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Новости
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С 1 октября стоимость проезда в городском транспорте Чернигова вырастет до 8 грн, - горсовет

С 1 октября стоимость проезда в городском транспорте Чернигова вырастет до 8 грн, - горсовет

Исполнительный комитет Черниговского городского совета принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Так, с октября базовый тариф на одну поездку будет составлять 8 гривен. При расчете транспортной картой - 6 гривен. При наличии ученического билета и расчета электронной карточкой - 3 гривни за поездку.

По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, власть города неохотно идет на повышение цен.

"Но учитывая ситуацию с ростом цен на горючее, комплектующие подвижного состава и смазочные материалы, это решение было вынужденным", - говорится в сообщении.

"Только переход на европейскую транспортную модель, где деньги платятся за человеко-километр пробега, позволит принципиальным образом улучшить транспортные перевозки в Чернигове. У нас есть четкое понимание, как на него перейти, но из-за непонимания возможностей бюджета на следующий год планировать такой переход сложно", - подчеркнул мэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 8 месяцев проезд в общественном городском транспорте в Украине подорожал на 24,7%. Выше всего цена билета во Львовской области, - Госстат

Автор: 

проезд (309) транспорт (1757) цены (2290) Чернигов (884)


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Топ комментарии
+5
Вот почему то при Порохе была война и был проезд 4 грн про клоуне наркомане почему стал 8? Может всеже дело не в войне а клоуне-наркомане?!
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29.09.2021 17:35
+4
Ще в одному місті закінчилася епоха бідності. Народ став ближче до олігархів. Потягне і 20 грн. за проїзд. Зеленський нікада не абманет. КушайТЕ на здоров'я, довибирались.
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29.09.2021 17:14
+1
доллар подорожал и семечки у бабок подорожали
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29.09.2021 17:04
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доллар подорожал и семечки у бабок подорожали
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29.09.2021 17:04 Ответить
Ще в одному місті закінчилася епоха бідності. Народ став ближче до олігархів. Потягне і 20 грн. за проїзд. Зеленський нікада не абманет. КушайТЕ на здоров'я, довибирались.
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29.09.2021 17:14 Ответить
В Одессе 10 гр
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29.09.2021 17:41 Ответить
Стала этим летом при клоуне-наркомане в мае была 7 грн!
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29.09.2021 19:36 Ответить
пффф... в Днепре с лета в маршрутках - 10, в троллейбусе-трамвае - 8 грн
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29.09.2021 17:15 Ответить
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29.09.2021 17:18 Ответить
Вот почему то при Порохе была война и был проезд 4 грн про клоуне наркомане почему стал 8? Может всеже дело не в войне а клоуне-наркомане?!
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29.09.2021 17:35 Ответить
Владимир, проснись, ты обосрался. Не мели чушь, а проанализируй, с какого года в крупных городах миллионниках проезд стал по 8,00 грн
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29.09.2021 18:38 Ответить
Я был в Одессе этим Летом трамвай 5 грн маршутка 7 и если едешь пару остановок в маршутке так можно проехать и за 3=))). Сейчас говорят 10! Ну если считать Харьков то маршутка 10 стала при клоуне наркомане!
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29.09.2021 19:35 Ответить
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29.09.2021 19:44 Ответить
В Чернигове только рабочие места забывают организовывать и зарплаты повысить хотя бы до уровня средней по обл.центрам
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30.09.2021 00:07 Ответить
В Херсоне тоже подорожал с 26 августа 2021г и стало 5гр тролейбус 6 маршрутка. А было еше месяц назад 2.5 и 4 и было и выгодно и окупаемо. А Чем Чернигов круче Херсона ?
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30.09.2021 16:22 Ответить
Так правильно. Що тут козу водити потрібно зразу підняти до 50 грн. І всі газелі витащити з металобрухту на маршрути. І тоді гроші на підземну парковку в центрі знайдуться. Щось мерія недопрацьовує.
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02.10.2021 13:23 Ответить
А Германия решила сделать подарок семьям с доходом до 55 тыс.в год- едешь на 7 дней и государство оплачивает 90% отпуска. Но только по Германии.
А в некоторых городах сделали эксперемент бесплатный транспорт.
В этом году кстате Чехия 3 ночи оплачивала гражданам ЕС, если ехал на 7 дней.
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02.10.2021 23:22 Ответить
 
 