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После запуска модуля Фонда госимущества положение на рынке оценки недвижимости стало хуже, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ

После запуска модуля Фонда госимущества положение на рынке оценки недвижимости стало хуже, -

Народный депутат Украины (Слуга народа) Александр Качура считает, что запущенный 3 месяца назад Фондом госимущества модуль автоматической оценки недвижимости ухудшил ситуацию на рынке оценки.

Об этом он написал в своем телеграм-канале Правда Качуры, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе Нотариальная палата Украины обратилась к руководителю Фонда госимущества в связи с недостатками и проблемами работы автоматического модуля оценки недвижимости.В обращении указано всё то, о чём я неоднократно заявлял лично , а именно: завышение (в 300-500%) стоимости недвижимости и земельных участков в небольших населённых пунктах, или же наоборот, значительное занижение стоимости дорогой недвижимости", - написал Качура.

Нотариальная палата констатирует полный провал системы оценки, утверждённой Фондом госимущества, а многие нотариусы начали отправлять жалобы и ко мне с коллегами.

"Система обязывает одних людей оплатить неподъёмные налоги, а другим даёт возможность уклониться от их уплаты", - пишет нардеп.

Он также обращает внимание на то, что "в результате оценщики могут намеренно генерировать неправдивые справки, внося в модуль некорректные данные. Указывают "помещение" вместо "квартиры", "недострой" вместо "в эксплуатации" и справка с заниженной стоимостью готова!".

"Таким образом, после 3 месяцев работы модуля, который "запустил" Фонд госимущества, очевидно, что положение на рынке стало ещё хуже, чем было ранее и за этим невозможно спокойно наблюдать", - написал Качура.

Качура считает, что работу модуля автоматически оценки недвижимости должны оценить правоохранительные органы.

"Возможно, такая некорректная работа была заложена сознательно для дальнейших манипуляций "правильных" оценщиков и передела теневого рынка? Ответ должны дать правоохранительные органы".

После запуска модуля Фонда госимущества положение на рынке оценки недвижимости стало хуже, - слуга народа Качура 01
После запуска модуля Фонда госимущества положение на рынке оценки недвижимости стало хуже, - слуга народа Качура 02

После запуска модуля Фонда госимущества положение на рынке оценки недвижимости стало хуже, - слуга народа Качура 03

После запуска модуля Фонда госимущества положение на рынке оценки недвижимости стало хуже, - слуга народа Качура 04

Напомним, ранее Качура говорил, что "Модуль оценки недвижимости ФГИ работает как "коррупционная лотерея", из-за массовых жалоб со стороны нотариусов и граждан на значительное искажение цен на недвижимость – как завышение, так и занижение.

Автор: 

оценка (62) ФГИУ (664) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+10
Страна в смартфоне значит страна в смартфоне. Зеля сказал! Готовьте ваши денежки, зелебобики, вы теперь овцами работаете. Как любит думать зеледент: "с паршивой овцы хоть шерсти клок, а с барана и рога отломить не грех". Выдающегося ученика каломойши вы выбрали.
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29.09.2021 20:11
+6
так вы же придурки его и запустили! не сам же фонд это придумал
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29.09.2021 20:20
+6
Взятки взяли его "написатели". Много понтов, но далеко не всю оценку можно автоматизировать. При этом, проверка на тупость результата не предусмотрена. Так что, +/- 300 % от реальной рыночной цены это нормуль в таком случае.
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29.09.2021 20:23
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Потому что автоматический, взяток не берет?
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29.09.2021 20:06 Ответить
Взятки взяли его "написатели". Много понтов, но далеко не всю оценку можно автоматизировать. При этом, проверка на тупость результата не предусмотрена. Так что, +/- 300 % от реальной рыночной цены это нормуль в таком случае.
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29.09.2021 20:23 Ответить
Во вторых, вам вешают лапшу, про автоматический. Автоматизирован только один из процессов - расчетная часть, но важнейшим блоком является сбор исходных данных. А сейчас любой ханурик может внести абсолютно любые псевдоданные и манипулировать результатом.
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29.09.2021 20:24 Ответить
А що зєйлюпінці зробили як потрібно і на користь народу?
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29.09.2021 20:25 Ответить
не все так погано, як тут заявив Качура , є й добрі новини...

Пи%дец это зелёная власть + фирташизация всей страны

Заваривайте чаек, это шортрид (позже будет детальный лонгрид) + интерактив!

- В Европе цена за газ достигла РЕКОРДНОЙ отметки - $1031 за 1000 кубометров.

Год назад цена на укр.бирже доходила до 2500 грн, сейчас более 30 000 грн!!!

❗️БОЛЬШЕ ЧЕМ В 10 РАЗ ВЫРОСЛА ЦЕНА НА ГАЗ❗️

И что мы слышим от министра кабинета министров Олега Немчинова?

"У Кабміні заявили, що жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде". "ТА НЕ БУДЕ", б***ть... 🤬🤬🤬
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29.09.2021 20:07 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27336290.html https://ibigdan.livejournal.com/27336290.html

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29.09.2021 20:08 Ответить
Страна в смартфоне значит страна в смартфоне. Зеля сказал! Готовьте ваши денежки, зелебобики, вы теперь овцами работаете. Как любит думать зеледент: "с паршивой овцы хоть шерсти клок, а с барана и рога отломить не грех". Выдающегося ученика каломойши вы выбрали.
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29.09.2021 20:11 Ответить
Нотаріуси кажуть державі "як заробляти", а самі деруть 3 штуки особливо приватні. які заробляють 1% на кожній реєстрації нерухомості, кажучи що це йде державі (державне мито), а насправді їм у кишеню все йде.
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29.09.2021 20:18 Ответить
А что мешает это сказать в глаза нотариусу? И в случае неправомерных начислений написать жалобу в Минюст?
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29.09.2021 20:25 Ответить
так вы же придурки его и запустили! не сам же фонд это придумал
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29.09.2021 20:20 Ответить
Именно фонд и придумал. В содружестве с частными распильщиками. При этом не признается, какие алгоритмы использованы. Не меняет нормативную базу. Все на коленке. Так легче откатывать.
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29.09.2021 20:27 Ответить
после прихода к власти ЗЕбилов,многое ушло в минус...
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29.09.2021 20:36 Ответить
А що? Ви очікували щось добре від цей влади?
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29.09.2021 21:01 Ответить
так везде куда ни сунут свой нос слуги народа, какой закон не примут или рехформу всегда только хуже..
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29.09.2021 21:18 Ответить
Швидше і надійніше замовити оцінку нерухомості https://ocenka.ua/otsinka-neruhomosti/ у приватній конторі . Адже в результаті ви отримаєте справедливу ринкову вартість майна, а не якуюсь незрозумілу "оціночну ціну", визначену за також невідомим алгоритмом. Тим більше, що послуги оцінювачів по більшості видів нерухомості зараз складають всього 1000 грн. Можна собі дозволити, як то кажуть
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11.08.2024 18:21 Ответить
 
 