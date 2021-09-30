Powerball США разыграет $620 миллионов. Кто-то из Украины может стать мультимиллионером в эти выходные! Реклама

Следующий тираж лотереи Powerball США пройдет в субботу. На кону $620 миллионов долларов, и это крупнейший лотерейный приз в мире, на сегодняшний день. Тот, кому повезет угадать выигрышную комбинацию по результатам тиража в субботу, получит на руки сумму, которая даже после вычета всех федеральных налогов, эквивалентна 206 тысячам медианных зарплат разработчика в Украине.

Победитель самого крупного в мире лотерейного джекпота должен будет выплатить налоги в Соединенных Штатах, но сумма приза настолько велика, что даже после вычета налоговых выплат непосредственный остаток потрясает воображение. Вот почему тысячи украинцев пользуются услугами сертифицированного сервиса по продаже официальных лотерейных билетов онлайн – потому, что тот, кому посчастливится сорвать 620 миллионов долларов в тираже в эту субботу через TheLotter, получит на руки 446 миллионов долларов, после вычета федеральных налогов.

Эти 446 миллионов уже гарантированно ваши, вы можете потратить их как угодно!

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 620 миллионов долларов, состоится в эту субботу, 2 октября. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: "Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и Сальвадорец, который выиграл $1 миллион.

"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $620 миллионов," – добавляет представитель спец-службы theLotter, Адриан Коореманс.

Джекпот Powerball достиг $620 млн.

• Для вашего удобства, сервис запустилспецсайт, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,22!

• Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает

"Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях," – объясняет Коореманс. "Используя онлайн лотерейный сервис theLotter, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами."

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

"После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени," – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.

Среди самых известных победителей на сайте – М.М. из Багдада, который угадал все шесть номеров в розыгрыше лотереи Орегон Мегабакс 24 августа 2015 г., став единоличным обладателем джекпота в $6,4 миллиона! TheLotter доставил М.М. в Орегон через полмира, где он благополучно получил свой приз!

Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Украины?

theLotter предлагает 1 билет для участия в тираже лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта цена уже включает в себя комиссию сайта. В случае выигрыша джекпота, сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные!

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