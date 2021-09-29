Войска РФ с начала суток на Донбассе дважды нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.

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