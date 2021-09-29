Украинцы составляют половину всех иностранцев, получивших с начала года российский паспорт, - МВД РФ
С начала 2021 года 500 тыс. иностранцев получили гражданство России. Половина из них - это граждане Украины.
Об этом заявила на пресс-конференции начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
По ее словам, почти половина из запросивших российское гражданство - "граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны".
Казакова добавила, что также гражданство РФ получали выходцы из Беларуси, Молдовы и Казахстана.
Ранее в МВД РФ заявляли, что по итогам 2020 года российское гражданство получили 640 тыс. украинцев.
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+18 Максім ХОЙ #398010
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дама знакомая, время от времени катается по турам, но...
"да загнивающая это европа"
пусть бы вместо франции/испании ездила на байкал/ангару/колыму...
неужели путевок нету?
После деокупации у ни будет выбор - гражданство РФ или НЕ гражданство Украины.