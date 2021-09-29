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Средняя зарплата врача в Украине в будущем году составит 22,5 тыс. грн, - министр финансов Марченко

Средняя зарплата врача в Украине в будущем году составит 22,5 тыс. грн, - министр финансов Марченко

В 2022 году вырастет средний заработок украинских медицинских работников.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

Министр заявил, что увеличение зарплаты для врачей в 2022 году составит более чем в полтора раза. По мнению Сергея Марченко, это поможет удержать специалистов в Украине.

"Средняя заработная плата врачей, по нашим расчетам, в 2022 году должна составить 22,5 тыс. грн. Мы считаем, что это довольно существенный рост, более чем в 1,6 раза. Мы считаем, что это позволит, в том числе сохранить рабочие места и оставить медиков в Украине. Потому что мы мотивируем их достаточно существенно", - сказал министр.

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Автор: 

врачи (1515) Марченко Сергей (298) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+9
Ще трохи і наздоженуть вчителів із їхніми 4000 баксів!
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29.09.2021 23:32
+8
Задолбали своей средней, у главврача 50 тыс а у медсестры чуть больше минималки а в среднем 20 тыс.
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29.09.2021 23:29
+4
Макарони на вуха.
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29.09.2021 23:22
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Макарони на вуха.
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29.09.2021 23:22 Ответить
Это намек чог средняя по стране будет 50
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29.09.2021 23:30 Ответить
Задолбали своей средней, у главврача 50 тыс а у медсестры чуть больше минималки а в среднем 20 тыс.
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29.09.2021 23:29 Ответить
при долларе 50, забыла добавить)
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29.09.2021 23:30 Ответить
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29.09.2021 23:31 Ответить
Ще трохи і наздоженуть вчителів із їхніми 4000 баксів!
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29.09.2021 23:32 Ответить
Сімейні понахватали по десятки тисяч пацієнтів тепер щоб до сімейного попасти треба місяць в черзі до нього стояти. Люди були потрібні поки декларацію підписали, а потім то на вакцинації, то на швидку наусілєніє, то на викликах і так місяць проходить... Інші лікарі неохоче приймають тому що кажуть їм за це ніхто не платить і так, аби відбутись, як кажуть галочку поставити, що тіпа прийняв...
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29.09.2021 23:35 Ответить
враньё. записываешься через ликари ин юа и спокойно идешь
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29.09.2021 23:40 Ответить
До кого? До свого сімейного? Да пойдьош, тільки коли?
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29.09.2021 23:44 Ответить
Вы вообще в адеквате? Там всего 5 городов
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29.09.2021 23:46 Ответить
Та то воно просто зебільне мабуть...
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29.09.2021 23:50 Ответить
Ну взагалі то на скільки чув на одного сімейного не більше двох тісяч. Він і з тими впоратись фізично не може. Можете самі порахувати скільки в день потрібно приймати людей, щоб сімейний лікар зміг прийняти 2000 за місяць. Це десь 66 осіб в день. Припустимо 10 хвилин на людину. Це 11 годин праці. Де Ви бачили щоб сімейний лікар по 11 годин приймав пацієнтів. Так шо думаю немає там десятків тисяч пациєнтів на одного лікаря.
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30.09.2021 00:22 Ответить
Не вірно рахуєте. Це ж не значить шо всі хворіють поголовно Наприклад є люди які декілька років не звиртаються, немає потреби, а є такі шо ходять як на роботу особливо в зимовий час. Знаєте бабусі та дідусі кому спілкування вдома бракує Влітку літні люди на дачі порозїжджаються, а от взимку ходять, готуються до весни Ну це жарти звичайно... Я не знаю точно скільки нахапались вони пацієнтів, але спочатку аж медсестер по квартирам ходити заставляли. До нас з жінкою приходила зазивалою. А потім лікарка нахапалась і в декрет пішла, перекинули на другого лікаря, а той коли не подзвониш записатись то на вакцинації то на швидкій то на визовах. Ну якось так...
