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Новости Агрессия России против Украины
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Такого не было с июля 2020 года: в ОБСЕ заявили, что ситуация на Донбассе нестабильна, фиксируется много жертв среди гражданских

Такого не было с июля 2020 года: в ОБСЕ заявили, что ситуация на Донбассе нестабильна, фиксируется много жертв среди гражданских

Ситуация в области безопасности нестабильна: в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, об этом заявил специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций.

"Сегодняшняя встреча состоялась за день до того, как истечет мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе, не продленный Российской Федерацией. С 2014 года эта миссия являлась важным компонентом укрепления доверия в рамках согласованных усилий ОБСЕ по разрешению конфликта.

Ситуация в области безопасности нестабильна: в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день. Особую озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов и стрельбы. В сентябре 2021 года эти цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020 года, когда были приняты меры по прекращению огня", - сказал он.

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Кроме того, Киннунен отметил, что последние две недели свобода передвижения СММ ОБСЕ была нарушена 39 раз, из которых 31 – в ОРДО, 6 – в ОРЛО и 2 – в подконтрольных правительству районах. Другим препятствием для работы СММ являются продолжающиеся обстрелы БПЛА миссии и глушение их сигнала.

По его словам, обсуждение в Рабочей группе по безопасности позволило участникам высказать свое мнение о ситуации в области безопасности, но, к сожалению, о конкретных мерах договориться не удалось.

Политическая рабочая группа продолжила дискуссии, связанные с разработкой проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями, а также дальнейшими шагами.

"Я приветствовал тот позитивный факт, что Рабочая группа по гуманитарным вопросам вернулась к предметным обсуждениям вопросов повестки дня. Отрадно, что участники пытаются найти способы устранить оставшиеся препятствия на пути к открытию новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья Луганской области", - сказал Киннунен.

Также он добавил, что экономическая рабочая группа занималась, в частности, вопросами водоснабжения. Что касается экологических тем, Рабочая группа обсуждала меры по организации возможной инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО и приветствовала предстоящее второе заседание экспертной группы по затопленным шахтам вблизи линии соприкосновения"

ОБСЕ (4877) Киннунен Микко (8)


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Топ комментарии
+16
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30.09.2021 07:39
+10
Уничтожьте (как Усаму бен Ладена) виновника этой кровавой бойни ТЕРРОРИСТА № 1 - ПУТЛЕРА! И хватит «дурочку валять» с вашим «перемирием» , при котором каждый день убитые , раненные ,, обездоленные ! Янелоххрипатый нарик и его кукловоды , оббрехавшие Порошенко , значит сами 2,5 г ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ВОЙНЕ !
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30.09.2021 07:28
+8
"Перемир*я" в дії! Не відвести головнокомандуючому війська ще далі назад?
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30.09.2021 07:21
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"Перемир*я" в дії! Не відвести головнокомандуючому війська ще далі назад?
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30.09.2021 07:21 Ответить
Уничтожьте (как Усаму бен Ладена) виновника этой кровавой бойни ТЕРРОРИСТА № 1 - ПУТЛЕРА! И хватит «дурочку валять» с вашим «перемирием» , при котором каждый день убитые , раненные ,, обездоленные ! Янелоххрипатый нарик и его кукловоды , оббрехавшие Порошенко , значит сами 2,5 г ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ВОЙНЕ !
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30.09.2021 07:28 Ответить
Точно. Это ВСУ начало убивать гражданских. В ОБСЕ что, одни русские и венгры? Нормальных людей нет?
Наемники незаконных вооруженных формирований это не гражданские.
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30.09.2021 07:35 Ответить
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30.09.2021 07:39 Ответить
Вот и пойми Рашу Лаврова Путина 7 суббот на воскресенье то им Минск то Конституцию то Мир то война то Американцы мешают то Бандера то мова то синагога то Аллах или Иисус то ОБСЕ....
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30.09.2021 07:54 Ответить
Им мешает само существование Украины. Поэтому они и хотят нас уничтожить, как украинский народ, а Украину, как государство
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30.09.2021 12:08 Ответить
вы помните сказку про кончик иглы на котором была жизнь Кащея Бессмертного так вот Украина это тот кончик иглы России в прямой смысле не будет Украины не станет и России но в Кремлядске это понять не могут в силу их же недоразвитости...
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30.09.2021 12:11 Ответить
А чего Фокин и Сивохо до сих пор не сгоняли на лугандию и не порешали?
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30.09.2021 08:01 Ответить
Бегали по Донецку и Луганску с триколором Мавзолейным и орали : Путлерр введи,биндеровцы и правосеки нас захватили....Стадо концлагерное...
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30.09.2021 08:16 Ответить
Допомогає як може, а їм все не так.
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30.09.2021 08:41 Ответить
Так даунбасята цього самі побажали. Вони горлапанили "путя введи" і він ввів. За їх дурості і тупості гинуть наші найкращі сини і дочки і велика частина бюджету використовується не на добробут, а на війну.
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30.09.2021 09:42 Ответить
У бубочки війна давно скінчилася в його тупій бошці і він не переймається обстрілами наших хлопців , так як йому начхати на них і на нас з вами !

Головне бабло косити , гарно їсти , спокійно спати і відпочивати 😡
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30.09.2021 11:06 Ответить
Это не просто гражданские, это сепары.
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30.09.2021 11:56 Ответить
Наши за являют про пару рашкинских нарушений, ОБСЕ про более чем 250 нарушений .... Так это наши все время нарушают?) Или закончивший войну просто дал команду преуменьшать рашкинские преступления?
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30.09.2021 12:41 Ответить
Мирне населення давно виїхало . Нормальна , здорова людина в гімні рюзького міра жити не зможе . Залишились найманці , ватніки і обслуга окупантів . Ті , що все життя голосували за найпаскуднішу мразоту - вбивць , комуністів , мародерів і прочих януковичів . І ось - перемога . Срюзькє мір ввірвався в хату потужним вибухом , забив діда , відірвав ноги бабі , покалічив батьків (героїв антимайдану) , дітей викинув через стріху на город , спалив старого "москвіча" в гаражі і трохи порозсував стіни . Невістка пішла посцяти в кущі край дороги і підірвалась на міні . Рюзькє мір , **** .
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30.09.2021 13:43 Ответить
ОБСЕ обманывала Азербайджан 30 лет и Азербайджан сказал хватит Минских посиделок и вернул СВОИ земли!
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30.09.2021 14:55 Ответить
 
 