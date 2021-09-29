РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11202 посетителя онлайн
Новости
12 131 92

Из-за прямых поставок российского газа в Венгрию Украина будет расходовать дополнительные 50 млн кубометров в год, - "Нафтогаз"

Из-за прямых поставок российского газа в Венгрию Украина будет расходовать дополнительные 50 млн кубометров в год, -

Этот газ пойдет на то, чтобы поддерживать в газотранспортной системе надлежащее давление.

Об этом директор НАК "Нафтогаз Украины" по интегрированным коммуникациям Максим Белявский заявил в комментарии "Радiо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Уменьшение объемов товарно-транспортной работы за счет перераспределения 4,5 млрд кубометров по другому маршруту приведет к тому, что нам придется поддерживать надлежащее давление в системе, а для этого придется увеличить количество агрегатов, которые будут работать в газотранспортной системе Украины", - сказал он.

По оценке Белявского, траты природного газа для Украины вырастут на 50 млн кубометров в год.

Для противодействия этим последствиям нужно закончить интеграцию украинской ГТС в единую европейскую модель поставок газа и перенести точки приема-передачи газа на восточную границу.

Читайте: Глава МИД Венгрии Сийярто о скандальном контракте с РФ: "Для жителей Центральной Европы российский газ - вариант №1"

"Собственно, для обычного потребителя это (означает. - Ред.) обоснованное формирование цены на газ, то есть украинского индекса газа, который, судя по всему, будет значительно меньше, чем сейчас в Европе", - предположил представитель "Нафтогаза".

Напомним, 27 сентября Венгрия и российский "Газпром" подписали договор о прямых поставках газа. Украина сказала разочарована таким решением. Будапешт заявил, что Киев пытается вмешаться во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал посла Украины, а МИД Украины - посла Венгрии. Еврокомиссия обещает проверить последствия газового контракта Венгрии и РФ.

Автор: 

