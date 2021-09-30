США могут ввести санкции против "Северного потока-2" уже в декабре 2021 года, - экс-посол США в ФРГ Берт
Бывший посол США в Германии, управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт считает, что Вашингтон может ввести санкции против газопровода Nord Stream-2 уже в декабре текущего года.
Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии в рамках Боннского международного форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации Nord Stream-2", - заявил Берт.
Он напомнил, что Палата представителей единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США (NDAA), включая законодательство о санкциях. И предположил, что американские конгрессмены будут обсуждать этот вопрос в октябре.
Берт считает "маловероятным" вето со стороны президента США. Он признает, что администрация - ввиду июльской договоренности Байдена с Меркель - будет стремиться к вето. Но, по его мнению, "администрация Байдена ослабевает", поэтому неизвестно, сможет ли президент противостоять законодателям.
Джо Байден, считает эксперт, теряет влияние и не может убедить не только республиканцев, но и демократов в целесообразности своей инфраструктурной политики.
Напомним, Палата представителей Конгресса США 22 сентября согласилась внести поправки в ежегодный законопроект о расходах на оборону, предусматривающий санкции против "Северного потока-2", что потенциально поставит под угрозу соглашение, достигнутое между администрацией США и правительством ФРГ в июле этого года.
Также сообщалось, что Байден в мае согласился отказаться от санкций против российского газопровода, введенных при президенте Трампе, с целью нормализовать отношения с Берлином. Сейчас Nord Stream 2 полностью завершен и ожидает сертификации немецкого регулятора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не забывай что ты находишься и пишешь на Украинском сайте поэтому будь добр писать на кириллице или пользоваться переводчиком что бы за тебя это не делали другие
То ж, назріває криза влади і невідомо, як складуться обставини взагалі.