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Отчитываться по ЕСВ нужно будет не раз в квартал, а раз в месяц, - законопроект Кабмина

Отчитываться по ЕСВ нужно будет не раз в квартал, а раз в месяц, - законопроект Кабмина

Кабинет министров инициирует переход от квартальной отчетности по внесению социального взноса (ЕСВ) и единого налога к ежемесячной.

Законопроект с соответствующими изменениями в Налоговый кодекс правительство утвердило на заседании в среду по инициативе Пенсионного фонда и внесет в Верховную Раду. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке, объединение отчетности по выплате ЕСВ и единому налогу с 1 января 2021 года привело к ряду негативных моментов. В частности, к отсрочке от одного до трех месяцев поступления в реестр сведений о зарплате работников, уплате ЕСВ, страхового стажа, а также несвоевременному включению отчетных периодов для расчета соцвыплат.

По мнению авторов законопроекта, это ослабило платежную дисциплину в отношении ЕСВ и сместило до трех месяцев срок расчета показателей средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы. Кроме того, ежеквартальный взнос делает невозможным ежемесячный анализ основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда, указывается в документе.

Читайте: Министр финансов Марченко: Достойную пенсию обеспечить не сможем, но ЕСВ платить надо

Минсоцполитики считает, что ежемесячное предоставление налоговой службе данных об уплате работодателем единого взноса также позволит своевременно рассчитывать страховой стаж и получать соответствующие социальные выплаты, указано в пояснительной записке.

Автор: 

законопроект (3221) Кабмин (14026) налоги (3238) отчет (412) ЕСВ (16)


