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Новости
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США продолжают проверять связанные с "Северным потоком 2" организации на предмет внесения их в санкционные списки, - посол в Москве Салливан

США продолжают проверять связанные с

Вашингтон продолжает проверять ряд компаний, имеющих отношение к газопроводу "Северный поток-2", на предмет их возможного подпадания под санкционное законодательство США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Интерфаксу" американский посол в Москве Джон Салливан.

"Что же касается санкций, мы продолжаем проверять некоторые организации, деятельность которых может подпадать под санкционное законодательство. В США это вопрос права. Администрация по-прежнему этим занимается и обязана заниматься по закону", - сказал он.

Так Салливан, в частности, ответил на вопрос о том, продолжат ли США чинить препятствия проекту или же считают его существование уже неизбежным фактом.

"Администрация продолжит применять этот закон ("О защите энергетической безопасности Европы". - Ред.). В связи с "Северным потоком 2" мы внесли в санкционные списки семь граждан и более 15 судов. Но это установленная Конгрессом правовая обязанность, и мы будем продолжать ее выполнять", - отметил Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут ввести санкции против "Северного потока-2" уже в декабре 2021 года, - экс-посол США в ФРГ Берт

Высокопоставленный американский дипломат напомнил, что позиция США по противодействию "Северному потоку 2" хорошо известна.

"Но Вы также знаете, что с учетом полного завершения строительства газопровода и его сертификации, США и Германия заключили соглашение для решения вопросов энергетической безопасности и особенно энергетической безопасности Украины", - сказал он.

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Так и будет.
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30.09.2021 09:28 Ответить
русская собака лает, а американский санкционный локомотив идёт!!!! GLORY USA !!!
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30.09.2021 09:30 Ответить
US of decadent A is no more, kaput. They can do some damage, but the main force is you, you average Ukrainian. Russkies are coming, you withstand, are you ready like Dudaev fighters to fight till the end? Ze president will betray you, but wir kapituliren nicht!
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30.09.2021 09:43 Ответить
well look at those fancy cars around the government buildings, are they good? the guys sitting in the trenches, who protect that good living of parasites, matka Ukraina
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30.09.2021 09:31 Ответить
Интересно что сейчас сломает **** беева на своем шоу "Час ненависти ко всему миру"
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30.09.2021 09:31 Ответить
"60 минут ненависти к Украине"... про остальной Мир там уделяется от силы минут пять-десять...
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30.09.2021 09:32 Ответить
Будапешський меморандум Штати також підписували.
Ну і що?
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30.09.2021 09:44 Ответить
 
 