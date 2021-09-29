После запуска модуля Фонда госимущества положение на рынке оценки недвижимости стало хуже, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ
Народный депутат Украины (Слуга народа) Александр Качура считает, что запущенный 3 месяца назад Фондом госимущества модуль автоматической оценки недвижимости ухудшил ситуацию на рынке оценки.
Об этом он написал в своем телеграм-канале Правда Качуры, информирует Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе Нотариальная палата Украины обратилась к руководителю Фонда госимущества в связи с недостатками и проблемами работы автоматического модуля оценки недвижимости.В обращении указано всё то, о чём я неоднократно заявлял лично , а именно: завышение (в 300-500%) стоимости недвижимости и земельных участков в небольших населённых пунктах, или же наоборот, значительное занижение стоимости дорогой недвижимости", - написал Качура.
Нотариальная палата констатирует полный провал системы оценки, утверждённой Фондом госимущества, а многие нотариусы начали отправлять жалобы и ко мне с коллегами.
"Система обязывает одних людей оплатить неподъёмные налоги, а другим даёт возможность уклониться от их уплаты", - пишет нардеп.
Он также обращает внимание на то, что "в результате оценщики могут намеренно генерировать неправдивые справки, внося в модуль некорректные данные. Указывают "помещение" вместо "квартиры", "недострой" вместо "в эксплуатации" и справка с заниженной стоимостью готова!".
"Таким образом, после 3 месяцев работы модуля, который "запустил" Фонд госимущества, очевидно, что положение на рынке стало ещё хуже, чем было ранее и за этим невозможно спокойно наблюдать", - написал Качура.
Качура считает, что работу модуля автоматически оценки недвижимости должны оценить правоохранительные органы.
"Возможно, такая некорректная работа была заложена сознательно для дальнейших манипуляций "правильных" оценщиков и передела теневого рынка? Ответ должны дать правоохранительные органы".
Напомним, ранее Качура говорил, что "Модуль оценки недвижимости ФГИ работает как "коррупционная лотерея", из-за массовых жалоб со стороны нотариусов и граждан на значительное искажение цен на недвижимость – как завышение, так и занижение.
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Пи%дец это зелёная власть + фирташизация всей страны
Заваривайте чаек, это шортрид (позже будет детальный лонгрид) + интерактив!
- В Европе цена за газ достигла РЕКОРДНОЙ отметки - $1031 за 1000 кубометров.
Год назад цена на укр.бирже доходила до 2500 грн, сейчас более 30 000 грн!!!
❗️БОЛЬШЕ ЧЕМ В 10 РАЗ ВЫРОСЛА ЦЕНА НА ГАЗ❗️
И что мы слышим от министра кабинета министров Олега Немчинова?
"У Кабміні заявили, що жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде". "ТА НЕ БУДЕ", б***ть... 🤬🤬🤬