САП обжалует оправдательный приговор руководителю "Государственной зерновой корпорации" по делу о растрате 88 млн грн

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) готовит апелляционную жалобу на приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 29 сентября, которым руководитель ОАО "Государственная зерновая корпорация Украины" и два директора других обществ признаны невиновными в совершении растраты свыше 88 млн грн средств корпорации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", - следует из сообщения.

Напоминается также, что в 2015 году руководитель "Государственной зерновой корпорации Украины" подписал два договора о поставке кукурузы с ОАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Василькивхлибпродукт", а в дальнейшем дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн грн и 38,5 млн грн соответственно, как предоплаты на выполнение вышеупомянутых соглашений. Однако указанный в договорах товар отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации не собирался выполнять указанные соглашения. Корпорация потеряла более 88 млн грн, которые были использованы третьими лицами на удовлетворение своих потребностей.

Руководители всех трех обществ обвиняются в растрате данных средств путем злоупотребления своим служебным положением (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

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