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Венгрия обещает блокировать вступление Украины в НАТО из-за критики газового соглашения с РФ

Венгрия обещает блокировать вступление Украины в НАТО из-за критики газового соглашения с РФ

Критику газового соглашения, которое заключили Венгрия и российский "Газпром", со стороны Украины в Будапеште считают попытками вмешательства во внутренние дела этой страны.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Месть Украины произошла задолго до наших газовых договоренностей с россиянами - когда Украина внесла изменений в закон об образовании, чем грубо ограничила использование родного языка венгров Закарпатья. Поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО", - сказал Гуйяш.

Глава администрации Виктора Орбана добавил, что Украина не имеет отношения к энергетической политике Венгрии и "не может оценить серию жестов", сделанных венгерскими властями для примирения Будапешта и Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за прямых поставок российского газа в Венгрию Украина будет расходовать дополнительные 50 млн кубометров в год, - "Нафтогаз"

"Мы хотим вернуться на путь диалога", - заверил Гуйяш.

Напомним, 27 сентября Венгрия и российский "Газпром" подписали договор о прямых поставках газа. Украина сказала разочарована таким решением. Будапешт заявил, что Киев пытается вмешаться во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал посла Украины, а МИД Украины - посла Венгрии. Еврокомиссия обещает проверить последствия газового контракта Венгрии и РФ.

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Венгрия (1943) Газ (10225) россия (95481) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+60
Венгрии стоит покинуть НАТО. После заключения сделки с рф, очевидно, что проблемы коллективной безопасности ее совершенно не волнуют
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30.09.2021 00:06
+52
Вот же наградил бог Украину соседями пида...ми
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30.09.2021 00:02
+40
Интересно, сколько козломордые откашляли мадьярам-проституткам?
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30.09.2021 00:03
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Страница 3 из 3
Ніяк не заспокояться *******, їм той Закон про мову як шило в сраці.
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30.09.2021 07:18 Ответить
Штирлиц,срочно вылетайте в Будапешт,в кассе Мавзолейной вам выдачут Чек на 1 млрд. долларов для брата типа венгра по кличке Утюг.......,есть товарищ Фрау Риббентроп....
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30.09.2021 07:23 Ответить
Кремлевские Гопники купят любого политика Мира,а Трамп Наш,остальное не важно,.....то была Шутка Жириновскго...
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30.09.2021 07:30 Ответить
От що гроші животворящі газпрома роблять! Кажуть що найкращі борделі в Европі у Будапешті...
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30.09.2021 08:01 Ответить
Мадьяры - кацапские отбросы
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30.09.2021 08:04 Ответить
ав вы значит с своим цыганским языком не вмешиваетесь в дела Украины!? нахер все люббителей венгров экстрадировать в венгрию, пусть там учат свой любимый венгерский, и дело с концом!
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30.09.2021 08:10 Ответить
Мадьярам кожного разу слід нагадувати що вони були на стороні Гітлера..
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30.09.2021 08:13 Ответить
Наче вони досі це не робили...
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30.09.2021 08:19 Ответить
Знахабнілі путіноідні мад'яри завжди були ворогами Украіни! Треба виганяти їх геть з Закарпаття, досить ******* тамхазяйнувати!
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30.09.2021 08:31 Ответить
У Венгров ,судя по всему, память короткая , забыли , руские танки на улицах столицы в Будапеште . Опять хотят в СЭВ , токо, они должны задумываться , если Киев падёт, то они следующие
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30.09.2021 08:37 Ответить
Киев не падёт...выбрось из головы.
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30.09.2021 10:29 Ответить
Vasyl Chikalyuk , А кто не был на стороне Гитлера ,все были , и Франция , и Сралин, . Только Британия и США были всегда против
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30.09.2021 08:42 Ответить
Ышо, шо ви себе думаете?! Сталин так любил Гитлера, шо винтило его самоубиться в славном городе Берлине?
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30.09.2021 22:20 Ответить
Да-да. США были особенно против Гитлера. Настолько против, что аж через полгода после СССР начали воевать с Германией. И то, ТОЛЬКО после того, как сама Германия объявила войну США.
До середины декабря 1941 у США с Германией была исключительная любовь и поставки всего чего только Гитлер пожелает.
Если Вы не в курсе, то почти половина авиационных моторов, которые были у Гитлера на момент нападения на СССР были из США. А это значит, что ПОЛОВИНА самолетов, которые воевали против Франции, Польши, Британии - были американскими. Вот ведь удивительно, да?

