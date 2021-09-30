Разумков о возможности своей отставки: Это кулуарные разговоры, с подписными листами пока никто не заходил
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты пока не собирали в парламенте подписи за его отставку. Пока данный вопрос остается на уровне "кулуарных разговоров".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в интервью "Украинской правде".
Он подчеркнул, что решение о его отставке может принять только Верховная Рада.
"Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года этак полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров", - отметил глава ВР.
В то же время, он считает, что начало сбора подписей за то, чтобы он покинул свой пост, станет "безвозвратным шагом", даже если сигнальное голосование будут проводить в чатах "Слуги народа".
Разумков связывает слухи об отставке с тем, что направил закон о деолигархизацию на Венецианскую комиссию.
"Я не вижу в этом проблемы, я считаю, что я сделал все правильно. Ко мне обратились все оппозиционные фракции, уполномоченная по правам человека", - пояснил глава парламента.
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Це не скромні вам «бариги»,
Волонтери-молодці:
Їсти й пить зібрались «Слуги»
У славетнім Трускавці.
Наминають всмак тефтелі,
Вимагаючи млинці,
В олігарховім готелі
З олігархами борці.
Їм хмільний підносять трунок,
Від якого мрії - ввись…
- Це за чий бенкет рахунок?
На комірне подивись!
Лектор вийшов: "Лохонули
Ми краян, немов котят.
Із тарифами їх «взули» -
Продають нехай щенят!
Піднялась Зелена поросль!
Вина, «бабки» та понти!
«Наши мамы любят скорость»,
******* грошики брати.
П'єм з народу кров, як воші,
Мов грабуєм чужину.
Тендер геть! Ми «пилим» гроші
На дороги й на війну.
То ж крадіть, не будьте діти!
ДБР змовчить на се.
Є умова: лиш любіте
Коломойського і ЗЕ!"
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