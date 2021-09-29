Средняя зарплата врача в Украине в будущем году составит 22,5 тыс. грн, - министр финансов Марченко

В 2022 году вырастет средний заработок украинских медицинских работников.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

Министр заявил, что увеличение зарплаты для врачей в 2022 году составит более чем в полтора раза. По мнению Сергея Марченко, это поможет удержать специалистов в Украине.

"Средняя заработная плата врачей, по нашим расчетам, в 2022 году должна составить 22,5 тыс. грн. Мы считаем, что это довольно существенный рост, более чем в 1,6 раза. Мы считаем, что это позволит, в том числе сохранить рабочие места и оставить медиков в Украине. Потому что мы мотивируем их достаточно существенно", - сказал министр.

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