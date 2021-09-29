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Новости
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Главные новости 29 сентября: скандал с "отменой безвиза", в Украине построят центр для "Байрактаров"

Главные новости 29 сентября: скандал с

СМИ сообщили, что ряд стран ЕС подняли вопрос об отмене "безвиза", под Киевом будет центр эксплуатации "Байрактаров", ЕСВ хотят обязать платить каждый месяц - главные новости 29 сентября.

Украине могут отменить безвиз. Или нет

Журналисты утверждают, что им в руки попал внутренний документ ЕС, в котором Германия, Франция, Италия, Бельгия и Чехия предлагают отменить для Украины безвизовый режим. В Кабмине говорят, что мы по-прежнему соответствуем всем критериям для "безвиза", в МИД - что для отмены нет никаких причин. Президент Германии Штайнмайер назвал сообщение фейковой новостью.

Встреча Эрдогана и Путина: о Крыме не говорили

Президент России завершил самоизоляцию и встретился со своим турецким коллегой. Переговоры длились около 3 часов, говорили о двусторонних и международных вопросах. Вопрос оккупации Россией Крыма не затрагивали.

Украина и Турция построят центр эксплуатации "Байрактаров"

Соответствующий меморандум Минобороны подписало с турецкой компанией Bayraktar. Первый центр будет рядом с Васильковом, со временем планируют возвести еще ряд. Следующим этапом должно стать украинско-турецкое производство БПЛА.

В Кремле отметили, что выступают против использования турецкого вооружения на Донбассе.

Минобороны ищет ультраправых в Нацакадемии Сухопутных войск

Институт Джорджа Вашингтона ранее заявил в докладе, что Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного "стала домом" для ультраправой организации Centuria. И теперь министр обороны Таран поручил Военной службе правопорядка проверить, так ли это на самом деле.

СБУ закончила расследовать дело Семенченко и Шевченко

Экс-нардепа Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко, а также еще семерых человек, подозревают в создании НВФ, теракте, незаконном обращении с оружием и нарушением порядка международных передач товаров. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела.

Мэр Запорожья уходит в отставку после обысков

Владимир Буряк говорит, что вынужден покинуть пост из-за состояния здоровья. Он обещает не уходить из политики и не уезжать из города.

Кабмин хочет, чтобы ЕСВ платили раз в месяц

Соответствующий законопроект, разработанный по инициативе Минсоцполитики, правительство внесло в Верховную Раду.

Украинцы задолжали за коммуналку более 64 млрд грн

По данным Opendatabot, за год долги за коммунальные услуги выросли в полтора раза. Больше всего потребители должны за распределение природного газа.

Автор: 

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Ну і шо? Безвіз на хліб не намажеш, казали зебіли.
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29.09.2021 22:20 Ответить
Президент Германии Штайнмайер .
Источник:

А порохоботам радость
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29.09.2021 23:55 Ответить
А яке відношення я маю до порохоботів?
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30.09.2021 08:17 Ответить
в Украине построят центр для "Байрактаров" років через 10
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30.09.2021 05:52 Ответить
Даже одно упоминание о возможности строительства такого центра вызывает резкое обострение геморроя у старикашки Путина, а это уже само собой хорошо.
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30.09.2021 07:45 Ответить
 
 