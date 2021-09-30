РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10386 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
803 2

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 003 человека, всего - 7 000 535, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 003 человека, всего - 7 000 535, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 617 457 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Более 7 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19! 126 003 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября 2021. Первую дозу получили 73 816 человек, полностью иммунизированы - 52 187 человек.

В течение суток работали: 915 мобильных бригад 3 029 пунктов вакцинации? 348 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 11 тысяч человек, умерли 194 пациента

С начала прививочной кампании привиты 7 000 535 человек, из них получили одну дозу - 7 000 533 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 617 457 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 12 617 990 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 003 человека, всего - 7 000 535, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 003 человека, всего - 7 000 535, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 003 человека, всего - 7 000 535, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всерівно буде лохдаун і 3 доза
показать весь комментарий
30.09.2021 10:16 Ответить
Голозадько провалив вакцинацію.
показать весь комментарий
30.09.2021 10:55 Ответить
 
 