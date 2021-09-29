Кабмин одобрил космическую программу Украины на 2021-2025 годы: на ее реализацию потребуются 40,78 млрд грн, - Уруский
Кабинет Министров Украины в среду поддержал законопроект "Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы" с ориентировочным объемом средств для ее реализации 40,78 млрд грн, в том числе из госбюджета - 15,76 млрд грн.
"Программа предусматривает реализацию ряда задач, в частности осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, создание космических систем наблюдения Земли и их составляющих, внедрение космических технологий на рынке услуг", - прокомментировал документ вице-премьер – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что, по предварительным подсчетам, косвенные доходы за этот период и дополнительные преимущества в сфере национальной безопасности, государственного управления и экологии превысят 16 млрд грн. Наибольший доход ожидается в сегментах агромониторинга, экологии, безопасности и обороны.
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а уж видосиков насниматб..))
ветер космос.... космический ветер ))))
Нехай зебіли смокчуть лапу і мріють про космос...
Все, як заповідав совок і комунізм ....а ще ж дерева, мільярд цілий посадимо
Кхе, кхе...что, всполошились????? А два года назад , когда предупреждали, спали???? Ну хрю-хрю, хрю-хрю.....
"здесь можно хорошо прибарахлится"(с)
ХВАТИТ ЛАПШУ ЛЮДЯМ ВЕШАТЬ НА УШИ!!!!!
Армия недофинансирована , оборонзаказ не выполняется, долги военным по выплатам , внешняя политика провалена, экономика в попе, госинституты разрушены, в стране бардак ---какой космос, ублюдки???