Войска РФ с начала суток на Донбассе дважды нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.
В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Кроме того, российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.
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Северодонецкий городской суд Луганской области вынес приговор командиру инженерно-саперной роты Игорю Максимчуку. Его признали виновным в сожжении лесного массива площадью почти 10 гектар.
В августе 2020 года старший лейтенант Максимчук из 14-ой отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого получил задание уничтожить 49 единиц гранат около поселка Боровское Луганской области.
Утром 1 сентября командир саперной роты вместе со своими подчиненными получил указанные боеприпасы и прибыл на участок местности, где они планировали их уничтожить. Но место уничтожения гранат было выбрано ошибочно. В итоге подрыв большого количества боеприпасов привел к разлету осколков и загоранию сухой травы. Порывы ветра перенесли огонь на лесной массив по соседству. Возникший пожар длился три дня.
В суде военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся. Учитывая это суд, приговорил его к штрафу 91 800 гривен. При этом инкриминируемая ему статья (ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса) предусматривала наказание от 2 до 5 лет тюрьмы.