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Топ комментарии
+19
идиоты!
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29.09.2021 20:27
+18
ржу с баранов как у руля страны так и их зебирателей. Битва века "Тупой ипет тупого".
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29.09.2021 20:31
+14
кто может объяснить зачем вообще этот отчет? почему этим дебилам из налоговой недостаточно самой оплаты? которую они видят у себя на счету
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29.09.2021 20:38
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Правила форума Совет форумчан
идиоты!
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29.09.2021 20:27 Ответить
Так бабло они ж получают независимо от отчётов.
В чём проблема?
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29.09.2021 20:30 Ответить
Они хотят не ежеквартально получать единый взнос, а ежемесячно.
Ежемесячный отчет, новый формы, ежемесячный платеж. В 3 раза больше поводов оштрафовать.
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29.09.2021 20:58 Ответить
Так ці ж ідіоти до нового року цей звіт щомісяця і отримували ! Потім якомусь із головних зедебілів сеча в голову стукнула і вони "улупашили " новоявлений звіт об"єднавши в один ЄСВ і ПДФО ; щодо сплати цього внеску , то його і так щомісяця сплачують (( Їй Богу - там одні корабельні сосни і такі самі "сосуни" (((
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29.09.2021 23:58 Ответить
Думайте, Шура!(С)
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29.09.2021 21:17 Ответить
Вони розумні. Все знають. Просто працюють на нуворишів клєптоманів як і всі їх папєрєдніки.
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29.09.2021 20:30 Ответить
это две минуты у них на сайте
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29.09.2021 20:35 Ответить
вони думають удушили середній бізнес а коли він почне звіти робити щомісячно, щось ще видавлять з нього, з того самого, котрого вже немає,,,,
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29.09.2021 20:28 Ответить
середній бізнес це головний ворог зеленої влади та олігархів - якщо дати йому вирости до великого то він буде вимагать демонополізації а це кінець олігархату
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29.09.2021 20:51 Ответить
Та поверніть розмір ЄСВ для великого бізнесу знову до 41%. А то верещать про злачіни попередників, а як змінити ситуацію жоден зєблюєць і не заїкнеться.
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29.09.2021 20:29 Ответить
Чем нам хуже, тем для них лучше.
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29.09.2021 20:29 Ответить
ржу с баранов как у руля страны так и их зебирателей. Битва века "Тупой ипет тупого".
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29.09.2021 20:31 Ответить
Нет денег в пенсионном. А при таком подходе - и не будет.
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29.09.2021 20:33 Ответить
Периодичность подачи отчетов, ни как не влияет на суммы налогов. Их как платили/не платили, так и будут.
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29.09.2021 20:34 Ответить
Влияет. Компании или предприятию нужно отчитаться за каждого работника каждый месяц
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29.09.2021 20:37 Ответить
Влияет на периодичность перечисления ЕСВ в бюджет, но не на сумму. Образно говоря, каждый месяц перечислять по миллиону, или раз в три месяца три миллиона.
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29.09.2021 20:41 Ответить
Если платить раз в квартал, то деньги еще 2 месяца у тебя в обороте.
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29.09.2021 20:59 Ответить
На фоне разговоров о том, что не надо платить ЕСВ они и решили ужесточить контроль. Чтобы не было разговоров. Но я не уверен, что ограничатся ужесточением контроля за отчетами. Наверняка придумают нечто, что не понравится персичному...
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29.09.2021 20:39 Ответить
Эти отчеты подаются в электронном виде, т.ч. бухгалтера не сильно перенапрягутся. Все равно от перестановки слагаемых сумма не поменяется.
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29.09.2021 20:33 Ответить
Этот электронный вид еще набрать надо. Попробуй-ка набрать 200-300-500 строк и нигде не ошибиться. Теперь не раз в квартал, а ежемесячно. Каждая ошибка - штраф.
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29.09.2021 21:00 Ответить
еще надо учесть, что его сделали объединенным отчетом с НДФЛ, то там работы бухгалтерам немало. Даже когда автоматизирован этот участок, то надо все равно перепроверить.
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29.09.2021 21:54 Ответить
Ці 500 рядків однаково за кожен місяць у кварталі окремо доводиться набирати (( так що не вмер Данило то болячка задавила ..... що по 500 щомісяця , що 1500 за один раз у квартал ((
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30.09.2021 00:02 Ответить
Да нет. Это правильное решение. Просто некоторые компании так и делают. Платят есв один раз в три месяца, а когда приходит третий месяц им приходится платить за 3 месяца.
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29.09.2021 20:34 Ответить
кретины с синдромом вахтера
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29.09.2021 20:36 Ответить
Так пенсии же собрались отменять?
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29.09.2021 20:37 Ответить
Через двадцать лет.
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29.09.2021 20:40 Ответить
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29.09.2021 21:32 Ответить
кто может объяснить зачем вообще этот отчет? почему этим дебилам из налоговой недостаточно самой оплаты? которую они видят у себя на счету
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29.09.2021 20:38 Ответить
Если кому не известно то я вам расскажу у компаний и предприятий есть фишка платить ЕСВ за 3 месяца на день подачи отчёта. Поэтому это правильное решение.
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29.09.2021 20:39 Ответить
І що від того ? Сума ЄСВ зросте якщо щомісяця платити а не раз за квартал ?
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30.09.2021 00:04 Ответить
Та нормально всё. Могли ж и ежедневный отчёт влупить.
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29.09.2021 20:40 Ответить
Раньше были ежемесячные отчеты по ЕСВ. Сделали поблажку - ввели квартальные отчеты, но платить при этом все равно нужно было помесячно. Так наши " крепкие хозяйственники" решили, что можно и платить раз в три месяца. Т.е., когда теперь возвращают ежемесячные отчеты, можно сказать только словами завета "великого ЗЕ": #ви_зробили_себе_разом.
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29.09.2021 20:43 Ответить
чушь. ЕСВ платится с каждой выплатой зарплаты. А зарплата платится дважды в месяц. А еще платятся отпуска и больничные, и с каждой выплатой - платится ЕСВ
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29.09.2021 21:02 Ответить
Ви правильно написали , але Вас не чують ((
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30.09.2021 00:05 Ответить
вот же дебилы сидят, дебилами погоняю.... ДЕБИЛОДЫ! НЕКУЙ БЫЛО ЛЕЗТЬ, облегчили пилять жизнь бизнесу. ********* властьимущие!
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29.09.2021 20:41 Ответить
Молодцы! Налоги нужно платить чтобы строить сильную Украину .
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29.09.2021 20:43 Ответить
любишь бумажки, отчёты, волокиту, да?

