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Медработники не входят в перечень профессий, для которых будет обязательна вакцинация, - Ляшко
Министерство здравоохранения Украины не включило медицинских работников в перечень профессий, для которых обязательна вакцинация, поскольку среди них уже более чем 80% привитых.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Во-вторых, есть вопрос доступности к медицинской помощи. Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированы, а следовательно - отстранены от работы, кто окажет медицинскую помощь? В данном случае отстранение может привести к ограничению доступа к медицинской помощи", - заявил он.
При этом министр добавил, что в будущем для медиков может рассматриваться условие об обязательной вакцинации.
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Мы первыми приняли на себя этот удар, когда только эпидемия началась, а никаких вакцин еще не было.
Мы первыми приняли на себя этот удар, когда только эпидемия началась, а никаких вакцин еще не было.
Напоминаю, что после начала пандемии уже прошло более полутора лет.
Вакцин не было, так что рисковали постоянно.
У нас в отделении возможность вакцинироваться появилась только весной, но, например я, продержавшаяся аж до апреля, как раз и заболела. Болела тяжело.
Когда выздоровела, вакцина уже появилась в свободном доступе, но мне всё время было еще рано вакцинироваться, а теперь уже буду, срок подходит.
Был и еще один нюанс. Медики, как правило, не хотели вакцинироваться индийским аналогом Астра Зенеки, она некачественная и сырьё там сомнительного происхождения.
Так понятно?
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Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированы, а следовательно - отстранены от работы, кто окажет медицинскую помощь? Источник:
Виявляється, що це не той випадок.
И чтоб не нужно было заниматься профилактикой болезней и серйозно обследовать людей и делать иммунограммы, чтобы знать что у человека с иммунитетом, потому что иммунитет каждого индивидуален!
Это хлопотно и дорого. Государство не хочет тратиться на каждого.
Для государства мы все на одно лицо (здоровье)
Легче колоть всех и здоровых, и больных , и худых и толстых, и с больной щитовидкой и со здоровой и т. д. и т.п. и всех одинаковой дозой.
И подростка весом 30 кг и дядю 100кг одинаковой дозой! Для государства мы стадо.
К сожалению...
- експозицію
- зав'язку
- кульмінацію
- розв'язку
- епілог
Сподіваюся, що ми вже на третьому етапі.
Что же нужно знать о безопаснейшей, действенной, эффективнейшей вакцине такого мля, чтобы из вариантов уколоться или потерять работу, выбрать последнее !!!
Досить вже фейкометити, задовбали.
До речі, перед відправкою коментаря її немає, вона з'являється тоді, коли коментар вже опублікований.
До речі, у вашої команди клоунів-антиваксерів поповнення, нульова Катя Розова, у якої всі померлі - це вакциновані. Вітаю, вам з нею буде весело, бо старі кловани та клоунеси вже остогидли та від них кацапсіною смердить.
Я про смерть, гроби та морги мову не веду. Не треба перекладати зісвоєї хворої голови на мою здорову.
Ще раз повторюю: вам до Каті Розової, це вона там усіх ховає. Напевно, клімактерічна бабуся з менструацією.
Звичайно, що брешуть! Всі померлі - це вакциновані, тому що у нас 100% відсотків населення вакциноване. Це якщо ви нє в курсє дєла там за своїм парєбріком. Розочка, ви тільки вакцинку собі не робіть, бо Ведьмана казала, що починаються кровотечі, а якщо ви бабуся з клімаксом, то у вас почнуться місячні і ви зможете завагітніти від свого діда. Будьте обережні, не розмножуйтесь.
https://vkirove.ru/news/filter/year-is-2021/month-is-11/day-is-21/apply/ 21 https://vkirove.ru/news/filter/year-is-2021/month-is-11/apply/ ноября https://vkirove.ru/news/filter/year-is-2021/apply/ 2021
Ученые предположили, что необычайная устойчивость к COVID-19 у некоторых людей, связана с мощным клеточным иммунитетом или с врожденной невосприимчивостью к вирусу
В первую волну пандемии COVID-19 ученые 4 месяца следили за медработниками из красной зоны больницы святого Варфоломея в Лондоне, брали у них анализы крови, делали ПЦР-тесты. В ходе наблюдения выяснилось, что многие заболели, однако у 58 человек не было ни симптомов, ни антител в крови, ни вирусного РНК.
У 20 был повышенный уровень Т-клеток, у 19 - белка иммунной системы IFI27, и у всех 58 "серонегативных" выявили Т-клетки, распознающие и отключающие кластер белков вируса SARS-CoV-2 - репликационно-транскрипционный комплекс (RTC), необходимый коронавирусу на самых ранних стадиях размножения.
https://vkirove.ru/news/2021/11/21/uchenye_nazvali_tekh_komu_ne_strashen_covid_19_t_kletki_ne_dadut_virusu_prizhitsya.html
прививки не должны быть обязательными, тем более плановыми - нельзя вписать здоровье всего класса в один и тот же план
как всякое медицинское вмешательство, вакцинация не может быть массовой