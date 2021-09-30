COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 11 тысяч человек, умерли 194 пациента
В Украине зафиксированы 11 757 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 30 сентября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 29 апреля выявили 11 627 новых случая, 24 апреля - 12 7111.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 29 сентября 2021 в Украине зафиксированы 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1054, медработников - 242).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2 556 человек;
летальных случаев - 194;
выздоровели - 3 839 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 46 604 человека,
методом ИФА - 10626 человек,
экспресс-тестами - 36 126 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 423 379 человек;
выздоровели - 2 255 191 человек;
летальных случаев - 56 274;
проведено ПЦР-тестов - 12 829 867.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях", - рассказали в Минздраве.
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Чем больше напугаешь...тем больше заработаешь...
У мене таке враження, що Ви зовсім не переживаєте за свого батька.
Не контролируют ,не штрафуют ,хоть бы водители обращались к пассажирам с требованием одеть маски .
Зациклилась власть на вакцинации да и только .
Тому її носіння переслідує 2 основних цілі:
1. Прискорити прояв симптомів захворювання у особи, що призведе до її скорішої ізоляції та зменшить кількість контактів.
2. Зменшити вірогідність зараження оточуючих.
Нажаль від зараження маска може захистити тільки інших.
і її носіння або відмова від нього свідчить про відношення до оточуючих.