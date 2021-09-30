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США могут ввести санкции против "Северного потока-2" уже в декабре 2021 года, - экс-посол США в ФРГ Берт

США могут ввести санкции против

Бывший посол США в Германии, управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт считает, что Вашингтон может ввести санкции против газопровода Nord Stream-2 уже в декабре текущего года.

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии в рамках Боннского международного форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации Nord Stream-2", - заявил Берт.

Он напомнил, что Палата представителей единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США (NDAA), включая законодательство о санкциях. И предположил, что американские конгрессмены будут обсуждать этот вопрос в октябре.

Берт считает "маловероятным" вето со стороны президента США. Он признает, что администрация - ввиду июльской договоренности Байдена с Меркель - будет стремиться к вето. Но, по его мнению, "администрация Байдена ослабевает", поэтому неизвестно, сможет ли президент противостоять законодателям.

Джо Байден, считает эксперт, теряет влияние и не может убедить не только республиканцев, но и демократов в целесообразности своей инфраструктурной политики.

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Напомним, Палата представителей Конгресса США 22 сентября согласилась внести поправки в ежегодный законопроект о расходах на оборону, предусматривающий санкции против "Северного потока-2", что потенциально поставит под угрозу соглашение, достигнутое между администрацией США и правительством ФРГ в июле этого года.

Также сообщалось, что Байден в мае согласился отказаться от санкций против российского газопровода, введенных при президенте Трампе, с целью нормализовать отношения с Берлином. Сейчас Nord Stream 2 полностью завершен и ожидает сертификации немецкого регулятора.

Автор: 

Байден Джо (2789) Германия (6949) санкции (11285) США (26583) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+4
парни "знают толк в извращениях".... Сначала не просто дать достроить трубу но и запустить ее.... а потом просто штрафовать (лучше на ежемесячной основе) , пока труба будет существовать и работать ... Вот как надо государственные бюджеты пополнять
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30.09.2021 09:11
+2
Санкции будут очень суровые. Запретят бывшему третьему помощнику пятого заместителя менеджера по туалетам в Норд Стриме ковыряться в носу. Каждую последнюю пятницу восьмого месяца. С 22-10 до до 22-11. Иначе запретят пользоваться туалетной бумагой.
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30.09.2021 09:13
+2
свои влажные мечты можешь оставить для обсуждения ********** в программе "60 минут ненависти к Украине"!!!
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30.09.2021 09:24
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Правила форума Совет форумчан
парни "знают толк в извращениях".... Сначала не просто дать достроить трубу но и запустить ее.... а потом просто штрафовать (лучше на ежемесячной основе) , пока труба будет существовать и работать ... Вот как надо государственные бюджеты пополнять
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30.09.2021 09:11 Ответить
поповнювати державні бюджети за рахунок кацапських грошей, щоб менше йшли на зброю і новічки.
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30.09.2021 09:27 Ответить
Санкции будут очень суровые. Запретят бывшему третьему помощнику пятого заместителя менеджера по туалетам в Норд Стриме ковыряться в носу. Каждую последнюю пятницу восьмого месяца. С 22-10 до до 22-11. Иначе запретят пользоваться туалетной бумагой.
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30.09.2021 09:13 Ответить
свои влажные мечты можешь оставить для обсуждения ********** в программе "60 минут ненависти к Украине"!!!
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30.09.2021 09:24 Ответить
it will come to us or them
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30.09.2021 09:18 Ответить
Что ты имел ввиду иностранец it will come to us or them перевод "это придет к нам или к ним"
Не забывай что ты находишься и пишешь на Украинском сайте поэтому будь добр писать на кириллице или пользоваться переводчиком что бы за тебя это не делали другие
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30.09.2021 12:22 Ответить
А как же Байден и его дружба с Европой.
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30.09.2021 09:25 Ответить
Байден може дружити з ким завгодно, а в США зовнішню політику визначає Конгрес. Яке приймуть рішення то те і буде виконувати президент.
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30.09.2021 09:29 Ответить
А могут и не ввести
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30.09.2021 09:54 Ответить
Бо може і не влізти.
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30.09.2021 10:10 Ответить
суньте дядьку,повинно влізти!!!
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30.09.2021 10:54 Ответить
Ой, у них зараз взагалі стоїть питання дефолту, яке пов'язано з тим що, півроку розкидалися соціальними виплатами включаючі нелегалів і не менше запланували на наступний рік.
То ж, назріває криза влади і невідомо, як складуться обставини взагалі.
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30.09.2021 11:53 Ответить
 
 