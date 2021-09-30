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Если бы США продали Турции систему ПРО Patriot, то "не пришлось бы покупать С-400", - Эрдоган

Если бы США продали Турции систему ПРО Patriot, то

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приобретение у России систем противовоздушной обороны С-400 было обусловлено отказом США поставить ей зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot, ему "не пришлось бы покупать С-400", сказал он в интервью изданию The New York Times.

На вопрос, стоила ли эта сделка с Россией трений с США, которые возникли в результате, Эрдоган ответил: "Я думаю, оно того стоило. Мы можем усиливать нашу оборону так, как нам хочется".

Он отверг предположения о том, что приобретение С-400, способных сбивать самолеты стран НАТО, ослабили североатлантический альянс.

По его словам, "мы вправе покупать наше собственное оружие". Эрдоган заявил, что и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и бывший в то время президентом США Дональд Трамп подтвердили право Турции самостоятельно выбирать поставщиков оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными

Эрдоган дал интервью, опубликованное в среду, в кулуарах прошедшей сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщалось, накануне на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи он заявил: "Есть известные лица, которые в ходе Генеральной ассамблеи ООН задавали некоторые вопросы. Мы им дали необходимые ответы", хотя и не конкретизировал, что имел в виду.

"Есть шаги, которые мы уже осуществили, завершили, и в этом плане нет обратного пути", - сказал он.

На встрече Эрдоган предложил обсудить сотрудничество в сфере ВПК.

"Другой вопрос, который нужно отметить, это наши совместные шаги в военно-оборонной промышленности. Считаю, что будет полезным поговорить об этом", - сказал он в начале переговоров со своим российским коллегой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган о покупке у РФ комплексов С-400: Никто не сможет вмешиваться в то, какие системы защиты мы приобретаем и у какой страны

Как сообщалось, Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд.

Эрдоган заявил на днях в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в сферу того, какие оборонительные системы мы приобретаем, у какой страны на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Только мы принимаем такие решения", - сказал Эрдоган.

"Конечно, конечно, да", - ответил он на вопрос, купит ли Турция у России еще одну партию С-400.

Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году, сообщил 25 августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

ПВО (2739) ПРО (282) россия (95481) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+8
Лопухнувся Ердоган, тіж системи не враховують кривизну землі, перевірено Ізраїлем.
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30.09.2021 09:03
+5
Очевидно же что американцы не продали свое ПВО потому что резонно не доверяют Анкаре. Плюсом идёт бонус что мусор с-400 оставляет Анкару узвимой, на всякий случай. Ну от бабуинов на ил-2 и гражданских судов с-400 конечно защитит. А вот от израильских беспилотников вряд-ли. И тут как бы Турция защищена и одновременно не защищена, от чего Эрдоганушка и нервничает, конечно же он в курсе что покупка не топ. Это примерно как купить Макаров, когда у тебя есть деньги на M16. И ты вроде вооружен, но это канает только против гопников малолетних, а в серьезной перестрелке тебе делать нечего, только уносить ноги. А США не продает потому что для них Анкара это обезьяна с гранатой, никогда не знаешь что она выкинет в следующий раз, так что все логично.
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30.09.2021 09:25
+4
ага, и хитрый любитель баранины тут же передал бы пару установок в парашу на изучение...
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30.09.2021 09:06
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Типа: Если бы родители меня лучше воспитывали то я не стал бы наркоманом
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30.09.2021 09:01 Ответить
Эрдоган как уж и с теми и с теми.
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30.09.2021 09:02 Ответить
Тот же лукашенко
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30.09.2021 09:16 Ответить
Лопухнувся Ердоган, тіж системи не враховують кривизну землі, перевірено Ізраїлем.
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30.09.2021 09:03 Ответить
ага, и хитрый любитель баранины тут же передал бы пару установок в парашу на изучение...
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30.09.2021 09:06 Ответить
Очевидно же что американцы не продали свое ПВО потому что резонно не доверяют Анкаре. Плюсом идёт бонус что мусор с-400 оставляет Анкару узвимой, на всякий случай. Ну от бабуинов на ил-2 и гражданских судов с-400 конечно защитит. А вот от израильских беспилотников вряд-ли. И тут как бы Турция защищена и одновременно не защищена, от чего Эрдоганушка и нервничает, конечно же он в курсе что покупка не топ. Это примерно как купить Макаров, когда у тебя есть деньги на M16. И ты вроде вооружен, но это канает только против гопников малолетних, а в серьезной перестрелке тебе делать нечего, только уносить ноги. А США не продает потому что для них Анкара это обезьяна с гранатой, никогда не знаешь что она выкинет в следующий раз, так что все логично.
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30.09.2021 09:25 Ответить
Таку зброю норвеги виробляють, навіть США у них купують, французи, ізраільтяне, китайці, але Ердоган чомусь дивиться у бік *****. Не брехав би і казав вже прямо, що грається у геополітику, бо щось є сумніви у Ердогані як парнері у дотичних до військовоі сферах. Хоча, подібна "дрючба" була і проміж Сталіним і Гітлером, і чим скінчилась?
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30.09.2021 09:55 Ответить
Интересно, Эрдогану кто-нибудь объяснил что расеянские комплексы не будут эффективны против расеянских самолетов и ракет ? Более того, расейка может в любой момент дать команду деактивировать свои комплексы.
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30.09.2021 10:00 Ответить
А ви впевнені що, купуючі С-400 турки взагалі мали на меті збивати літаки? Може їх більше цікавило, як вберегти свої?
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30.09.2021 11:59 Ответить
Поясніть, будь ласка, яким чином можна вберегти свої літаки за допомогою С-400?
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30.09.2021 18:33 Ответить
Как можно сравнивать С-400 и Пэтриот????....?????..... Это как земля и небо, это как харам и халяль, это тфуу.... как ГОВНО и люля-кебаб с шашлык-башлык.
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30.09.2021 10:07 Ответить
ердоган бреше-американці йому сказали,що туркам дадуть петріот,тільки після повернення с-400 кацапам,це було після того як німці забрали свої петріот з кордону сирії-турції,американці продали би петріот Турції але без диктатора ердогана
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30.09.2021 10:29 Ответить
А от кого он решил защищается? Кроме кацапов Турции ни кто не угрожает.
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30.09.2021 10:43 Ответить
хитро*опі турки...так само кинуть і Україну з часом
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30.09.2021 10:55 Ответить
Я думаю що, турецькі (і не тільки) інжинери вже добряче покопирсалися в нутрощах тих С-400 і вивчили всі секрети.
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30.09.2021 11:57 Ответить
С-400 проданные Турции РФ ,в корпусе литья запрятан чип самоуничтожения ,если Эрдоган применит эти С400 против РФ то ракеты буфф,, взарвутся прям на складе,а вот на с300 такого чип нет потому с300 маодернизированные опаснее для РФ
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22.03.2022 02:21 Ответить
 
 