Венгрия (1942) Газ (10225) Газпром (3183) Нафтогаз (3112) россия (95481)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
хай відповідають за окупацію україни у світовій, як союзники фашистської німеччини..
не всіх жеж собак на німців вішати, а ці біляві і пухкі
показать весь комментарий
29.09.2021 17:47
+6
чим скоріше позбавимся цього транзиту, тим нам буде краще! він є джерелом корупції і залежності, не більше того.
показать весь комментарий
29.09.2021 18:17
+4
друга світова завдалв стільки горя україні, а мадяри приклались до цього...
і досі не виплатили, а мали б виплачувати ще й досі
показать весь комментарий
29.09.2021 17:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І чим вон "клятіші" за німців?
показать весь комментарий
29.09.2021 17:42 Ответить
Потрібно замінити 600 старих газотурбінних двигунів газоперекачувальних агрегатів на електричні, щоб вони не споживали 1 млрд. куб. м. газу на рік. Або хоча б замінити старі газотурбінні двигуни на нові, виробництва Заря-Машпроект, які споживають на 25% менше газу!
показать весь комментарий
29.09.2021 18:14 Ответить
Если лошадь сдохла, то зачем ей новое седло?
показать весь комментарий
29.09.2021 19:32 Ответить
ты наверное мордовский удмуртъ или коми - хакасс. только умственно отсталые североазиатские свинособаки не знают, что нету никаких угров а есть страна Магуар или по английски Хангари и люди живущие там называются мадьярами. Иди накати боярки и покури учебную литературу.
показать весь комментарий
29.09.2021 17:44 Ответить
Расскажи-ка поц, почему исполльзование украинцами украинского названия Венгрии - "Угорщина" является вдруг признаком "умственно отсталой североазиатской свинособаки " и почему украинцы должны использовать не свое собственное, а английское название этой страны?
показать весь комментарий
29.09.2021 17:55 Ответить
"ни гаса. ни войны"
До чого тут гас (керосін)?
показать весь комментарий
29.09.2021 18:14 Ответить
надо придумать,где с мадярощаг удержать в тройном размере..
показать весь комментарий
29.09.2021 17:41 Ответить
Наприклад?
показать весь комментарий
29.09.2021 17:43 Ответить
хай відповідають за окупацію україни у світовій, як союзники фашистської німеччини..
не всіх жеж собак на німців вішати, а ці біляві і пухкі
показать весь комментарий
29.09.2021 17:47 Ответить
Запізно, нажаль.
показать весь комментарий
29.09.2021 19:09 Ответить
нагадувати злочинцям про їх злочини не може бути запізно
показать весь комментарий
29.09.2021 19:16 Ответить
Ті злочинці мертві давно.
показать весь комментарий
29.09.2021 19:24 Ответить
а ці живі й досі
показать весь комментарий
29.09.2021 19:32 Ответить
Бо це різні злочинці.
показать весь комментарий
29.09.2021 19:34 Ответить
різні злочини, значить, що їх вже кілька...
ось тобі і приклади
показать весь комментарий
29.09.2021 19:45 Ответить
Детский сад
показать весь комментарий
29.09.2021 19:39 Ответить
бачимо...
можеш навести приклад інший, притаманний вашому саду
показать весь комментарий
29.09.2021 19:51 Ответить
друга світова завдалв стільки горя україні, а мадяри приклались до цього...
і досі не виплатили, а мали б виплачувати ще й досі
показать весь комментарий
29.09.2021 17:49 Ответить
я не спец,але,впевнений,важелі є..
а мої особисті поради вам,скоріше за все,не сподобаються,тому нема сенсу їх оприлюднивати..
показать весь комментарий
29.09.2021 17:49 Ответить
До чого тут я?
То які поради?
показать весь комментарий
29.09.2021 19:10 Ответить
Зелень в Трускавце придумает как ещё больше обхезаться.
показать весь комментарий
29.09.2021 17:43 Ответить
А хіба Україна в змозі давати некорумпованим європейцям такі самі хабарі, як і рашка?
Так отож...
показать весь комментарий
29.09.2021 17:41 Ответить
А причем здесь хабарі? Они действуют исходя из личной выгоды да и все.
показать весь комментарий
29.09.2021 17:48 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2021 19:11 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2021 19:16 Ответить
Хабар це не особиста вигода?
показать весь комментарий
29.09.2021 19:25 Ответить
Транзит.
показать весь комментарий
29.09.2021 20:16 Ответить
Чушь, Россия все равно обязана прокачивать 40 млрд или оплачивать данный обьем, так что или транзит не уменьшится или расходы на поддержание давления буду оплачены.
показать весь комментарий
29.09.2021 17:45 Ответить
до 2024 года да, а дальше хз.
показать весь комментарий
29.09.2021 17:49 Ответить
далі вибори 24-го року покажуть, чи нинішні при владі вже все настільки все зіпсували чи ні
показать весь комментарий
29.09.2021 17:51 Ответить
Якщо до наступних виборів сімдесят три відсотка українських дебілів не порозумнішають хоча б на п"ятдесят відсотків то не матиме значення - настільки все зіпсували чи не настільки все зіпсували...
показать весь комментарий
29.09.2021 18:06 Ответить
вище, то про газ і обранихх, а не виборців...