А знаете что ещё более удивительно - а то, что например великий Генри Форд в 1938 году получил Знак Германского Орла - высшую германскую награду для иностранцев. А знаете почему? Потому что ТРЕТЬ всех машин Рейха за всю Вторую Мировую Войну - это были машины, сделанные Фордом.
Я уж не говорю о том, что Стандарт Ойл дал Гитлеру технологии каучука и построил три крупнейших завода по производству стали для Гитлера. На минуточку - с применением труда заключённых!
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02.10.2021 11:21 Ответить
Финно-угры, ****...
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30.09.2021 08:50 Ответить
Та пошли вы мадьяры на йух!
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30.09.2021 08:58 Ответить
Мадяры забыли историю, мало вас совки в 1956 танками передавили и в лице своих убийц нашли союзников!!!!!
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30.09.2021 09:23 Ответить
Звичайно, а до цього вони допомагали Україні вступити в НАТО? Мокші, такі ж самі як і московити, які в старі часи втекли з-під Уралу і поселилися з дозволу київських князів на кордоні Руси, на нашій території. За це маємо від них вдячність сьогодні.
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30.09.2021 09:45 Ответить
Цікаво, чия армія важливіша для НАТО? Угорська чи Українська?
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30.09.2021 09:46 Ответить
Скільки там у мадярів танків, набереться хом 20? А скільки там літаків і кораблів? А самі мадяри будуть воювати? Це потенційні зрадники американців і європейців, васали московитів.
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30.09.2021 10:22 Ответить
В Угорщині немає неконтрольованих територій та неконтрольованих ділянок кордону. На території Угорщини не гуляють озброєні російські терористи. Кордони Угорщини повністю узгоджені з сусіами і немає жодних територіальних конфліктів.

От і думайте - хто для НАТО безпечніший. І кому віддадуть перевагу.
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30.09.2021 20:06 Ответить
Над вступлением в НАТО, разумеется, нужно работать. Но пока это походит на бодание с мутными соседями и озабоченной Европой, у Украины только один путь в плане обороны - стать вторым Израилем.
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30.09.2021 09:59 Ответить
Блокування за:
1. Мовне питання.
2. За те, що нам не сподобалось, що Угорщіна куплятиме газ не з нашої труби (хоча так коротше відстань і дешевше газ).
Мабуть "Тайожний Союз" уграм краще, ніж Європейський?
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30.09.2021 10:02 Ответить
А раніше вони хіба не блокували? В Угорщини суди та конфлікти майже з усіма сусідами.
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30.09.2021 10:03 Ответить
А у нас с соседями все тип-топ...?
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30.09.2021 15:48 Ответить
А к каким государствам у нас теририториальньіе притензии? В венгров именно так.
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30.09.2021 21:18 Ответить
Венгры не самый большой камень преткновения по пути в ЕС и НАТО.
Вспомните, как подписывали Соглашение об Ассоциации.
Для других стран небыло такого противодействия.
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30.09.2021 10:11 Ответить
Форумчане явно не в курсе , что против вступления Украины в ЕС И НАТО выступило французское и немецкое правительство . Но 2 страницы поливают венгров от души . Про немцев и французов НИ ГУГУ
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30.09.2021 12:28 Ответить
а чо, как вариант - за кокцапо-углеводороды оговорено за лаштунками, голосовать против вступления Украины в НАТО... Оговорюсь, венгерский флинт - в угоду не тока кацапам , но и фрицам с жабоедами.
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30.09.2021 19:49 Ответить
ЗЫ... Не зря амеры затеяли новое НАТО. Фрицы, жабоеды, чудь-весь-мордва, венгры(потомки мордвы, сейчас на 90% венгры понимают современную мордву - общий лэнгвич) затеяли коммуно-фашистскую ось.
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30.09.2021 19:53 Ответить
Кста, венгры напостое отжигают у себя этно-фестивали под эгидой, мол, БОЛЬШОЙ Туран, приглашая поучаствовать монголов, мордвинов и др кокцапотюркские этносы...
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30.09.2021 19:58 Ответить
предлог и так бы нашли, например, "нарушение прав" или "коррупция"
это не венгерская политика. а рашкованская
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30.09.2021 10:13 Ответить
Украине давно нужно разрывать дип. отношения с этими зауральскими циганами, это сателлиты ПИД,,,рашенского Фекалистана как и сербы с итальяшками и давно пора навести порядок на Закарпатье, позакрывать их рассадники(школы) и решить вопрос с паспортами этих Шалашовок....но конечно малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак заниматься этим не будет как и его кремлевская Крыса ермак у ним главная задача обогатить беню, побольше наворовать и слить Украину кремлю...
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30.09.2021 10:20 Ответить
Хорошо.
Завтра Украина разорвала отношения с Венгрией. Сделала всё, что Вы описали выше.
Вы же понимает, что послезавтра Украина теряет Безвиз, (правда мне кажется, что безвиз это и так кидалово, чтобы мы забыли, что обещалось лидерами на Майдане, но всё-таки).
Украину начинают блокировать везде где можно: в ПАСЕ, еврокомиссиях и прочем.
Я уж не говорю о том, что про НАТО и ЕС можно вообще забыть.

