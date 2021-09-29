Офис по вопросам защиты бизнеса создадут в структуре МВД: координировать будет советник Геращенко, а отвечать - первый замминистра Енин

Министерство внутренних дел должно стать центром поддержки и защиты бизнеса. Но это возможно лишь при условии тесного сотрудничества МВД, парламента и предпринимателей.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский во время встречи с представителями Верховной Рады и бизнеса 29 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны поработать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и горючего. По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, поскольку большая часть этого рынка находится в тени. Это противодействие рейдерству. Также борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Четвертым пунктом остается борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав. Это направление влияет на неуплату налогов. Мы понимаем, что правоохранительная система может направить мощный сигнал, нарушать закон нельзя", - сказал Монастырский.

Он подчеркнул, что если удастся защитить бизнес на должном уровне, тогда и удастся привлечь инвестиции, а это за собой понесет увеличение налогов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин намерен упростить условия работы предпринимателей. Группа по дерегуляции уже отменила 1636 документов, - Шмыгаль

"Тогда мы сможем просить о пересмотре заработных плат правоохранительным органам и об увеличении расходов на нужды системы", - отметил министр.

Монастырский сказал, что в МВД будет создан Офис по вопросам защиты бизнеса для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей.

"Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по вопросам защиты бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин. От Нацполиции в Офис войдут председатель НПУ Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой", - сказал он.

В свою очередь первый заместитель председателя Нацполиции Михаил Кузнецов отметил, что в течение трех месяцев будет реальный результат в борьбе с контрафактной, нелегальной, теневой продукцией в сфере алкоголя, табака, топлива и пищевых продуктов.

Также читайте: Бизнес призывает власть не допустить "старые кадры" в БЭБ: Могут свести на нет все усилия по созданию нового независимого органа

Председатель ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко отметила, что МВД и Верховная Рада открыты для диалога.

Генеральный директор ООО "ЛВН Лимитед" Юрий Сорочинский рассказал о проблемах бизнеса. Например, чрезмерном количестве нормативно-правовых актов, регулирующих изготовление алкогольной продукции в стране.

Также, среди других проблем, которые стали предметом обсуждения - контрабанда товаров, бюрократические препоны, противодействие рейдерству, защита интеллектуальной собственности, прозрачность государственных закупок.