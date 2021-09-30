Венгрия обещает блокировать вступление Украины в НАТО из-за критики газового соглашения с РФ

Критику газового соглашения, которое заключили Венгрия и российский "Газпром", со стороны Украины в Будапеште считают попытками вмешательства во внутренние дела этой страны.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Месть Украины произошла задолго до наших газовых договоренностей с россиянами - когда Украина внесла изменений в закон об образовании, чем грубо ограничила использование родного языка венгров Закарпатья. Поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО", - сказал Гуйяш.

Глава администрации Виктора Орбана добавил, что Украина не имеет отношения к энергетической политике Венгрии и "не может оценить серию жестов", сделанных венгерскими властями для примирения Будапешта и Киева.

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"Мы хотим вернуться на путь диалога", - заверил Гуйяш.

Напомним, 27 сентября Венгрия и российский "Газпром" подписали договор о прямых поставках газа. Украина сказала разочарована таким решением. Будапешт заявил, что Киев пытается вмешаться во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал посла Украины, а МИД Украины - посла Венгрии. Еврокомиссия обещает проверить последствия газового контракта Венгрии и РФ.