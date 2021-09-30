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Разумков о возможности своей отставки: Это кулуарные разговоры, с подписными листами пока никто не заходил

Разумков о возможности своей отставки: Это кулуарные разговоры, с подписными листами пока никто не заходил

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты пока не собирали в парламенте подписи за его отставку. Пока данный вопрос остается на уровне "кулуарных разговоров".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в интервью "Украинской правде".

Он подчеркнул, что решение о его отставке может принять только Верховная Рада.

"Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года этак полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров", - отметил глава ВР.

В то же время, он считает, что начало сбора подписей за то, чтобы он покинул свой пост, станет "безвозвратным шагом", даже если сигнальное голосование будут проводить в чатах "Слуги народа".

Разумков связывает слухи об отставке с тем, что направил закон о деолигархизацию на Венецианскую комиссию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" не собирает подписи за отставку Разумкова: нужно это обговорить на фракции, а не переписываться постами в Facebook, - Кравчук

"Я не вижу в этом проблемы, я считаю, что я сделал все правильно. Ко мне обратились все оппозиционные фракции, уполномоченная по правам человека", - пояснил глава парламента.

Автор: 

ВР (29244) отставка (3153) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2630)


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Скажеш після Трускавця.
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30.09.2021 08:44 Ответить
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30.09.2021 08:47 Ответить
Вагнергейты Зелемойские Кучмисты...секундомер тикает....
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30.09.2021 08:49 Ответить
В Трускавці може бути як колись на бюро райкому партії - пошушукаються, пошушукаються і "з*їдять" людину.
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30.09.2021 08:57 Ответить
Готель «Ріксос»

Це не скромні вам «бариги»,

Волонтери-молодці:

Їсти й пить зібрались «Слуги»

У славетнім Трускавці.

Наминають всмак тефтелі,

Вимагаючи млинці,

В олігарховім готелі

З олігархами борці.

Їм хмільний підносять трунок,

Від якого мрії - ввись…

- Це за чий бенкет рахунок?

На комірне подивись!

Лектор вийшов: "Лохонули

Ми краян, немов котят.

Із тарифами їх «взули» -

Продають нехай щенят!

Піднялась Зелена поросль!

Вина, «бабки» та понти!

«Наши мамы любят скорость»,

******* грошики брати.

П'єм з народу кров, як воші,

Мов грабуєм чужину.

Тендер геть! Ми «пилим» гроші

На дороги й на війну.

То ж крадіть, не будьте діти!

ДБР змовчить на се.

Є умова: лиш любіте

Коломойського і ЗЕ!"
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30.09.2021 09:08 Ответить
один из 73%

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30.09.2021 09:13 Ответить
Черв'ячок в зеленому яблуці. Зроблять профілактику хімікатом Шавіт (виробництво Ізраіль).
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30.09.2021 09:33 Ответить
Не пройшло і 2,5годин, як на сайті появилась інфа "Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил спикеру Дмитрию Разумкову запрос на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку Разумкова с поста спикера".
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30.09.2021 11:37 Ответить
 
 