Совок головного мозга
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29.09.2021 22:08 Ответить
Серйозно ? А яким боком повернення місячної звітності яку скасували з 01.01.2021 , а тепер хочуть повернути назад допоможе сильну Україну побудувати ? Чи аби побалакати ?
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30.09.2021 00:07 Ответить
Ця незручність для обчислення і звіряння нарахованих доходів, які використовуються іншими службами, була зрозумілою відразу. Чого тягнули аж 9 місяців?
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29.09.2021 20:47 Ответить
Питання по іншому необхідно ставити - а нахрін ту звітність змінювали взагалі ?
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30.09.2021 00:09 Ответить
Лучше бы приняли закон которым бы на предприятиях независимо от форм собственности запретили делить ставку вакантной специальности или профессии. Есть такая практика. Чем посылать вакансию в центр занятости лучше поделить оклад между своими
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29.09.2021 20:52 Ответить
Да что уж там! Учитывая количество чиновников в Украине отчитываться по ЕСВ надо раз в неделю.
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29.09.2021 20:54 Ответить
предлагаю ходить туда ежедневно. Больше ж ФОПу делать нечего.
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29.09.2021 21:06 Ответить
Слабакі зезекі, що це - кожен місяць? Дайош погодинні звіти! За вчасно не поданий звіт - штраф! Ну і шо що ніч, чи свято - ШТРАФ!!! Ось і "піднімуть" економіку до кінця...
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29.09.2021 20:55 Ответить
Когда то Маргарет Тетчер сказала: Нет бюджетных денег, есть деньги налогоплательщиков. У нас бюджетные деньги считают своим карманом, и, тратят их как свои. Зарплаты - заоблачные, воруют на всяких откатах и т.д. Хочу увидеть посаженного коррупционера, тогда и платить налоги.
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29.09.2021 21:00 Ответить
Рехформаторы
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29.09.2021 21:03 Ответить
Уррря! теперь все ФОПы шо скучали за налоговой имеют полное право ходить туда намного чаще.
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29.09.2021 21:04 Ответить
Следующий шаг - еженедельно,

следующий шаг - ежедневно,

следующий шаг - ежечасно,

следующий шаг - …
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29.09.2021 21:24 Ответить
*уки давайте ежедневные оплаты и отчёты.
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29.09.2021 21:29 Ответить
Блин. Супердебилы.
Если речь про объединенную отчетность по ЕСВ+НДФЛ+ВС которую эти предурки ввели в этом году, то это еще можно понять. За одну эту отчетность надо снимать десяток баллов в рейтинг Doing Business. Затраты времени на составление одного отчета увеличились в несколько раз с затратами времени на составление 4-х старых отчетов.
Но если речь про объединенную для ФОПов... Они за себя, согласно закона имеют право платить раз в квартал, никакого отношения к расчетам средней зарплаты и соц.выплат их платежи не имеют, кроме того отчетность по ЕН была квартальная для 3-й группы и годовая для 1-2.

Так что вариантов два:
1) наш ПФ и КМ - это просто филиалы "тяжелых" отделений психбольниц, куда помещают безнадежных.
2) журналамеры как обычно все перепутали.
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29.09.2021 21:40 Ответить
При союзе платили только налог с оборота.
Большие предприятия - ежедневно
Средние - еженедельно
Малые - ежемесячно.

