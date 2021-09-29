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Украинцы составляют половину всех иностранцев, получивших с начала года российский паспорт, - МВД РФ

Украинцы составляют половину всех иностранцев, получивших с начала года российский паспорт, - МВД РФ

С начала 2021 года 500 тыс. иностранцев получили гражданство России. Половина из них - это граждане Украины.

Об этом заявила на пресс-конференции начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По ее словам, почти половина из запросивших российское гражданство - "граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны".

Казакова добавила, что также гражданство РФ получали выходцы из Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Ранее в МВД РФ заявляли, что по итогам 2020 года российское гражданство получили 640 тыс. украинцев.

Читайте: Оккупанты раздают свои паспорта на Донбассе уже не так быстро, - Данилов

Автор: 

гражданство (1314) паспорт (1179) россия (95481)


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Топ комментарии
+18
рад что исконные кацапы наконец то возвращаются в свои исконные *****!!!! может нужно было сразу так а не развязывать войну?
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29.09.2021 23:24
+14
То не українці,то тупорилі лугандонці!!!
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29.09.2021 23:21
+12
упростите систему, дорогие расеяне, их тут ещё много!
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29.09.2021 23:16
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то не українці отримали кацапські паспорти то малороси .
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29.09.2021 23:15 Ответить
То не українці,то тупорилі лугандонці!!!
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29.09.2021 23:21 Ответить
упростите систему, дорогие расеяне, их тут ещё много!
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29.09.2021 23:16 Ответить
Так сказати нах** на історічєскую
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29.09.2021 23:27 Ответить
я бы даже проважать ходил, вещи помогал бы до вагона...

дама знакомая, время от времени катается по турам, но...

"да загнивающая это европа"

пусть бы вместо франции/испании ездила на байкал/ангару/колыму...

неужели путевок нету?
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29.09.2021 23:31 Ответить
Кацапи в шокє, на маілСру опубліковали шо кацапи по вуха в боргах у Китая
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29.09.2021 23:40 Ответить
Замечательно, пусть на Раисе и селятся, Шойгу как раз для них города в Сибири задумал построить, заодно и мозги свои проветрят в тайге
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29.09.2021 23:17 Ответить
Конечно, в Ордло жрать нечего и работы нет, вот и едут в Якутии
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29.09.2021 23:22 Ответить
а кто кроме местных в этом виноват? хотели жить в совке - живут в совке
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29.09.2021 23:28 Ответить
а кацап де водяра дешевша !
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29.09.2021 23:24 Ответить
Чєловєк...
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29.09.2021 23:26 Ответить
рад что исконные кацапы наконец то возвращаются в свои исконные *****!!!! может нужно было сразу так а не развязывать войну?
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29.09.2021 23:24 Ответить
Одна з причин війни це те, що орді конче потрібна Україна, бо без неї ********* - недоімперія.
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29.09.2021 23:27 Ответить
без Украины их просто ассимилируют. но рашкованцы свой шанс просрали
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29.09.2021 23:34 Ответить
можливо це станеться у будь якому випадку, але поглинання України на деякий час зможе відтермінувати процес.
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29.09.2021 23:43 Ответить
если бы они возвращались в свои исконные *****. Они предпочитают получить паспорта с двух главой курицей но сидеть с ними в Украине и продвигать свои скрэпы тут
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29.09.2021 23:54 Ответить
Вот поэтому и нужен закон! Лишения укргражданства лиц получивших гражданство РФ ДОБРОВОЛЬНО!

После деокупации у ни будет выбор - гражданство РФ или НЕ гражданство Украины.
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29.09.2021 23:58 Ответить
Завезенные в 30х годах...хай ...издуют на истарическаю козлородину.
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29.09.2021 23:37 Ответить
А остальные кто? 500 тысяч это почти половина населения такой страны как Эстония.
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30.09.2021 00:31 Ответить
Верить кацапам, глупое занятие, ты ещё их «выборы» недавние обсуди..
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30.09.2021 08:05 Ответить
Маячня. Хай живе Білорусь.
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30.09.2021 01:48 Ответить
Кацапы посчитали дампасят!!!
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30.09.2021 01:51 Ответить
Главное не забывать аннулировать украинские паспорта, я манал платить пенсии пучку совковых дегенератов голосующих за вату за мои налоги с паспортами врага.
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30.09.2021 02:12 Ответить
Мавзолейный АУСВАЙС это путевка в Концлагерь....В этой книге Астафьева рассказано все о стаде баранов....
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30.09.2021 03:49 Ответить
"Хороші" паспорти, без прописки і хрен зна ким видані, так собі свого роду аусвайс.
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30.09.2021 06:58 Ответить
Думаю що ті що дістали мокшанське громадянство мають автоматично лишатися українського та покинути територію України.На окупованих територіях ті хто дістав російський паспорт залишається і із українським що надає їм право обжирати Україну.
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30.09.2021 07:03 Ответить
P.S.Ось чому Україна повинна ввести візовий режим із мокшандією.
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30.09.2021 07:05 Ответить
Это те бывшие украинцы, которые предали Родину ещё в 2014 году.
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30.09.2021 07:25 Ответить
Удивительно, но средний IQ населения обеих стран при этом повысился!
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30.09.2021 08:09 Ответить
Давайте скоріше всі пересєлєнцы отримуйте та валітє на історічєскую родіну, нема чого тут російську ненависть до всього українського розповсюджувати і буде мир.
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30.09.2021 09:26 Ответить
это не украинцы - это - подонки...
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03.10.2021 19:09 Ответить
 
 