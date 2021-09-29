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Из-за ситуации с коронавирусом Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных зрителей

Из-за ситуации с коронавирусом Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных зрителей

Зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в 2022 году, будут проходить без иностранных зрителей.

Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Наблюдать за соревнованиями смогут только жители материкового Китая,после прохождения специальной антиковидной проверки. Все спортсмены, не завершившие вакцинацию от коронавируса, должны пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин.

Организаторы также представили план "замкнутого цикла", который будет касаться пребывания спортсменов в Олимпийском городке. В частности, их передвижения строго ограничат. Также будет проводиться ежедневное тестирование на коронавирус.

Другие требования к участникам и зрителям еще рассматриваются и будут представлены позже.

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Напоминаем, Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, а зимние Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.

Автор: 

Китай (2959) Олимпиада (1136) коронавирус (17042)


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хм.. а спортсмены-участники хоть будут !?
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29.09.2021 23:54 Ответить
- ну надо же !!!!!!! всeх Covid подкосил....... и при чем тут Китай!!!!!!!!! Что никто не хочет туда ехать ))))))
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30.09.2021 00:51 Ответить
я понимаю что китайцев хватит на 100500 олимпиад, на накуя такое нужно?!
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30.09.2021 10:30 Ответить
 
 