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Новости Бюджет-2022
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Кабмин одобрил космическую программу Украины на 2021-2025 годы: на ее реализацию потребуются 40,78 млрд грн, - Уруский

Кабмин одобрил космическую программу Украины на 2021-2025 годы: на ее реализацию потребуются 40,78 млрд грн, - Уруский

Кабинет Министров Украины в среду поддержал законопроект "Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы" с ориентировочным объемом средств для ее реализации 40,78 млрд грн, в том числе из госбюджета - 15,76 млрд грн.

"Программа предусматривает реализацию ряда задач, в частности осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, создание космических систем наблюдения Земли и их составляющих, внедрение космических технологий на рынке услуг", - прокомментировал документ вице-премьер – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что, по предварительным подсчетам, косвенные доходы за этот период и дополнительные преимущества в сфере национальной безопасности, государственного управления и экологии превысят 16 млрд грн. Наибольший доход ожидается в сегментах агромониторинга, экологии, безопасности и обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уруский о космической программе: Зеленский ставит задачу, чтобы мы в 2022-м запустили следующие спутники, а в 2024 - модуль на Луну

Кабмин одобрил космическую программу Украины на 2021-2025 годы: на ее реализацию потребуются 40,78 млрд грн, - Уруский 01
Кабмин одобрил космическую программу Украины на 2021-2025 годы: на ее реализацию потребуются 40,78 млрд грн, - Уруский 02

Автор: 

бюджет (4837) ВР (29242) госбюджет (1186) Кабмин (14026) космос (786) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+6
деньги на ветер космос .... космический ветер ))))
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29.09.2021 17:01
+5
Правильна ...
Нехай зебіли смокчуть лапу і мріють про космос...
Все, як заповідав совок і комунізм ....а ще ж дерева, мільярд цілий посадимо
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29.09.2021 17:03
+4
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29.09.2021 17:13
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29.09.2021 17:13 Ответить
странно что про зЕбилиаду и 1 млрд.деревьев молчат.. такой деребан можно устроить!
а уж видосиков насниматб..))
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29.09.2021 17:15 Ответить
Космос це сила. Супутники можуть приносити прибуток. Наприклад за помірну плату показувати українським пенсіонерам, в яких сміттєвих контейнерах є залишки їжі вартої їх уваги.
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29.09.2021 18:46 Ответить
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29.09.2021 21:34 Ответить
деньги на ветер космос .... космический ветер ))))
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29.09.2021 17:01 Ответить
Правильна ...
Нехай зебіли смокчуть лапу і мріють про космос...
Все, як заповідав совок і комунізм ....а ще ж дерева, мільярд цілий посадимо
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29.09.2021 17:03 Ответить
Та скільки там тих грошей. Зато прилітають москалі на Луну, а там садок вишневий коло хати. Бігборд Мураєва з написом - Здесь наша Луна. І ми з модуля їм: "Лєтіте на .... другую планєту".
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29.09.2021 17:13 Ответить
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%.

Кхе, кхе...что, всполошились????? А два года назад , когда предупреждали, спали???? Ну хрю-хрю, хрю-хрю.....
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29.09.2021 17:06 Ответить
затасуйте себе свою космическую программу
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29.09.2021 17:13 Ответить
Эта бабуська на работе. Знаю таких не одну - каждый день ее привозят на машине на работу возле метро и вона працюе.
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29.09.2021 19:26 Ответить
А где деньги брать на миллиард деревьев ?
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29.09.2021 17:16 Ответить
Господи, та виключи їм нарешті звук , бо так можна і до палати №6 договоритись.....
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29.09.2021 17:44 Ответить
ЗЄбілів Рогозін покусав?
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29.09.2021 17:46 Ответить
40 млрд распилят как раз во время правления зе-упыря. Совпадение? Не думаю!
"здесь можно хорошо прибарахлится"(с)
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29.09.2021 18:51 Ответить
Судя по масштабам расходования _заёмных_ денег саженцы они будут из космоса метать...
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29.09.2021 19:24 Ответить
Деньги на ветер. Купите ракеты для фронта, Нептуна 10ть дивизионов с ракетами .....

ХВАТИТ ЛАПШУ ЛЮДЯМ ВЕШАТЬ НА УШИ!!!!!
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29.09.2021 20:21 Ответить
Мало распиляли на "Велыком крадивныцтве"...
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29.09.2021 20:28 Ответить
в космас нада лезть када на земле своим гражданам жизнь достойную обеспечили
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29.09.2021 20:34 Ответить
Зе, давай сразу пелатируемый пальот на Альфа-Цыетвру...
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29.09.2021 20:35 Ответить
Ну вот зачем мне космос, если вопрос безопасности не решен?
Армия недофинансирована , оборонзаказ не выполняется, долги военным по выплатам , внешняя политика провалена, экономика в попе, госинституты разрушены, в стране бардак ---какой космос, ублюдки???
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29.09.2021 23:31 Ответить
 
 