Кабмин одобрил космическую программу Украины на 2021-2025 годы: на ее реализацию потребуются 40,78 млрд грн, - Уруский

Кабинет Министров Украины в среду поддержал законопроект "Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы" с ориентировочным объемом средств для ее реализации 40,78 млрд грн, в том числе из госбюджета - 15,76 млрд грн.

"Программа предусматривает реализацию ряда задач, в частности осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, создание космических систем наблюдения Земли и их составляющих, внедрение космических технологий на рынке услуг", - прокомментировал документ вице-премьер – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что, по предварительным подсчетам, косвенные доходы за этот период и дополнительные преимущества в сфере национальной безопасности, государственного управления и экологии превысят 16 млрд грн. Наибольший доход ожидается в сегментах агромониторинга, экологии, безопасности и обороны.

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