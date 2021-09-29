После запуска модуля Фонда госимущества положение на рынке оценки недвижимости стало хуже, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Украины (Слуга народа) Александр Качура считает, что запущенный 3 месяца назад Фондом госимущества модуль автоматической оценки недвижимости ухудшил ситуацию на рынке оценки.

Об этом он написал в своем телеграм-канале Правда Качуры, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе Нотариальная палата Украины обратилась к руководителю Фонда госимущества в связи с недостатками и проблемами работы автоматического модуля оценки недвижимости.В обращении указано всё то, о чём я неоднократно заявлял лично , а именно: завышение (в 300-500%) стоимости недвижимости и земельных участков в небольших населённых пунктах, или же наоборот, значительное занижение стоимости дорогой недвижимости", - написал Качура.

Нотариальная палата констатирует полный провал системы оценки, утверждённой Фондом госимущества, а многие нотариусы начали отправлять жалобы и ко мне с коллегами.

"Система обязывает одних людей оплатить неподъёмные налоги, а другим даёт возможность уклониться от их уплаты", - пишет нардеп.

Он также обращает внимание на то, что "в результате оценщики могут намеренно генерировать неправдивые справки, внося в модуль некорректные данные. Указывают "помещение" вместо "квартиры", "недострой" вместо "в эксплуатации" и справка с заниженной стоимостью готова!".

"Таким образом, после 3 месяцев работы модуля, который "запустил" Фонд госимущества, очевидно, что положение на рынке стало ещё хуже, чем было ранее и за этим невозможно спокойно наблюдать", - написал Качура.

Качура считает, что работу модуля автоматически оценки недвижимости должны оценить правоохранительные органы.

"Возможно, такая некорректная работа была заложена сознательно для дальнейших манипуляций "правильных" оценщиков и передела теневого рынка? Ответ должны дать правоохранительные органы".











Напомним, ранее Качура говорил, что "Модуль оценки недвижимости ФГИ работает как "коррупционная лотерея", из-за массовых жалоб со стороны нотариусов и граждан на значительное искажение цен на недвижимость – как завышение, так и занижение.