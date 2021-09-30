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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ за сутки семь раз срывали режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ за сутки семь раз срывали режим

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли наши позиции применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Шумов враг осуществил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что украинские воины открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

"Потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации",- добавили в пресс-центре ОС.

Войска РФ за сутки семь раз срывали режим тишины на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС 01

обстрел (27071) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Героям слава !!!
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30.09.2021 07:43 Ответить
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений за сутки Источник:
На чьей стороне пресс-центр ОС?
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30.09.2021 08:23 Ответить
Сейчас основная угроза украинской государственности не боевики Донбаса и даже не раша, это Ермак с его офисом и зицпрезидентом нелохом. Они приводят сейчас страну в токое состояние, что ее можно взять голыми руками по белорусскому сценарию. Большой привет быдлу, которое не умеет читать и думать, которое и привело к власти слуг Коломойского с ихними мечтами о диктатуре. Скоро будете картофельные очистки жрать, жареные на салидоле или машинном масле!
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30.09.2021 08:37 Ответить
Зелёнобыдло, НИКОГДА не признается.
Они ещё год назад кричали, что за клоуна не голосовали.
Никогда, они такого не делали.
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30.09.2021 09:21 Ответить
Захисники наші, бережи вас Господь.
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30.09.2021 10:24 Ответить
 
 