чи прийдуть такі, що після 24-го договоряться за транзит
показать весь комментарий
29.09.2021 18:10 Ответить
А дальше - полный запрет вывоза металлолома и господин Ахметов аплодирует стоя. Переплавят.
показать весь комментарий
29.09.2021 18:26 Ответить
вообще то этот вопрос не стоит ничего. т.к. давно газотранспортная система в руках потужных реформаторов , и прибыли от ее работы все это время шли мимо кассы в карманы потужных мыролюбцев то это обычных граждан совершенно не должно беспокоить.
показать весь комментарий
29.09.2021 17:47 Ответить
А можно ваши данные по датам разложить?) Или как всегда?)
показать весь комментарий
29.09.2021 18:08 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2021 18:05 Ответить
З 22-го року транзит зменшиться ще на 4.7 млрд. кубів через відмову поляків. Клятий зе...
показать весь комментарий
29.09.2021 18:18 Ответить
Відкрию вам таємницю. Безпека, в тому числі і енергетична, та зовнішня політика, це прямий обов'язок ПрезИдента і МЗС.
показать весь комментарий
29.09.2021 19:30 Ответить
Як президент України може примусити поляків купувати газ в кацапів?
показать весь комментарий
29.09.2021 19:57 Ответить
До чого тут Польща чи угорщина? Завдання ПрезИдента змусити виконувати "ПРОТОКОЛ встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром" (19-20 декабря 2019 г., города Берлин, Минск)"
показать весь комментарий
29.09.2021 20:04 Ответить
В тому протоколі написано, що купувати газ країни можуть тільки в того, в кого вирішить президент України?
показать весь комментарий
29.09.2021 20:46 Ответить
Яка нам різниця про що домовились ****** з фуйлом?
В протоколі записано , що кацапи забов'язуні прокачувати певну кількість газу.
Ще раз. Обов'язок ПрезИдента, забезпечити виконання протоколу. Чи багатомільярдні позови проти "грязьпрому" були відкликані, виключно, задля можливості Вави посмотретЬ в очі фуйлу?
показать весь комментарий
29.09.2021 21:17 Ответить
Прокачувати обов"язково чи можна заплатити, не прокачувавши? Це різні речі.
показать весь комментарий
29.09.2021 22:20 Ответить
Проблема Украины в мозгах, я помню какая ненависть была к умным людям многие уехали за границу. Так для примера лучший ортопед в Иерусалиме из Винницы да и железный купол тоже делают многие иммигранты я уже молчу за Intel
показать весь комментарий
29.09.2021 20:06 Ответить
Так ты думаешь что ненависть украинцев к криворогому шлимазлу вовочке - потому что он умный?
показать весь комментарий
29.09.2021 21:44 Ответить
Слушай конченный дебил не переверай мой пост, про зебила я там не упоминал.
показать весь комментарий
30.09.2021 08:56 Ответить
А ну ну ответь поц безрогий, кто его выбрал ? Шо ж вы за Порошенко не голосовали или Медведчука ?
показать весь комментарий
30.09.2021 09:02 Ответить
Вот например к умному Виталию Порникову у украинцев никакой ненависти нет почему то.
А к Бене Каломойскому - еще какая! Нежели тоже из за того что Беня умный? Или может потому что он грабит украинцев десятилетия подряд?
показать весь комментарий
29.09.2021 21:46 Ответить
В Израиле на него открыто дело , а увас ненавидящих ?
показать весь комментарий
30.09.2021 08:57 Ответить
якби ви ще забрали хитро зроблених українці вам були вдячні до віку !
показать весь комментарий
29.09.2021 22:31 Ответить
Так высылайте их и не просите железный купол, а покупайте С-400 в америке тоже много евреев общайтесь с кацапами и немцами
показать весь комментарий
30.09.2021 08:59 Ответить
Ну й брехло ж ти , . Помніт він . .
показать весь комментарий
29.09.2021 22:45 Ответить
А вот посмотри на комменты.
показать весь комментарий
30.09.2021 09:00 Ответить
Это технологический газ, он не расходуется и оплачивается транспортировкой. Зебобики лживые.
показать весь комментарий
29.09.2021 18:12 Ответить
Да, спору нет. А будут ли согласны оставшиеся потребители башлять за него? Отож...
показать весь комментарий
29.09.2021 18:24 Ответить
А вони не платять за транспортування і технологічний газ ??
показать весь комментарий
29.09.2021 18:59 Ответить
Технологический газ таки расходуется за счет потерь, которые неизбежны при транспортировке. Технологический газ Украина вроде как всегда закупала.
показать весь комментарий
29.09.2021 19:29 Ответить
никуа себе! Здрафствуйте, газотрубопроводный экксперт! А в трубе что находится, если остановить транспортировку газа? А если убрать венгерский газ, то его отсутствие чем заполнят и чем компенсируют давление? (правильный ответ - ничем, потому что давление в трубе никуда не денется и дополнительный газ закачивать не нужно)
==========
Потери в ГТС Украины до 6%, но это сказочно завышенные нормы, что бы воровать газ. Реальные потери до 0,25% в год с учётом нескольких крупных аварий на ГТС, которых нет.
Хочешь ребус? В точке контроля газа (на счетчике газа) давление 2 Мпаскаля идет рачсет 1000 баксов за 1000 кубов под этим давлением, а тебе продают тот же газ, по той же цене, но под давлением 0,5 атмосферы. Вопрос: на сколько тебя на**бывают на разнице давления?
