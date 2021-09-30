В хранилищах Европы низкий уровень запасов газа. Призываем РФ направить дополнительные поставки через Украину, - посол США в Москве Салливан

Европе в условиях низкого уровня запасов газа в хранилищах необходимо диверсифицировать его поставки, США видят решение проблемы в наращивании объемов газового транзита через Украину.

Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США очень озабочены ситуацией с запасами газа в хранилищах региона: уровень запасов низкий, рынок испытывает дефицит по сравнению с предыдущими годами, наступает осень, а там не успеешь оглянуться, как придет зима", - сказал он.

Салливан отметил: "Более низкий, чем обычно, уровень запасов газа в хранилищах свидетельствует о необходимости диверсификации энергопоставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы и обеспечения ее энергобезопасности".

Американский посол подчеркнул, что именно на это направлена политика США.

"Она состоит в том, чтобы в этот решающий момент энергоперехода активно участвовать в повышении уровня энергобезопасности в Европе, будь то Восточная Европа, Украина или другие европейские партнеры и союзники", - продолжил Салливан.

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Он напомнил о заявлениях России, что у нее достаточно газа, чтобы удовлетворить энергетические потребности Европы.

"Мы этому верим и призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя "Северный поток 2". Нас беспокоит, что отказ от этого шага ударит по энергобезопасности Европы и поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок", - сказал Салливан.