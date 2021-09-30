Медработники не входят в перечень профессий, для которых будет обязательна вакцинация, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины не включило медицинских работников в перечень профессий, для которых обязательна вакцинация, поскольку среди них уже более чем 80% привитых.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Во-вторых, есть вопрос доступности к медицинской помощи. Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированы, а следовательно - отстранены от работы, кто окажет медицинскую помощь? В данном случае отстранение может привести к ограничению доступа к медицинской помощи", - заявил он.

При этом министр добавил, что в будущем для медиков может рассматриваться условие об обязательной вакцинации.

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