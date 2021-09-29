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САП обжалует оправдательный приговор руководителю "Государственной зерновой корпорации" по делу о растрате 88 млн грн

САП обжалует оправдательный приговор руководителю

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) готовит апелляционную жалобу на приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 29 сентября, которым руководитель ОАО "Государственная зерновая корпорация Украины" и два директора других обществ признаны невиновными в совершении растраты свыше 88 млн грн средств корпорации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", - следует из сообщения.

Напоминается также, что в 2015 году руководитель "Государственной зерновой корпорации Украины" подписал два договора о поставке кукурузы с ОАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Василькивхлибпродукт", а в дальнейшем дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн грн и 38,5 млн грн соответственно, как предоплаты на выполнение вышеупомянутых соглашений. Однако указанный в договорах товар отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации не собирался выполнять указанные соглашения. Корпорация потеряла более 88 млн грн, которые были использованы третьими лицами на удовлетворение своих потребностей.

Руководители всех трех обществ обвиняются в растрате данных средств путем злоупотребления своим служебным положением (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

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Автор: 

зерно (1070) коррупция (8560) обжалование (38) приговор (1213) зерновые (99) САП (2063) корпорация (3) Антикоррупционный суд (1208)


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«признаны невиновными в совершении растраты свыше 88 млн грн средств корпорации»
МЫШИ СЪЕЛИ ??
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29.09.2021 16:53 Ответить
"Кошелек, кошелек, какой кашелек. Нет у вас методов на Костю Сапрыкина."
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29.09.2021 16:56 Ответить
МЫШИ АСТАНАВИТЕСЬ ПРОКЛЯТЫЕ
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29.09.2021 17:01 Ответить
Руководитель ОАО "Государственная зерновая корпорация Украины" - это Юлькин ставленник, родственник нардепа "Батьківщини" Власенко. Он воровал для Юльки и раньше на других должностях, куда его она и ставила. Решили отбеливать, чтобы и дальше обкрадывал Украину для Юльки
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29.09.2021 17:23 Ответить
Светка, что ты мелишь , очки одень - речь идет о 15 г. Не стучи членом по пианино!
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29.09.2021 17:47 Ответить
Що там оскаржувати? Виссали з прутня "справу" для зеленського піару, обісрались, як годиться, і роблять пику цеглиною.
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29.09.2021 18:07 Ответить
Весь склад суду після такого "виправдання" мав би бути арештований і засуджений з конфіскацією "до третього коліна" з позбавленням дипломів, звань та трудового стажу на судівських посадах.
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29.09.2021 18:33 Ответить
САП котлету не занесли
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29.09.2021 19:19 Ответить
 
 