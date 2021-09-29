С 1 октября стоимость проезда в городском транспорте Чернигова вырастет до 8 грн, - горсовет

Исполнительный комитет Черниговского городского совета принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Так, с октября базовый тариф на одну поездку будет составлять 8 гривен. При расчете транспортной картой - 6 гривен. При наличии ученического билета и расчета электронной карточкой - 3 гривни за поездку.

По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, власть города неохотно идет на повышение цен.

"Но учитывая ситуацию с ростом цен на горючее, комплектующие подвижного состава и смазочные материалы, это решение было вынужденным", - говорится в сообщении.

"Только переход на европейскую транспортную модель, где деньги платятся за человеко-километр пробега, позволит принципиальным образом улучшить транспортные перевозки в Чернигове. У нас есть четкое понимание, как на него перейти, но из-за непонимания возможностей бюджета на следующий год планировать такой переход сложно", - подчеркнул мэр.

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