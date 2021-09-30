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В хранилищах Европы низкий уровень запасов газа. Призываем РФ направить дополнительные поставки через Украину, - посол США в Москве Салливан

В хранилищах Европы низкий уровень запасов газа. Призываем РФ направить дополнительные поставки через Украину, - посол США в Москве Салливан

Европе в условиях низкого уровня запасов газа в хранилищах необходимо диверсифицировать его поставки, США видят решение проблемы в наращивании объемов газового транзита через Украину.

Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США очень озабочены ситуацией с запасами газа в хранилищах региона: уровень запасов низкий, рынок испытывает дефицит по сравнению с предыдущими годами, наступает осень, а там не успеешь оглянуться, как придет зима", - сказал он.

Салливан отметил: "Более низкий, чем обычно, уровень запасов газа в хранилищах свидетельствует о необходимости диверсификации энергопоставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы и обеспечения ее энергобезопасности".

Американский посол подчеркнул, что именно на это направлена политика США.

"Она состоит в том, чтобы в этот решающий момент энергоперехода активно участвовать в повышении уровня энергобезопасности в Европе, будь то Восточная Европа, Украина или другие европейские партнеры и союзники", - продолжил Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжают проверять связанные с "Северным потоком 2" организации на предмет внесения их в санкционные списки, - посол в Москве Салливан

Он напомнил о заявлениях России, что у нее достаточно газа, чтобы удовлетворить энергетические потребности Европы.

"Мы этому верим и призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя "Северный поток 2". Нас беспокоит, что отказ от этого шага ударит по энергобезопасности Европы и поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок", - сказал Салливан.

Автор: 

Газ (10225) Европа (1846) россия (95481) США (26583) Транзит газа (371) Салливан Джон (63)


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Топ комментарии
+9
Не в такій "позі" просите, попередньо всі санкції ще зніміть.
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30.09.2021 10:04
+6
Нехай Європа сама вилазе з ями, в яку вона сама попала. У них є дуже міцна зброя - вираження стурбованості, як вона завжди робить.
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30.09.2021 10:13
+3
По Венгрии там может быть такой скрытый момент, который нам не раскрывают. Даже тут на цензоре недавно проскочила информация, что Венгрия заключила контракт с Газпромом на 4,5 млрд кубов в год, но до этого покупала по 8-10 млрд. Они что так резко сократили потребление? Но есть информация, что часть этого газа шла в Украину - реальным или виртуальным реверсом, но шла. Теперь Украина не сможет покупать через Венгрию эти несколько млрд кубов газа, причем не только реально, но и виртуально. Потому что венгры, надо понимать, заключили контракт только на необходимый для себя газ. Это действительно чувствительный удар. Не только потому что венгры будут получать 4 млрд кубов не через Украину, а потому что Украина не сможет получать газ через Венгрию. Таки просматривается многоходовочка не только по лишению Украины транзита, но и принуждению к покупке газа по прямым контрактам с Газпромом.
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30.09.2021 10:16
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Правила форума Совет форумчан
Газовози розверніть на Європу,і вона теж нехай трохи думати почне.І економити.
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30.09.2021 10:02 Ответить
Не в такій "позі" просите, попередньо всі санкції ще зніміть.
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30.09.2021 10:04 Ответить
Ну саме поторгуватись ,і на шо хоч очі закриють
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30.09.2021 10:07 Ответить
Сейчас прочитал что уже 1100 долларов за 1000 кубиков газ стал стоить, в Европе... Аж как-то страшновато становится. Рост цены галопирующий! И шо дальше???
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30.09.2021 10:11 Ответить
Нехай Європа сама вилазе з ями, в яку вона сама попала. У них є дуже міцна зброя - вираження стурбованості, як вона завжди робить.
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30.09.2021 10:13 Ответить
Они посмотрели в глаза Тупину и увидели там ....
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30.09.2021 10:16 Ответить
По Венгрии там может быть такой скрытый момент, который нам не раскрывают. Даже тут на цензоре недавно проскочила информация, что Венгрия заключила контракт с Газпромом на 4,5 млрд кубов в год, но до этого покупала по 8-10 млрд. Они что так резко сократили потребление? Но есть информация, что часть этого газа шла в Украину - реальным или виртуальным реверсом, но шла. Теперь Украина не сможет покупать через Венгрию эти несколько млрд кубов газа, причем не только реально, но и виртуально. Потому что венгры, надо понимать, заключили контракт только на необходимый для себя газ. Это действительно чувствительный удар. Не только потому что венгры будут получать 4 млрд кубов не через Украину, а потому что Украина не сможет получать газ через Венгрию. Таки просматривается многоходовочка не только по лишению Украины транзита, но и принуждению к покупке газа по прямым контрактам с Газпромом.
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30.09.2021 10:16 Ответить
Вот и всё...
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30.09.2021 10:26 Ответить
Вот и всё, присел на бутылку
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30.09.2021 11:18 Ответить
Умничка. Это уже который раз за неделю?
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30.09.2021 11:29 Ответить
покупка газа РФ в Венгрии и Словакии и Польше это грандиозная афёра прихлебателей и приближенных к власти воров... эти страны сами покупают газ в РФ но продают этот газ который не тдошёёл даже до границы с ЕС.. т.е ни за что имеют до 30% наценки отгаза+ плата за "транзит"АФЁРА ВЕКА ТЯГЛА из карманы укров
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30.09.2021 10:31 Ответить
Дурачок, кокошник поправь
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30.09.2021 11:19 Ответить
Юлю Володимирівну арендуйте. Вона добре знає з якої сторони "цей газ" треба "нюхать".🌩️🤑🌩️
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30.09.2021 10:16 Ответить
Дотурбувалися ? Не турбуватися треба, а х№йло за горлянку брати !
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30.09.2021 10:22 Ответить
PS Обратите внимание, что нарастить поставки просят не клиенты Газпрома, а другие страны. Это значит, что у клиентов россиян нет проблем по поставкам газа, и если это так, то никаких санкций не будет. Сколько договорились продать кому - тем столько и продают. Это чтобы лучше понимать ситуацию и не спрашивать каждый раз, почему Европа молчит. Не молчит. Но не молчат те, кто напрямую у Газпрома ничего не покупает. А те, кто покупает, те молчат, потому что с поставками газа у них проблем нет.
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30.09.2021 10:23 Ответить
Європа отримала те що хотіла ангела меркель разом з макроном. вкладайте гроші у видобуток газу в украіні ,тоді будете з газом. а на росію треба накласти газо-нафтове ембарго і знищити путінську парашу.
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30.09.2021 10:24 Ответить
Стратег!
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30.09.2021 11:32 Ответить
ми співчуваємо європі і висловлюємо своє глибоке Занепокоєння,глубоку стурбованність і т.д,як вони там ще допомагають боротися з рашистами.
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30.09.2021 10:27 Ответить
Ты бы мог вот так ёрничать, если бы это не касалось самой Украины, а так - глупо.
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30.09.2021 11:40 Ответить
Облизуйте й далі *****

...
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30.09.2021 10:34 Ответить
та уже ***** так нализали шо пришло время европейцам покупать дрова, игры с ****** только начались.
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30.09.2021 11:52 Ответить
Что мешает развернуть газовозы из Китая, в 2021 США поставили вдвое меньше газа в ЕС.
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30.09.2021 10:34 Ответить
 
 