Налог с оборота легко считается. Вчера продали на Х, сегодня заплатили Х*У%.
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30.09.2021 10:34 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1443246599032000524 2 ч



Кабмін запропонував змінити податковий період із квартального на щомісячний При чому - з 1 січня 2022 року Я так розумію, Зеленський зі Шмигалем остаточно вирішили загнати бізнес в тінь Бухгалтери, пристебніть паски!
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29.09.2021 21:42 Ответить
Мы тут все про зе власть идиоты дебила а они просто залазять вам уже не в карман а уже щупают Вам гланды через анальное отвертсие наше молчание их широкая дорога по грабежу и бес пределу пока нет ответки будет геноцид
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29.09.2021 21:45 Ответить
закошмарят бухгалтеров
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29.09.2021 21:50 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVhZWZYAS1gJ8mxm600W-G099X1igfRY5Vjprp_lUxWO5IS--to4HwjYPzgYtKaX8I-nMZWOQUUgULmcjpwFII-yvqIpe7CqYedH4hpHUDdhKzMG2oanbFNMOknQVhQk80&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 3 ч. ·



Це тупо війна влади з бізнесом.

Та сама про яку я попереджав ще рік тому. Це все неможливо виконати, це все лише доя того аби мати мажливість вибити з кожного будь-яку потрібну суму.

Це все наслідки голосування РОКАМИ бізнесу за «тих хто має шанс пройти», а не за тих хто захищає їх інтереси.

З 1 жовтня - нове коло пекла для ресторанів і барів. Що придумали фіскали цього разу?

29 вересня, 11:30
43762



https://biz.nv.ua/ukr/experts/novi-pravila-prodazhu-alkogolyu-v-barah-i-restoranah-shcho-teper-zminilosya-novini-ukrajini-50186197.html?fbclid=IwAR2SNio4NezgYJmctxLjXdwdxRdBdpWgw2EsQ1WlQbyAoJWTj0fKrPBYSXg https://biz.nv.ua/ukr/experts/novi-pravila-prodazhu-alkogolyu-v-barah-i-restoranah-shcho-teper-zminilosya-novini-ukrajini-50186197.html?fbclid=IwAR2SNio4NezgYJmctxLjXdwdxRdBdpWgw2EsQ1WlQbyAoJWTj0fKrPBYSXg https://biz.nv.ua/ukr/experts/novi-pravila-prodazhu-alkogolyu-v-barah-i-restoranah-shcho-teper-zminilosya-novini-ukrajini-50186197.html?fbclid=IwAR2SNio4NezgYJmctxLjXdwdxRdBdpWgw2EsQ1WlQbyAoJWTj0fKrPBYSXg

https://biz.nv.ua/experts/novye-pravila-prodazhi-alkogolya-v-barah-i-restoranah-chto-teper-izmenilos-novosti-ukrainy-50186197.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Вы также можете прочесть этот материал на русском языке


https://biz.nv.ua/ukr/experts/novi-pravila-prodazhu-alkogolyu-v-barah-i-restoranah-shcho-teper-zminilosya-novini-ukrajini-50186197.html?fbclid=IwAR2SNio4NezgYJmctxLjXdwdxRdBdpWgw2EsQ1WlQbyAoJWTj0fKrPBYSXg

Якщо наступного тижня при замовленні келиха вина або коктейлю в ресторані вам будуть нести його годину, не поспішайте лаяти бармена - ймовірно, ви станете жертвою не поганого сервісу, а чергового витка регулювання з боку фіскальних органів.

Якщо говорити незрозумілою бюрократичною мовою - всьому виною наказ Міністерства фінансів України № 13 від 21.01.2016 р. у редакції наказу № 329 від 08.06.2021 р.



Якщо говорити простою мовою: раніше офіціант, отримавши замовлення, відразу вбивав його в планшет, програма автоматично розділяла його на замовлення для кухні та бару і відправляла кухарям і бармену «зустрічки». На все про все кілька хвилин. Але з 1 жовтня, згідно з наказом Мінфіну, при замовленні алкоголю офіціант повинен не просто набрати його назву, а взяти відповідну пляшку, відсканувати штрих-код акцизної марки (а якщо немає сканера, а його зараз немає ні в кого, - вбити десятизначний номер вручну) і тільки після цього програма відправить «зустрічку» на бар. Якщо ж це коктейль і туди входять три алкогольні інгредієнти, то доведеться збігати до бармена, взяти відкриті пляшки (дай Боже, щоб кілька цифр на штрих-коді, бува, не відірвали відкриваючи пляшки) і набрати номери акцизних марок з усіх трьох пляшок. І головне: нічого не переплутати - інакше штраф.



