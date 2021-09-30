Через неделю-две в трех областях Украины могут усилить карантин, - "слуга народа" Радуцкий
В трех областях Украины в ближайшее время могут усилить карантинные меры.
Об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"В регионах Украины, граничащих с Польшей, растет количество больных "ковидом" и уровень госпитализации. Есть вероятность, что через неделю-две в Волынской, Львовской, Ривненской областях усилят карантин", - подчеркнул парламентарий.
По словам Радуцкого, в Польше заинтересованы в том, чтобы поток путешествующих из Украины не привел к усилению темпов распространения эпидемии.
"Польские пограничники регулярно обнаруживают среди украинцев поддельные справки о вакцинации. Польша, к сожалению, еще не имеет технических средств для проверки подлинности сертификатов вакцинации в приложении "Дія", - добавил нардеп.
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на кого розрахований цей інформаційний треш?!