Отчитываться по ЕСВ нужно будет не раз в квартал, а раз в месяц, - законопроект Кабмина

Кабинет министров инициирует переход от квартальной отчетности по внесению социального взноса (ЕСВ) и единого налога к ежемесячной.

Законопроект с соответствующими изменениями в Налоговый кодекс правительство утвердило на заседании в среду по инициативе Пенсионного фонда и внесет в Верховную Раду. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке, объединение отчетности по выплате ЕСВ и единому налогу с 1 января 2021 года привело к ряду негативных моментов. В частности, к отсрочке от одного до трех месяцев поступления в реестр сведений о зарплате работников, уплате ЕСВ, страхового стажа, а также несвоевременному включению отчетных периодов для расчета соцвыплат.

По мнению авторов законопроекта, это ослабило платежную дисциплину в отношении ЕСВ и сместило до трех месяцев срок расчета показателей средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы. Кроме того, ежеквартальный взнос делает невозможным ежемесячный анализ основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда, указывается в документе.

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Минсоцполитики считает, что ежемесячное предоставление налоговой службе данных об уплате работодателем единого взноса также позволит своевременно рассчитывать страховой стаж и получать соответствующие социальные выплаты, указано в пояснительной записке.