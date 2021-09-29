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Офис по вопросам защиты бизнеса создадут в структуре МВД: координировать будет советник Геращенко, а отвечать - первый замминистра Енин

Офис по вопросам защиты бизнеса создадут в структуре МВД: координировать будет советник Геращенко, а отвечать - первый замминистра Енин

Министерство внутренних дел должно стать центром поддержки и защиты бизнеса. Но это возможно лишь при условии тесного сотрудничества МВД, парламента и предпринимателей.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский во время встречи с представителями Верховной Рады и бизнеса 29 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны поработать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и горючего. По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, поскольку большая часть этого рынка находится в тени. Это противодействие рейдерству. Также борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Четвертым пунктом остается борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав. Это направление влияет на неуплату налогов. Мы понимаем, что правоохранительная система может направить мощный сигнал, нарушать закон нельзя", - сказал Монастырский.

Он подчеркнул, что если удастся защитить бизнес на должном уровне, тогда и удастся привлечь инвестиции, а это за собой понесет увеличение налогов.

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"Тогда мы сможем просить о пересмотре заработных плат правоохранительным органам и об увеличении расходов на нужды системы", - отметил министр.

Монастырский сказал, что в МВД будет создан Офис по вопросам защиты бизнеса для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей.

"Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по вопросам защиты бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин. От Нацполиции в Офис войдут председатель НПУ Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой", - сказал он.

В свою очередь первый заместитель председателя Нацполиции Михаил Кузнецов отметил, что в течение трех месяцев будет реальный результат в борьбе с контрафактной, нелегальной, теневой продукцией в сфере алкоголя, табака, топлива и пищевых продуктов.

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Председатель ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко отметила, что МВД и Верховная Рада открыты для диалога.

Генеральный директор ООО "ЛВН Лимитед" Юрий Сорочинский рассказал о проблемах бизнеса. Например, чрезмерном количестве нормативно-правовых актов, регулирующих изготовление алкогольной продукции в стране.

Также, среди других проблем, которые стали предметом обсуждения - контрабанда товаров, бюрократические препоны, противодействие рейдерству, защита интеллектуальной собственности, прозрачность государственных закупок.

Автор: 

бизнес (1620) защита (184) МВД (9318) Геращенко Антон (1438) Енин Евгений (328) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+11
Офис по вопросам защиты бизнеса - ну, наконец-то придумали официальное название "крыше"
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29.09.2021 19:49
+8
А-а-а, ну, раз Геращенко поставили бизнес защищать, ... Это просто какой-то лютый пи.дец
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29.09.2021 19:37
+7
Раньше Геращенко контрабанду курировал, а сейчас посадили бизнес обдирать?
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29.09.2021 19:33
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Раньше Геращенко контрабанду курировал, а сейчас посадили бизнес обдирать?
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29.09.2021 19:33 Ответить
Людина неприродно схудла, а зараз треба знову надати звичне для народу "обличчя".
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29.09.2021 19:42 Ответить
Какой обдирать? Читайте внимательнее, защищать... Бизнес защищать. Свой МВДешный.
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29.09.2021 22:28 Ответить
Щуку кинули в річку.
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29.09.2021 19:35 Ответить
А-а-а, ну, раз Геращенко поставили бизнес защищать, ... Это просто какой-то лютый пи.дец
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29.09.2021 19:37 Ответить
по чому будуть білєти?
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29.09.2021 19:39 Ответить
ой...вот и антоха лакомый кус на свою вылизанную тарэльку положил .... везет же лизоблюду! ))))
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29.09.2021 19:47 Ответить
А консультироваться будет с главным защитником бизнеса Сеней А.
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29.09.2021 20:01 Ответить
Певно добре лизав, якщо авакова прибрали, а його лишили.
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29.09.2021 20:01 Ответить
Офис по вопросам защиты бизнеса - ну, наконец-то придумали официальное название "крыше"
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29.09.2021 19:49 Ответить
гантоше надо било хлебное место - он красноречів і очень умеет служіть... прідумалі. Теперь он сам себя накорміт за труд на вовоЄрамковщіну
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29.09.2021 19:53 Ответить
ЛИЗАТЬ Ж..пу , а не тарелки ВСЕМ ,вышестоящим 🤮!
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29.09.2021 20:13 Ответить
еще одна "инвест няня" теперь от полиции. пора тикать
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29.09.2021 19:56 Ответить
вони будуть тєлахранітєлямі нянь... ОТО ІНВЕСТРОИ ПОТЕЧУТЬ РІКОЙ . Ні суда ні правових важелів гарантіїї тільки санкції з шапіто Данілова, няні від ОПУ (незаконно очолююванного віцепрезидентом Єрмаком , охорона від Гантоші - І ВСЕ НЕ ПО ЗЕПОНЯТІЯМ!!! Янукович відпочиває!
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29.09.2021 20:01 Ответить
Ментоняни??....))
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29.09.2021 20:25 Ответить
волків та вівців до купи...
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29.09.2021 19:58 Ответить
Короче плодять купу непотрібних чиновників, бумагомаратєлєй...
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29.09.2021 20:01 Ответить
Наконец то Геращенку подогнали Офис , а то как то без работы.На единицу бизнеса уж очень много защитников , которые все норовят Защитить, за деньги самого бизнеса.
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29.09.2021 20:04 Ответить
Ясно, МВД решило создать свою доильню бизнеса, так сказать, без посредников.
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29.09.2021 20:10 Ответить
Здравствуйте, мы ваша крыша. Зебобики, если у вас снесло крышу, крыша вас догонит
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29.09.2021 20:14 Ответить
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29.09.2021 20:17 Ответить
Стесняюсь спросить, что то слышно про "инвестиционных нянь"? От хохоту помираю. Клоуны рассмешили
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29.09.2021 20:17 Ответить
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29.09.2021 20:23 Ответить
Ну тепер хоч зрозуміли, до чого були ті слюняві оди найвеличніВшивому.
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29.09.2021 20:23 Ответить
Добьют ФОПов, нечего путаться под ногами большого бизнеса олигархов.
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29.09.2021 20:24 Ответить
НАЛИЗАЛ КОРМУШКУ!
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29.09.2021 20:33 Ответить
..почему я раньше отсюда не свалила..
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29.09.2021 21:36 Ответить
значить буде ппц бізнесу..
ще одну няню бізнес не витримає
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29.09.2021 22:13 Ответить
Який бізнес? Ви поліцейських захистити не в змозі.
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30.09.2021 05:38 Ответить
 
 