Три кола пекла

Насправді це вже третій рівень контролю, який ми отримали від фіскалів.

Перший і традиційний був завжди: якщо ти торгуєш алкоголем, то працюєш на загальній системі оподаткування і, відповідно, звітуєш за кожну одиницю проданої продукції. Наприклад, купив ти пляшку лікеру для коктейлю, заплатив постачальнику відразу, але списати ці гроші до витрат ти можеш, тільки коли продаси 20 коктейлів, куди по 25 мл за технологічною картою йде цей лікер. І бухгалтер щодня зводить ці залишки і звітує про них у податкову. І ти не можеш продати більше, ніж офіційно купив. А з урахуванням того, що безготівкові розрахунки зараз сягають 80−90%, приховати реальні доходи, як це могли робити раніше, стає неможливим.

Але в серпні минулого року до вищевказаного контролю обороту алкоголю додався ще один: у чеку обов'язково мав бути вказаний код УКТ ЗЕД (українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) для підакцизних товарів. Для закладів
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29.09.2021 21:55 Ответить
Я про це попереджав ще перед виборами 2019. Але ж хто чув? Всі як один "Гірше не буде!" - і витурили з влади тих, хто їх захищав.
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30.09.2021 10:35 Ответить
Здрасьте, покращення приехало. Всё для людей!
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29.09.2021 22:04 Ответить
Облегчают ведение бизнеса. А то слишком высоко в рейтингах Doing business взлетели.
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29.09.2021 22:33 Ответить
сомневаюсь, что они знают о существовании каких-то там рейтингов вне Украины. Они до сих пор опираются на плебс внутри страны, и думают больше о себе, чем об Украине.
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30.09.2021 11:01 Ответить
Я платил ЕСВ каждый месяц до 20 числа ,ну и что это проблема? Хотя лучше когда его вообще не платишь😁😁😁😁😁
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29.09.2021 22:15 Ответить
Зе-тыпилы!
Вынужден вас огорчить:
Если оставшиеся деньги пересчитывать в три раза чаще, их больше НЕ СТАНЕТ!
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29.09.2021 22:16 Ответить
Я бы заставил каждый час отчеты сдавать ! Круглосуточно ! И со штрафами за несдачу! А как же иначе набрать 200 с чем то лярдов на программу трансформации от Зеленского!?
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29.09.2021 22:16 Ответить
"объединение отчетности по выплате ЕСВ и единому налогу" - взагалі то, об'єднали звіти по ПДФО та ЄСВ. До чого тут єдиний податок?
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29.09.2021 22:36 Ответить
По-перше, журналісти могли наплутати. По-друге, можуть зробити щомісячну звітність по єдиному податку і додати до неї ЄСВ, який платить підприємець за себе.
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30.09.2021 10:37 Ответить
просто відміняють ту дічь, яку самі і придумали.
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29.09.2021 22:43 Ответить
Как вы твари уже задолбали!
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29.09.2021 23:47 Ответить
Вы реально не понимаете, что им не нужен "белый" бизнес простых людей???
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30.09.2021 08:31 Ответить
я понимаю, что зелебобики объявили войну малому бизнесу, и понимал что так будет еще в 2019 году. Но я в меньшинстве, и даже среди моих знакомых фопов половина шипела на меня с пеной у рта, что всё будет ништяк, и чтобы я не мешал им "менять страну" с "новыми лицами".
Самое грустное, что эти же самые люди до сих пор фильтруют новости и видят только хорошее, и убеждают самих себя, что всё отлично. То бишь, выводов никто не делает, и в этом проблема.

Даже когда доллар станет по 30 грн за штуку, все равно выводов никто не сделает.
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30.09.2021 11:07 Ответить
 
 