показать весь комментарий
29.09.2021 20:14 Ответить
У нас вообще все что касается газа и его прокачки тайна за семью печатями. Что требовать от меня, если у нас руководство Нафтогаза точные цифры не может назвать по количеству газа в хранилищах.
показать весь комментарий
29.09.2021 20:32 Ответить
Давление в магистральных трубах 40-70 атмосфер, а в газовом приборе потребителя 0,15 атмосфер. Вот на этоим выигрывают все газзбыты.
показать весь комментарий
29.09.2021 20:58 Ответить
pV=RT за температуру забыл
показать весь комментарий
29.09.2021 22:32 Ответить
чим скоріше позбавимся цього транзиту, тим нам буде краще! він є джерелом корупції і залежності, не більше того.
показать весь комментарий
29.09.2021 18:17 Ответить
От него нужно было избавляться еще в 2014 году. А не заламывая руки, рассказывать Европе, какие мы надежные транзитеры. Липецкая фабричка боком вылезла сегодня...
показать весь комментарий
29.09.2021 19:34 Ответить
сьогодні нам вилазить боком Квартал 95 у всіх його проявах, а не ліпецька фабрика, яка вже давним давно не працює...міняйте методичку!
показать весь комментарий
30.09.2021 10:46 Ответить
...закончить интеграцию украинской ГТС в единую европейскую модель...
Та Вы шо? Та невже? А не запізно хльобати Боржомі...
показать весь комментарий
29.09.2021 18:23 Ответить
Все это было понятно с 2014 года, но по факту для того чтобы подготовиться к такому развитию, не было сделано НИ-ЧЕ-ГО.
показать весь комментарий
29.09.2021 18:32 Ответить
ну так компенсируйте с венгров в другом направлении.
реагировать надо адекватно. они нам далеко не друзья и не союзники
показать весь комментарий
29.09.2021 18:46 Ответить
Прямые поставки с Турецкого потока огибая Балканы и заканчивая на границе в Австрия Венгрия....вы хоть посчитайте километраж и сколько еще стран кроме Греции и бывшей Югославии....,полмира прямые поставки... ради 3,5 млрд кубов для цыганей Сияртов да этот газ Золотой для Венгрии...Золотая Антилопа ржет с баранов...
показать весь комментарий
29.09.2021 18:55 Ответить
Хіба Угорщина по 1000 долярів буде платити ??
показать весь комментарий
29.09.2021 19:00 Ответить
Норвегия,Данияи Польша тянут нтику газопровода,Анджей Дуда продлит ветку в Украину..хватит разводить Хнык Хнык...Газопроводж заработает в 2022 году....Я лично верю президенту Польши а не Мавзолейным баранам...
показать весь комментарий
29.09.2021 18:59 Ответить
Яка його потужність ? 6 млрд, чи менше ?
показать весь комментарий
29.09.2021 19:01 Ответить
Чтобы прокачать газ на такое расстояние надо кучу копрессорных станция а это бабла немеряно надо...
показать весь комментарий
29.09.2021 19:04 Ответить
Сейчас технологиий не те, что раньше. На Северном потоке только одна компрессорная станция и прокачивает все 1500 километров до Германского берега.
показать весь комментарий
29.09.2021 20:59 Ответить
там ще американський скраплений газ можна отримувати
показать весь комментарий
29.09.2021 20:01 Ответить
Чтобы насрать Украине Плешивый мавзолейный баран пойдет на все...
показать весь комментарий
29.09.2021 19:03 Ответить
ага! вон еще кто то разговорился! мадьяро-краснопузые фашисты! ну шо, суки, бандеровцы мешают? Украина мешает? ах вы ж падлы, с рашкостаном спелись? танки ***** может скинуть... с самолёта???
показать весь комментарий
29.09.2021 19:16 Ответить
Надо привыкать, скоро всё рухнет.
показать весь комментарий
29.09.2021 19:39 Ответить
50 млн. кубических метров природного газа - это суточные добыча всех, включая УГВ ....????
показать весь комментарий
29.09.2021 19:52 Ответить
Україна, або хтось конкретно?
показать весь комментарий
29.09.2021 20:00 Ответить
на 25 000 квартир на рік газу б хватило.
показать весь комментарий
29.09.2021 20:12 Ответить
это нужно было делать 20 лет назад
********
показать весь комментарий
29.09.2021 20:21 Ответить
Мадярів Закарпаття від'єднати від газової мережі, можна троха зекономити на цих ханте-мансі...))
показать весь комментарий
29.09.2021 21:35 Ответить
Від головної труби гтс є відведення на угорщину і румунію. Скоріш за все, мова йде про підтриманням тиску саме в цьому сегменті. Не виключено, що через цей сегмент труби ми маємо качати газ комусь далі, а цього газу недостатньо.
Україна для початку має вимагати від угорщини визнання моральної відповідальності за другу світову війну. На всіх форумах ганьбити за це мадярів, а на офіційному рівні угорщина повинна вибачитись перед Україною за війну на стороні гітлера.
Нормальна практика. Держави і навіть Ватикан до сих пір вибачаються за історичні негаразди.
Про матеріальне відшкодування говорити зарано, а для старту мокати мадярів в гітлерівське гівно час від часу було б доречно.
показать весь комментарий
29.09.2021 22:00 Ответить
ВЗРЫВАЙТЕ ГАЗОПРОВОДЫ РОССИИ !)
показать весь комментарий
29.09.2021 23:10 Ответить
 
 