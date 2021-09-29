Оккупанты нарушили права Джемилева и Чубарова на справедливый суд в Крыму, - доклад ООН

Россия с нарушением принципа законности и международного гуманитарного права преследовала председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и заочно приговорила его к шести годам лишения свободы.

Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что Чубаров жаловался на то, что ему должным образом не сообщали о дате и месте судебного разбирательства и не вызвали в суд.

"Справедливость судебного разбирательства обвиняемого была еще больше подорвана произвольным отводом его частного адвоката, что может равняться нарушению права иметь выбранного им самим защитника", - подчеркивают в ООН.

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Также Мониторинговая миссия сообщает, что о еще одном судебном производстве в отсутствие подсудимого - Мустафы Джемилева, лидер крымскотатарского народа не смог присутствовать, поскольку российские власти запретили ему въезд в Крым до 2034 года.

ООН отмечает, что согласно IV Женевской конвенции (статья 70), оккупационное государство не имеет права осуществлять арест, преследование или выдвигать обвинения против лиц, находящихся под защитой, за поступки, совершенные ими до начала оккупации, за исключением случаев нарушения законов или обычаев войны.

Напомним, 1 июня 2021 года председателю Меджлиса Рефату Чубарову "суд" объявил решение в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан и 200 часов исправительных работ. Всего "прокурор" просил девять лет лишения свободы для Чубарова.

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