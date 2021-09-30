За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 003 человека, всего - 7 000 535, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 617 457 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"Более 7 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19! 126 003 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября 2021. Первую дозу получили 73 816 человек, полностью иммунизированы - 52 187 человек.
В течение суток работали: 915 мобильных бригад 3 029 пунктов вакцинации? 348 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 7 000 535 человек, из них получили одну дозу - 7 000 533 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 617 457 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 12 617 990 прививок", - рассказали в Минздраве.
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