США могут ввести санкции против "Северного потока-2" уже в декабре 2021 года, - экс-посол США в ФРГ Берт

Бывший посол США в Германии, управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт считает, что Вашингтон может ввести санкции против газопровода Nord Stream-2 уже в декабре текущего года.

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии в рамках Боннского международного форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации Nord Stream-2", - заявил Берт.

Он напомнил, что Палата представителей единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США (NDAA), включая законодательство о санкциях. И предположил, что американские конгрессмены будут обсуждать этот вопрос в октябре.

Берт считает "маловероятным" вето со стороны президента США. Он признает, что администрация - ввиду июльской договоренности Байдена с Меркель - будет стремиться к вето. Но, по его мнению, "администрация Байдена ослабевает", поэтому неизвестно, сможет ли президент противостоять законодателям.

Джо Байден, считает эксперт, теряет влияние и не может убедить не только республиканцев, но и демократов в целесообразности своей инфраструктурной политики.

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Напомним, Палата представителей Конгресса США 22 сентября согласилась внести поправки в ежегодный законопроект о расходах на оборону, предусматривающий санкции против "Северного потока-2", что потенциально поставит под угрозу соглашение, достигнутое между администрацией США и правительством ФРГ в июле этого года.

Также сообщалось, что Байден в мае согласился отказаться от санкций против российского газопровода, введенных при президенте Трампе, с целью нормализовать отношения с Берлином. Сейчас Nord Stream 2 полностью завершен и ожидает сертификации немецкого регулятора.