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30.09.2021 01:05 Ответить
Я Вам написав скільки. Та й розрахунки я давав так би мовити для екстремальної ситуації. А так згоден. До сімейного записуватись треба. Не скажу що от пиміром до нашого треба за місяць, але за тиждень це щонайменше. А як швидше хочеш, то йди та силди біля дверей в живій черзі поки ті що записалися пройдуть. А там як повезе. Ну можуть ще без черги пропустити, якщо невідкладний випадок. Це зі слів дружини. Бо я свого сімейного лікаря ще жодного разу не бачив. Дружина навіть договір з ним замість мене укладала. Я тільки по телефону підтвердив.
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30.09.2021 01:47 Ответить
А сімейний лікар і не зобов'язаний прийняти 2 тис хворих за місяць. Ви підписали декларацію і жодного разу не звертались до сімейного лікаря, йому все одно за вас держава платить якусь суму. А коли ви приходите на прийом то додатково йому ще щось заплатять. Лікар приймає 5 годин в день, на кожного хворого відводиться 15 хвилин, от і порахуйте скільки в місяць він приймає пацієнтів.
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30.09.2021 01:20 Ответить
Ну так я і вів мову про те що десятків тисяч пациєнтів, як попередній дописувач написав і якому я відповідав, немає у сімейного лікаря. Бо він і двох тисяч в разі форс мажору обслуговувати не зможе.
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30.09.2021 01:41 Ответить
А коли ви приходите на прийом то додатково йому ще щось заплатять. Плюс додатково ще і ви ще щось підкините лікарю...
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30.09.2021 05:45 Ответить
Я принципово додатково нічого не підкидаю. Якщо потрібна консультація кваліфікованого лікаря то я іду в приватну клініку, а там всі послуги платні. Один раз хотів потрапити до сімейного лікаря через застуду, а виявилось що вона в декреті і коли вийде не відомо. Отак, дві тисячі декларацій прийняла, пішла в декрет, а пацієнтів ніхто не повідомив що сімейного у них вже нема. Але гроші від держави поліклініка за них отримує.
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30.09.2021 11:33 Ответить
Средний врач на карман берет 20 тыс. еЦель реформахеров заставить пациентов засовывать деньги не в карман врачу, а в банкомат ротшильдов и не 20 тыс., а 500 тыс. Чтобы деньги не циркулировали в экономике и 80% населения забыли дорогу в мдучреждения.
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29.09.2021 23:42 Ответить
Казав пан кожух дам...
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29.09.2021 23:45 Ответить
учителей догнать могут)))
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29.09.2021 23:53 Ответить
..и газ па 2.50 и электроэнергия па 32 капейки... и доллар па 5.. всьо в будущем ...
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29.09.2021 23:57 Ответить
В дальокам-дальокам будущєм...
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30.09.2021 01:34 Ответить
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30.09.2021 01:26 Ответить
Значит в след.году ждте хлеб по 30 грн.Уже за бут масла подсолнечного 60 грн.
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30.09.2021 01:44 Ответить
Ещё в этом хлеб будет по 50....
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30.09.2021 08:49 Ответить
А когда эта гребанное будущее настанет , это тогда когда мАисей перестанет шляться по пустыне????!
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30.09.2021 01:54 Ответить
Нет,когда Вофка перестанет шляться на Банковую, а будет ходть строем, в составе отряда, на житомирской четверке.
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30.09.2021 05:48 Ответить
Божья роса.
ЗЕленого цвета.
А лохам нравится.
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30.09.2021 05:46 Ответить
Медикам коефіцієнт знижують. Так що отримуватимемо менше ніж до цього. Медсестри- десь близько 4000.
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30.09.2021 06:18 Ответить
От і добре . Якщо не буде інфляції , лікар вже не буде змушений брати відпустку за власний рахунок , щоб поїхати в Польщу на збір вишень , полуниці та яблук . Епоха бідності завершується .
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30.09.2021 06:45 Ответить
На словах инфляции нет, но цены выросли в полтора, а то и два раза....
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30.09.2021 08:07 Ответить
ага))))
а доллар будет по 98 грн
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30.09.2021 07:16 Ответить
 
 