретение вакцин от гриппа для профессиональных групп риска, в том числе для полицейских, пограничников, работников сфер образования и здравоохранения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наиболее чувствительная группа – это профессиональные коллективы, которые больше всех работают с людьми – работники полиции, пограничники, работники образования и медработники. Эти категории граждан должны иметь дополнительную защиту, поэтому правительство предлагает перераспределить сэкономленные $1,2 млн для приобретения вакцин против гриппа для обеспечения соответствующих категорий профессиональных коллективов", - сказал он.

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