В Европе побит очередной рекорд цены на газ - 1100 долларов за 1000 кубометров
Цена газа в Европе продолжает ежедневно обновлять максимумы.
Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в четверг достигла 91,845 евро за МВт/ч, или $1102 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.
Прошлым вечером фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts прибавил еще $23 и достиг $1071 за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.
Пожалуйста, подождите...
Газа в Европе доХ..я. Истерику раскачивают кремлевские проститутки.
Особенно про проституток.
Т.е. ... он... ?
Он должен стоять на коленях: купите хоть что-то, хоть за полцены.
Вместо этого мы видим момент слаженного взаимодействия
европейской ши ддовской бюрократии с кремлёвской ши ддовской бюрократией - они хотят сорвать большой куш в критический момент,
который они системно, продуманно и создавали весь прошедший год.
А потом они затихнут, как вирус - мы что - мы же ничего, мы такие же люди ...
Остаться без штанов, но создать атомную бомбу.
Скупить весь газ, но уменьшить СО.
они уже в 20м веке взрастили гитлера и сталина.
сейчас вон финансируют режимы в расее и китае и удивляются: "а почему так? они нас хотят захватить. што же делать кто же виноват в 3й мирвой"
они не обучаемы.
а должно быть эмбарго
да и с Китаем нужно решать вопрос, а не размещать там производство всего, включая микрочиипы и прочие стратегические детали.
потом ***** ноют - как жи так. это жи режимы мы от них зависим. айяяяй. какой ужас они развязали третью мировую. никто ж не предполагал што так будет. мы ж не виноваты. оно само так получилось....
Какая ещё Европа может быть с диктатором в 21-м веке ?
походу немцьі слились под шишкостан, и понеслось...
От і було б українське економічне диво.
А хтось же цей газ-таки продає.
Интересно, а Европа поднимет цены для РФ на авто, компьютеры, орг/бытовую технику, визы и т.п. ???