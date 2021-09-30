Незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе, - отчет

Незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли беспилотник СММ малого радиуса действия вблизи Широкой Балки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете спецмиссии ОБСЕ от 29 сентября.

"Находясь на северной окраине н. п. Широкая Балка (неподконтрольный правительству, 34 км к северо-востоку от Донецка) и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели услышали 2 очереди из стрелкового оружия в пределах 3 км к юго-юго-западу", - говорится в сообщении.

По оценке СММ, огонь был направлен на БПЛА, который пролетал над позициями вооруженных формирований. Наблюдатели приземлили БПЛА и покинули этот район

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