Украинцы составляют половину всех иностранцев, получивших с начала года российский паспорт, - МВД РФ

С начала 2021 года 500 тыс. иностранцев получили гражданство России. Половина из них - это граждане Украины.

Об этом заявила на пресс-конференции начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По ее словам, почти половина из запросивших российское гражданство - "граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны".

Казакова добавила, что также гражданство РФ получали выходцы из Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Ранее в МВД РФ заявляли, что по итогам 2020 года российское гражданство получили 640 тыс. украинцев.

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