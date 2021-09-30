Войска РФ за сутки семь раз срывали режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли наши позиции применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Шумов враг осуществил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что украинские воины открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

"Потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации",- добавили в пресс-центре ОС.