Средняя зарплата врача в Украине в будущем году составит 22,5 тыс. грн, - министр финансов Марченко
В 2022 году вырастет средний заработок украинских медицинских работников.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.
Министр заявил, что увеличение зарплаты для врачей в 2022 году составит более чем в полтора раза. По мнению Сергея Марченко, это поможет удержать специалистов в Украине.
"Средняя заработная плата врачей, по нашим расчетам, в 2022 году должна составить 22,5 тыс. грн. Мы считаем, что это довольно существенный рост, более чем в 1,6 раза. Мы считаем, что это позволит, в том числе сохранить рабочие места и оставить медиков в Украине. Потому что мы мотивируем их достаточно существенно", - сказал министр.
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