Если Вы хотите слиться - не делайте это так бездарно, пожалуйста.
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02.10.2021 11:25 Ответить
не чего и не кого они не заблокируют,если будет решение лидеров НАТО взять Украину в альянс,не у каких Венгров не кто и спрашивать не будет
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30.09.2021 10:24 Ответить
Будут, еще и как! В 2008 году было решение НАТО дать зеленый свет Македонии. Все были за, одна Греция наложила вето. Никто с ней ничего не сделал, и с Венгрией никто ничего делать не будет.

Через 11 лет сопротивления Македония поняла что вето члена НАТО непреодолимо, и подчинилась - выполнила требование Греции по изменению названия страны. И Украина выполнит любое требование Венгрии или останется за бортом НАТО.

Право любого члена выставить любые неограниченные условия вступающей страны - абсолютно и неограничено. Консенсус!
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30.09.2021 20:00 Ответить
А чё на венгров обижаться-то? Именно на глазах у венгров в ихней столице под годящийся только подтереть обосранную жопу Будапештский меморандум, как глупую козу за пучок соломы, Украину развели на третий по мощности в мире ядерный арсенал. Почухавши свою венгерскую репу, венгры совершенно естественно надумали - а мы чё, дурнее других? Другие разводят, и мы разведём - пока что на Закарпатску волость. А там подыграем России с Новороссией, а они нам с Галицией (именно так называлась Галичина в составе Австро-Венгрии).
Если Украина в ближайшее время не одумается и вместо с народа "драть в три шкуры"© не приструнит олигархов, не положит край коррупции, казнокрадству, воровству и прочему гавнищу, то кончится или этим, или чем-то наподобие. И это только на Венгерском направлении.
Демографическая дезинтеграция государства неизбежно приводит к его территориальной фрагментации.
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30.09.2021 10:50 Ответить
Венгры всегда были в чьём-то нацистском подчинении
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30.09.2021 10:59 Ответить
Эй, эй, эй! Люди! О чём вы общаетесь, вы хоть себя видите, слишите? От вас только одна ненависть.
Вы всё так упорно рассказываете об Закарпатье, но как минимум вы здесь не были и какая ситуация сейчас с этим всем что вы обсуждаете, тоже не знаете, так что не*** пиз**** идио**!!!
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30.09.2021 12:49 Ответить
Цікаво з яких пір США цікавить думка мадярських дебілів?
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30.09.2021 12:51 Ответить
Потрібно ВСІХ хто ДОБРОВІЛЬНО прийняв УГОРСЬКЕ громадянство позбавити громадянства України. З якого перепугу ЦІ люди повинні мати право голосу в Україні??? Ми ж не вибираємо депутатів США, то ж і ці люди не повинні нікого обирати.
Дати 30 діб на виїзд "дадому" або повинні показати, що вони мають кошти на перебування в Україні. Ось і все. Нема грошей - додому. Ну й податки повинні платити. Халяви не буде.
А для цього потрібно прийняти НОРМАЛЬНИЙ закон про громадянство, а не булькотіти про 2-3 громадянства. Додати норму про автоматичне скасування громадянства (з моменту набуття громадянства іншої країни), додати штрафи, нормальні штрафи - 10-20 тис. грн. Особливо упоротим заброняти вїзд ВІД 5 років і до 25.
А то в нас мусі-пусі. А завтра ці потвори почнуть зазіхати вже на землі. Нас й так не запрошують в НАТО, а якщо й будуть брати, то угорщина там точно не вирішує кого й куди брати.
.
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30.09.2021 13:03 Ответить
Ага, давай! Только не удивляйся, если Венгрия наложит вето на вступление Украины в НАТО и потребует дать двойное гражданство украинским венграм как условие снятия вето.

