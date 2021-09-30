Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 сентября в мире зарегистрировали 488 480 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 807 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 234 072 335 случаев инфицирования, из них 488 480 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 788 397 человек, из них 8 807 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 210,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.







Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5-ю, по летальным случаям - 8-ю и 2-ю позицию соответственно.