Зеленский присвоил Левитасу звание Героя Украины (посмертно): По его инициативе был создан Фонд "Память Бабьего Яра"

Президент Зеленский подписал указ, которым присвоил Илье Левитасу звание Героя Украины (посмертно) за выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение и памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Представление на присвоение этого звания поступило от Министерства культуры и информационной политики Украины накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, изучением которой и чествованием памяти жертв занимался Левитас.

Свой творческий и жизненный опыт Левитас (1931 - 2014) посвятил на общественных началах созданию форм и структур по развитию и сохранению еврейской культуры в независимой Украине, почтению памяти жертв Бабьего Яра, поиска и чествованию людей, которые спасали евреев от уничтожения в годы нацистской оккупации.

Отмечается, что Левитас является автором и составителем 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Автором более 220 статей.

В 1989 он учредил Совет национальных обществ Украины. В том же году Илья Левитас основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию - Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992 вошло в состав Еврейского совета Украины.

По инициативе и под непосредственным руководством Ильи Левитаса был создан Фонд "Память Бабьего Яра", который он возглавлял до самой смерти.

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