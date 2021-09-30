COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 11 тысяч человек, умерли 194 пациента

В Украине зафиксированы 11 757 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 30 сентября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 29 апреля выявили 11 627 новых случая, 24 апреля - 12 7111.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 29 сентября 2021 в Украине зафиксированы 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1054, медработников - 242).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 556 человек;

летальных случаев - 194;

выздоровели - 3 839 человек.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 46 604 человека,

методом ИФА - 10626 человек,

экспресс-тестами - 36 126 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 423 379 человек;

выздоровели - 2 255 191 человек;

летальных случаев - 56 274;

проведено ПЦР-тестов - 12 829 867.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях", - рассказали в Минздраве.







