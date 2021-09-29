Из-за прямых поставок российского газа в Венгрию Украина будет расходовать дополнительные 50 млн кубометров в год, - "Нафтогаз"
Этот газ пойдет на то, чтобы поддерживать в газотранспортной системе надлежащее давление.
Об этом директор НАК "Нафтогаз Украины" по интегрированным коммуникациям Максим Белявский заявил в комментарии "Радiо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
"Уменьшение объемов товарно-транспортной работы за счет перераспределения 4,5 млрд кубометров по другому маршруту приведет к тому, что нам придется поддерживать надлежащее давление в системе, а для этого придется увеличить количество агрегатов, которые будут работать в газотранспортной системе Украины", - сказал он.
По оценке Белявского, траты природного газа для Украины вырастут на 50 млн кубометров в год.
Для противодействия этим последствиям нужно закончить интеграцию украинской ГТС в единую европейскую модель поставок газа и перенести точки приема-передачи газа на восточную границу.
"Собственно, для обычного потребителя это (означает. - Ред.) обоснованное формирование цены на газ, то есть украинского индекса газа, который, судя по всему, будет значительно меньше, чем сейчас в Европе", - предположил представитель "Нафтогаза".
Напомним, 27 сентября Венгрия и российский "Газпром" подписали договор о прямых поставках газа. Украина сказала разочарована таким решением. Будапешт заявил, что Киев пытается вмешаться во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал посла Украины, а МИД Украины - посла Венгрии. Еврокомиссия обещает проверить последствия газового контракта Венгрии и РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До чого тут гас (керосін)?
не всіх жеж собак на німців вішати, а ці біляві і пухкі
ось тобі і приклади
можеш навести приклад інший, притаманний вашому саду
і досі не виплатили, а мали б виплачувати ще й досі
а мої особисті поради вам,скоріше за все,не сподобаються,тому нема сенсу їх оприлюднивати..
То які поради?
Так отож...
чи прийдуть такі, що після 24-го договоряться за транзит
В протоколі записано , що кацапи забов'язуні прокачувати певну кількість газу.
Ще раз. Обов'язок ПрезИдента, забезпечити виконання протоколу. Чи багатомільярдні позови проти "грязьпрому" були відкликані, виключно, задля можливості Вави посмотретЬ в очі фуйлу?
А к Бене Каломойскому - еще какая! Нежели тоже из за того что Беня умный? Или может потому что он грабит украинцев десятилетия подряд?
==========
Потери в ГТС Украины до 6%, но это сказочно завышенные нормы, что бы воровать газ. Реальные потери до 0,25% в год с учётом нескольких крупных аварий на ГТС, которых нет.
Хочешь ребус? В точке контроля газа (на счетчике газа) давление 2 Мпаскаля идет рачсет 1000 баксов за 1000 кубов под этим давлением, а тебе продают тот же газ, по той же цене, но под давлением 0,5 атмосферы. Вопрос: на сколько тебя на**бывают на разнице давления?
Та Вы шо? Та невже? А не запізно хльобати Боржомі...
реагировать надо адекватно. они нам далеко не друзья и не союзники
********
Україна для початку має вимагати від угорщини визнання моральної відповідальності за другу світову війну. На всіх форумах ганьбити за це мадярів, а на офіційному рівні угорщина повинна вибачитись перед Україною за війну на стороні гітлера.
Нормальна практика. Держави і навіть Ватикан до сих пір вибачаються за історичні негаразди.
Про матеріальне відшкодування говорити зарано, а для старту мокати мадярів в гітлерівське гівно час від часу було б доречно.