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Зеленский присвоил Левитасу звание Героя Украины (посмертно): По его инициативе был создан Фонд "Память Бабьего Яра"

Зеленский присвоил Левитасу звание Героя Украины (посмертно): По его инициативе был создан Фонд

Президент Зеленский подписал указ, которым присвоил Илье Левитасу звание Героя Украины (посмертно) за выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение и памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Представление на присвоение этого звания поступило от Министерства культуры и информационной политики Украины накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, изучением которой и чествованием памяти жертв занимался Левитас.

Свой творческий и жизненный опыт Левитас (1931 - 2014) посвятил на общественных началах созданию форм и структур по развитию и сохранению еврейской культуры в независимой Украине, почтению памяти жертв Бабьего Яра, поиска и чествованию людей, которые спасали евреев от уничтожения в годы нацистской оккупации.

Отмечается, что Левитас является автором и составителем 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Автором более 220 статей.

В 1989 он учредил Совет национальных обществ Украины. В том же году Илья Левитас основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию - Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992 вошло в состав Еврейского совета Украины.

По инициативе и под непосредственным руководством Ильи Левитаса был создан Фонд "Память Бабьего Яра", который он возглавлял до самой смерти.

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Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20324)


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Топ комментарии
+15
Ще одну сім'ю "видатного українця" гої взяли на утримання😂😂😂.
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30.09.2021 09:36
+13
Мені здається що Левітас як радянський пропагандист, який все життя займався оббріхуванням українських націоналістів, та замовчуванням фактів розстрілів українських патріотів та найвідоміших діячив ОУН в Бабиному Яру - не має морального та людського права носити звання Героя України!
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30.09.2021 09:45
+12
Еврей-герой Украины. И только за то, что популяризировал трагедию евреев 80 летней давности. В Украине минус 20 млн населения за годы незалежности- это не трагедия для них.
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30.09.2021 09:46
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Ще одну сім'ю "видатного українця" гої взяли на утримання😂😂😂.
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30.09.2021 09:36 Ответить
Мені здається що Левітас як радянський пропагандист, який все життя займався оббріхуванням українських націоналістів, та замовчуванням фактів розстрілів українських патріотів та найвідоміших діячив ОУН в Бабиному Яру - не має морального та людського права носити звання Героя України!
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30.09.2021 09:45 Ответить
А ти що, маєш щось проти рішень "найвеличнішого"? А може ти ще й антисеміт? Ну а тоді для чого ти і тобі подібні возвели його на трон? Жріть-тє, не вдавіться.
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30.09.2021 09:51 Ответить
Просто українцям набрид старий єврей Вальцман, тому вони обрали в президенти етнічного українця Зеленського.)))
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30.09.2021 09:57 Ответить
Ага, і шиферів всіляких на додачу...
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30.09.2021 10:01 Ответить
Так же как и тупая старая обезьяна Фарион, бывшая пламенная коммунистка
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30.09.2021 10:54 Ответить
А хто дає Фаріон звання Героя України?
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30.09.2021 13:33 Ответить
Еще этого не хватало. У нас и так уже появился Герой Украины Алексей Порошенко, отсидевший за кражу.
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30.09.2021 14:14 Ответить
Зеленский присвоил звание "Героя Украины" бывшему профессору

Академии безопасности, обороны и правопорядка Российской

Федерации (последнее место работы) Илье Левита́су (указ №494/2021), умершему семь лет назад.
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01.10.2021 00:04 Ответить
эта награда уже давно обесценена,нужно создавать новые,особенно для военных..
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30.09.2021 09:45 Ответить
Еврей-герой Украины. И только за то, что популяризировал трагедию евреев 80 летней давности. В Украине минус 20 млн населения за годы незалежности- это не трагедия для них.
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30.09.2021 09:46 Ответить
Это для них праздник,они ненавидят всё украинское и украинцев.
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30.09.2021 10:11 Ответить
Странно. Нужно было присвоить героя Израиля.
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30.09.2021 09:47 Ответить
Чому не було присутньо жодного родича розстріляних у Бабиному Яру євреїв??... хоча їх повинно було би бути десь мільйон.
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30.09.2021 09:48 Ответить
Нада Левитану еще чонибудь присвоить
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30.09.2021 09:57 Ответить
Абзац, це просто щоб не сказати більше. А ще доплати по 550 грн. до пенсії тим, хто рятував євреїв. А тим, хто рятував Україну не потрібно ????
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30.09.2021 10:00 Ответить
А Украина здесь причем? Здесь речь о хероях-жидах....которых пришлось спасать.....
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30.09.2021 10:16 Ответить
Немає у них ніякої культури,навіть одягу немає національного,плагіат по всьому світу,гроші під відсотки та тероризм-от і вся їхня культура,а ще хуцпа,паразити планети
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30.09.2021 10:09 Ответить
Если в кране нет воды-
Значит выпили жыды
Если в кране есть вода-
Значит жыд нассал туда.
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30.09.2021 10:12 Ответить
Сам придумав?
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30.09.2021 10:35 Ответить
Есть конкретный автор, погугли.
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30.09.2021 18:29 Ответить
цензура.нет, мій коментар вбито за незгоду з рішенням зєОто?🤭😵
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30.09.2021 10:19 Ответить
https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Зеленский присвоил звание "Героя Украины" бывшему профессору Академии безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации (последнее место работы) Илье Левита́су (указ №494/2021), умершему семь лет назад.
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30.09.2021 10:24 Ответить
Оно и понятно- своему жыдовскому соплеменнику.
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30.09.2021 10:33 Ответить
Фонд это деньги. Украинцы имеют право знать о источниках и количестве денег.
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30.09.2021 10:28 Ответить
Скоро Героями Украіни будуть одні євреі. Починали з Звягільського, закінчимо Мішкою Япончиком (посмертно).
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30.09.2021 10:31 Ответить
Там де правлять жиди-завжди війна та голод,немає потвори у світі гіршої ніж жид,хіба що москаль,але він тупий.
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30.09.2021 10:56 Ответить
не, ну а чо, махнатикам ордена, спарцменам и спарцвуменам звания и наградное оружие, добровольцам, зсу-шникам - СИЗО и тюрьма. нормальненько. шо там, Аліксандр УсиН (или УсоВ, хрен его знает как по кцпски єто звучит) дьячок рпцшно-фсбной сектьі еще не Герой Украиньі? плять, пздц какой то
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30.09.2021 11:18 Ответить
Мне вот чисто интересно, в чем заключается героизм этого левитаса по отношению к Украине, если ему дал клоун - героя?!
А вы еще спрашиваете, откуда в стране берется ксенофобия и ненависть к зебилам!
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30.09.2021 11:29 Ответить
Москалику, це у твоїй країні ксенофобія. І якщо при приперся на український сайт, то хоч не палися своєю ксєнаазабочєнастю.
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14.10.2021 20:25 Ответить
Насчёт "консолидации украинского общества" и "возрождение и развитие национальных культур Украины" представителем одного национального меньшинства позвольте очень даже посомневаться. "Сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра" в этом сомнения нет, таки да.
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01.10.2021 19:37 Ответить
Интересно , где делись 32 тысячи скелетов евреев в Яру ,
Исследование снимков со спутников не находят их.
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04.10.2021 19:39 Ответить
 
 