РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10044 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 863 8

Через неделю-две в трех областях Украины могут усилить карантин, - "слуга народа" Радуцкий

Через неделю-две в трех областях Украины могут усилить карантин, -

В трех областях Украины в ближайшее время могут усилить карантинные меры.

Об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В регионах Украины, граничащих с Польшей, растет количество больных "ковидом" и уровень госпитализации. Есть вероятность, что через неделю-две в Волынской, Львовской, Ривненской областях усилят карантин", - подчеркнул парламентарий.

По словам Радуцкого, в Польше заинтересованы в том, чтобы поток путешествующих из Украины не привел к усилению темпов распространения эпидемии.

"Польские пограничники регулярно обнаруживают среди украинцев поддельные справки о вакцинации. Польша, к сожалению, еще не имеет технических средств для проверки подлинности сертификатов вакцинации в приложении "Дія", - добавил нардеп.

Также читайте: Избежать "красных" и "оранжевых" зон нам не удастся, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Етат дєнь ви прібліжалі как маглі...
показать весь комментарий
30.09.2021 10:14 Ответить
Ужесточать нужно уже сейчас, иначе на пике будем иметь минимум 30к в сутки.
показать весь комментарий
30.09.2021 10:32 Ответить
Ну що ж простіше зробити - посилити карантин...
показать весь комментарий
30.09.2021 10:32 Ответить
Крадуцький вже маски назад завіз які пару років на початку епідемії продав за кордон?
показать весь комментарий
30.09.2021 10:37 Ответить
для просто розуміння -- в Польщі всі без масок, жодної людини в масці ...
на кого розрахований цей інформаційний треш?!
показать весь комментарий
30.09.2021 10:45 Ответить
Либо 3-4, а может и завтра....
показать весь комментарий
30.09.2021 10:48 Ответить
Очередной звуковой поток, образованный методом генерации случайных чисел....
показать весь комментарий
30.09.2021 10:50 Ответить
Якраз в тих областях які можуть приїхати до Вовки і запитати за "вагнерівців" і ціну на газ, продукти і послуги. А насправді "дельта" йде з московії через ватних акторів московії, і московських попів.
показать весь комментарий
30.09.2021 11:29 Ответить
 
 