Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 29 сентября в мире зарегистрировали 488 480 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 807 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 234 072 335 случаев инфицирования, из них 488 480 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 788 397 человек, из них 8 807 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 210,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5-ю, по летальным случаям - 8-ю и 2-ю позицию соответственно.
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Когда долпоепы ********* выбирают руководить страной,...
Это фундамент и источник всех наших "побед" начиная с 2019-го.
20191991.
И добавил бы, что, в большинстве, это одни и те же долпоепы
Турция что не Европа?
(судя по тому, как наша публика носит маски в общественных местах и вакцинируется)
ЗЫ. Дя, я знаю: маски не защищают от короны (на само деле ніт)
гмо рослин винувате. Але я памятаю, як виробляли білок із нафтопродуктів на бвк і совки встигли добре спожити наслідків того виробництва.
Молодь споживає багато напоїв із не властивими для людського харчування інградієнтами.
Антиваксери! За роботу! Що ви там у носі длубаєтесь. Давайте викладайте сцилки на кацапську пропаганду, канадійську брехню та «сцоциальні мережі», про клімактерічних бабусь з менструаціями, та овуляшек з кровотечами після «вакцинок».