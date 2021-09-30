Такого не было с июля 2020 года: в ОБСЕ заявили, что ситуация на Донбассе нестабильна, фиксируется много жертв среди гражданских

Ситуация в области безопасности нестабильна: в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, об этом заявил специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций.

"Сегодняшняя встреча состоялась за день до того, как истечет мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе, не продленный Российской Федерацией. С 2014 года эта миссия являлась важным компонентом укрепления доверия в рамках согласованных усилий ОБСЕ по разрешению конфликта.

Ситуация в области безопасности нестабильна: в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день. Особую озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов и стрельбы. В сентябре 2021 года эти цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020 года, когда были приняты меры по прекращению огня", - сказал он.

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Кроме того, Киннунен отметил, что последние две недели свобода передвижения СММ ОБСЕ была нарушена 39 раз, из которых 31 – в ОРДО, 6 – в ОРЛО и 2 – в подконтрольных правительству районах. Другим препятствием для работы СММ являются продолжающиеся обстрелы БПЛА миссии и глушение их сигнала.

По его словам, обсуждение в Рабочей группе по безопасности позволило участникам высказать свое мнение о ситуации в области безопасности, но, к сожалению, о конкретных мерах договориться не удалось.

Политическая рабочая группа продолжила дискуссии, связанные с разработкой проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями, а также дальнейшими шагами.

"Я приветствовал тот позитивный факт, что Рабочая группа по гуманитарным вопросам вернулась к предметным обсуждениям вопросов повестки дня. Отрадно, что участники пытаются найти способы устранить оставшиеся препятствия на пути к открытию новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья Луганской области", - сказал Киннунен.

Также он добавил, что экономическая рабочая группа занималась, в частности, вопросами водоснабжения. Что касается экологических тем, Рабочая группа обсуждала меры по организации возможной инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО и приветствовала предстоящее второе заседание экспертной группы по затопленным шахтам вблизи линии соприкосновения"