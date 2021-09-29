РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11202 посетителя онлайн
Новости Правосудие
2 128 19

Президент Венецианской комиссии Букиккио призвал незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы в Украине

Президент Венецианской комиссии Букиккио призвал незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы в Украине

Президент Венецианская комиссия Джанни Букиккио призывает безотлагательно создать Совета по этике в рамках проведения судебной реформы в Украине.

Соответствующее заявление обнародованно на сайте Совета Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Букиккио сообщил, что именно судебная реформа была в центре недавнего обмена мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что "рреформа имеет решающее значение для будущего страны, в отношении которой в украинском обществе есть очень большие ожидания".

Президент ВК приветствовал принятие закона "О внесении изменений в закон о судебной системе и статусе судей" и в некоторые другие законы относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

"Это - центральная часть этой реформы, которая позволит воссоздать Высшую квалификационную комиссию судей, которая должна как можно скорее приступить к заполнению многочисленных судейских вакансий. Еще одна важная часть этой реформы - создание Совета по этике", - убежден Букиккио.

Читайте также: Глава Венецианской комиссии позвонил Зеленскому из-за закона об олигархах, - Офис президента

В этой связи он напомнил, что деятельность Совета по этике предусмотрена законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета юстиции и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета юстиции".

"Международные партнеры Украины уже выдвинули своих кандидатов в Совет по этике. Сейчас настоятельно необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек сделал свои собственные назначения, которые необходимы для проведения реформы", - призвал президент Венецианской комиссии.

При этом он выразил убеждение, что "все заинтересованные органы должны воздерживаться от любых мер, действий, бездействия или процедур, приводящих к задержке создания Совета по этике, что может нанести непоправимый ущерб реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине".

Также читайте: Разочарованы графиком конкурса в Этический совет Высшего совета правосудия, - послы G7

"Ответственность за проведение судебной реформы лежит на всех. Без Совета по этике не может быть независимого и пользующегося доверием Высшего судебного совета и, в свою очередь, не может быть надежной Высшей квалификационной комиссии судей. Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех граждан Украины. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу. Я также призываю компетентные органы предпринять все необходимые шаги для создания Совета по этике и выполнения его задач эффективно и быстро", - заявил Букиккио.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) судебная реформа (1802) юстиция (758) ВККСУ (501) Букиккио Джанни (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Больно смотреть, как президент Веницианской комиссии переживает за судебную реформу в Украине больше, чем шобла зеленых мерзавцев, которые совсем недавно просто наплевали на то, что текст "закона об олигархах" отослали в Веницианскую комиссию на рассмотрение, они, как то ворье, пропихнули этот закон с помощью ручного, прикормленного монобыдла из "слуг"...
показать весь комментарий
29.09.2021 18:55
+4
Дорогой Пиноккио, единственно эффективный способ навести порядок в судебной системе в этой стране - публично растворять пойманных судей в серной кислоте.
показать весь комментарий
29.09.2021 18:42
+4
що в 95 Кварталі знають про етику???
показать весь комментарий
29.09.2021 19:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а судьи кто
показать весь комментарий
29.09.2021 18:29 Ответить
Судді в Україні неначе зачаровані богатирі, чи Змії Гориничі. Нічого їх не бере крім дусту. І в цьому чимала заслуга Веніціанської комісії, яка так багато зробила для цілковитої незалежності судової влади. Так що судді в нас залежать лише від суми хабаря.
показать весь комментарий
29.09.2021 18:34 Ответить
букикика
показать весь комментарий
29.09.2021 18:44 Ответить
Кулєба знав шо від веніціанки треба буде відмахнутись, як уХйлдо від усіх західних структур й їхніх рішень та правил . Тому Кулеба , ну той що радник-помічник у Дєрьмака по міжнародці, попередив ще два дні тому- Україні поради партнерів ні дло чого, вона сам краще знє що їй робити по замислу Єрмака.
показать весь комментарий
29.09.2021 19:57 Ответить
где то громко заржал Монич...
показать весь комментарий
29.09.2021 18:41 Ответить
Дорогой Пиноккио, единственно эффективный способ навести порядок в судебной системе в этой стране - публично растворять пойманных судей в серной кислоте.
показать весь комментарий
29.09.2021 18:42 Ответить
Главное чтобы анал табу
показать весь комментарий
29.09.2021 18:43 Ответить
Анал набу
показать весь комментарий
30.09.2021 08:53 Ответить
Да ты чего там, мы чемпионы по судебной рехворме!!!
показать весь комментарий
29.09.2021 18:49 Ответить
Ухты какой Букаке! Старый--а туда же.
показать весь комментарий
29.09.2021 18:52 Ответить
Больно смотреть, как президент Веницианской комиссии переживает за судебную реформу в Украине больше, чем шобла зеленых мерзавцев, которые совсем недавно просто наплевали на то, что текст "закона об олигархах" отослали в Веницианскую комиссию на рассмотрение, они, как то ворье, пропихнули этот закон с помощью ручного, прикормленного монобыдла из "слуг"...
показать весь комментарий
29.09.2021 18:55 Ответить
Да сколько можно всяких советов. Прям возврат в страну советов. Почему не делать прецедентное право как в развитых правовых странах.
показать весь комментарий
29.09.2021 19:10 Ответить
Как у ***** и бульбашеску? Янелох их очень уважает и семемильными шагами доганяет
показать весь комментарий
29.09.2021 20:21 Ответить
Как в Англии, Америке и частично в Швеции и др странах. У ***** и бульбофюрера как раз такая как у нас система где один и тот же судья по одинаковым случаям примет разное решение, что б выслужиться перед каким ни будь советом.
показать весь комментарий
30.09.2021 08:16 Ответить
Нам нтчего этого не надо, мы выбрали самого умного самоучку- дилетанта, который все знает, он наш царь и бог, и может ещё вас научить, за него отдали голоса 73% быдла, вам это ничего не говорит?
показать весь комментарий
29.09.2021 19:13 Ответить
интересно, почему этой новости нет на украинском? При этом русский текст выглядит как корявоватый перевод с украинского: "безотлагательно создать Совета по этике" ...
показать весь комментарий
29.09.2021 19:15 Ответить
що в 95 Кварталі знають про етику???
показать весь комментарий
29.09.2021 19:32 Ответить
Піноккіо не знало, шо у Крівом Рогу̀ слово "етика" не чули, а Юзік думав, шо это у макароннікаф такой матюк і абідєлся.
показать весь комментарий
29.09.2021 21:31 Ответить
 
 