Из-за прямых поставок российского газа в Венгрию Украина будет расходовать дополнительные 50 млн кубометров в год, - "Нафтогаз"

Этот газ пойдет на то, чтобы поддерживать в газотранспортной системе надлежащее давление.

Об этом директор НАК "Нафтогаз Украины" по интегрированным коммуникациям Максим Белявский заявил в комментарии "Радiо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Уменьшение объемов товарно-транспортной работы за счет перераспределения 4,5 млрд кубометров по другому маршруту приведет к тому, что нам придется поддерживать надлежащее давление в системе, а для этого придется увеличить количество агрегатов, которые будут работать в газотранспортной системе Украины", - сказал он.

По оценке Белявского, траты природного газа для Украины вырастут на 50 млн кубометров в год.

Для противодействия этим последствиям нужно закончить интеграцию украинской ГТС в единую европейскую модель поставок газа и перенести точки приема-передачи газа на восточную границу.

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"Собственно, для обычного потребителя это (означает. - Ред.) обоснованное формирование цены на газ, то есть украинского индекса газа, который, судя по всему, будет значительно меньше, чем сейчас в Европе", - предположил представитель "Нафтогаза".

Напомним, 27 сентября Венгрия и российский "Газпром" подписали договор о прямых поставках газа. Украина сказала разочарована таким решением. Будапешт заявил, что Киев пытается вмешаться во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал посла Украины, а МИД Украины - посла Венгрии. Еврокомиссия обещает проверить последствия газового контракта Венгрии и РФ.