В 2008 Греция наложила вето на вступление Македонии и потребовала от нее изменить название страны. После 11 лет Македония капитулировала и подчинилась. Вето члена НАТО невозможно преодолеть.
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30.09.2021 19:55 Ответить
Вето может наложить. НО ТРЕБОВАТЬ она НЕ может, поскольку выдавала гражданство в нарушение украинских законов. В НАТО возможно нас и возьмут, НО ТОЛЬКО когда решаться 3 проблемы - 1. русские свиньи, 2. КРЫМ, 3 Донбас. Это далеко
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30.09.2021 21:28 Ответить
Ставлячи перепони воюючий країні у отриманні військової допомоги та вступу у альянс який зупине війну та агресію та збереже життя тисяч українців, угорці грають на боці ворога та прагнуть смерті нашим воякам та падінню нашої держави, фактично вони є нашими відкритими ворогами, а тому закликаю місцевих патріотів та націоналістів закарпаття почати каральні акції проти ворожих угорців на закарпатті. Почати можна з терору та спалення їх осель, відкриті вороги не мають права жити на наших землях, допоки вони бажають смерті нашим воякам.
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30.09.2021 19:50 Ответить
Венгрия имеет полное право наложить вето на вступление Украины в НАТО, и никто с ней ничего не сделает. Как ничего не сделали с Грецией, которая 11 лет ветировала вступление Македонии.
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30.09.2021 19:52 Ответить
Так вони і знижку від ***** за це отримали.Ось тому європейцям не потрібно дивуватися, що з'явився новий військовий блок в який такі шльон2ри як Угорщина ніколи не потраплять.
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30.09.2021 20:42 Ответить
Уважают достойных.Считаються с сильными.
Украину пинают ,кому ни лень,разговаривают то снисходительно,то с ультиматумами.Думать надо,кого выбираем во власть.Это не только качество нашей жизни,но и отношение соседей к нам.Умные не выбрали бы во власть шапито.
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30.09.2021 20:54 Ответить
НАТО - це США , Британія і Франція . Угорщина - це просто обосцане каченя що сичить з під лавки . Її вклад в бюджет НАТО - практично дорівнює нулю . Це потрібно постійно підкреслювати
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01.10.2021 07:28 Ответить
Слабка, агресивна, маленька країна. Без НАТО не зможе протриматись проти армії аналогічної українській і пари днів.
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02.10.2021 20:14 Ответить
ВЕНГРИЯ ОБОРЗЕЛА!!!
Типа, даже покритиковать и высказать недовольство НЕЛЬЗЯ.
Должны сидеть "молча сопя в тряпочку"...
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03.10.2021 11:56 Ответить
а как Украина может поставить раком этих *****ких цыган?
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03.10.2021 19:13 Ответить
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