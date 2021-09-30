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бизнес (1586) контрабанда (2383) МВД (9151)

Антон Геращенко будет координировать защиту бизнеса в МВД, - президент Украинской Ассоциации производителей Громыко

Антон Геращенко будет координировать защиту бизнеса в МВД, - президент Украинской Ассоциации производителей Громыко

В МВД состоялась встреча министра Дениса Монастырского с представителями бизнеса и глав ассоциаций.

Об этом в Facebook сообщил президент Украинской Ассоциации производителей Алекандр Громыко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой спич касался борьбы с контрабандой путем предоставления доступа патрульным полицейским на дорогах к базе е-ТТН которую я предложил объединить в один документ с налоговой накладной. В случае несоответствия патрульные обязаны вызывать детективов БЭБ которые разберутся где загружалась данная фура с контрабандой", - объяснил Громыко.

Таким образом, по его словам, контроль цепочки поставок становится прозрачным, а контрабанда экономически невыгодной.

"В Грузии внедрили этот механизм контроля цепочки поставок еще много лет назад, после чего полностью отменили бумажные накладные на товар и теперь по стране грузы едут без каких либо документов, но при этом никакой контрабанды и ухода от налогов", - добавил президент Украинской Ассоциации производителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис по вопросам защиты бизнеса создадут в структуре МВД: координировать будет советник Геращенко, а отвечать - первый замминистра Енин

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Топ комментарии
+3
Останавливают такие патрульные машину "Новой Почты".
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Так воно ж розсортіроване по містам ,в плівках все.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Так тут же звірять 2 дні.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Нате 500 гривень.
-Щасливої дороги.
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30.09.2021 11:00
+1
дедушка, наверное, не знает, что налоговая (которую каким-то чудом объединят с ё-ттн) не выписывается в день отправки, а может быть зарегистрирована в системе на протяжении до 30 дней после этой даты... КАКУЮ налоговую и где покажет перевозчик патрульным?...
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30.09.2021 10:58
+1
про электронную ТТН говорят уже годами. Обещали ввести в конце 2020. Затем в июле 2021. Затем просто замолчали. А как же налоговые скрутки? Кому они останутся. А как же вообще липовые отгрузки товаров? В Грузии понятная таможенная система и не берут взяток за занижение цены, т.к. таможенные сборы четкие и небольшие. Поэтому и нет контрабанды, т.к. проще честно немного заплатить, чем контрабасить.
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30.09.2021 10:59
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дедушка, наверное, не знает, что налоговая (которую каким-то чудом объединят с ё-ттн) не выписывается в день отправки, а может быть зарегистрирована в системе на протяжении до 30 дней после этой даты... КАКУЮ налоговую и где покажет перевозчик патрульным?...
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30.09.2021 10:58 Ответить
не совсем так, ПН выписываеться по первому событию - оплата (предоплата) или отгрузка, по сути правильный подход - отгрузка= налоговая, но реалии таковы что в базе она появиться только когда будет ее регистрация ( а на это есть 30 дней после оформления,вы верно указали),что там они привязывать собрались хз, даже крупные организации не раскидываються своим налоговым кредитом и не регят в день отгрузки (разве если только по договоренностям) . Весь это треп монастырского ниочем, учитывая проблемы с рег.,приостановкой и тд. ,у многих и так кредита не хватает, тянут до последнего, какие там нафик налоговые в день отгрузки.
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30.09.2021 11:39 Ответить
я немного упростил... а он просто озвучивает хотелки ДНС под лозунгом "по просьбе бизнеса", при этом не очень понимая, что ему сказали... была идея ввести такую цепочку (даже не знаю, кто ее приостановил), но последовательность, если правильно помню была следующей: вначале выписывается и регистрируется в очередном реестре электронная ТТН (она же заменяет накладную отгрузки), а потом, если налоговая одобрила ее ))))) - на ее основании регистрируется налоговая накладная по своим правилам и срокам (вопрос - а зачем это вообще делать, если есть аналогичный полностью документ?!)... В общем, не решились рубить сук, на которых сидят... учитывая, КАК работают уже две нынешние СЕА/САП, это, скорее всего привело бы к полному коллапсу... что с тех пор изменилось, раз снова вытягивают за уши эту утопию - хзн...
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30.09.2021 12:01 Ответить
про электронную ТТН говорят уже годами. Обещали ввести в конце 2020. Затем в июле 2021. Затем просто замолчали. А как же налоговые скрутки? Кому они останутся. А как же вообще липовые отгрузки товаров? В Грузии понятная таможенная система и не берут взяток за занижение цены, т.к. таможенные сборы четкие и небольшие. Поэтому и нет контрабанды, т.к. проще честно немного заплатить, чем контрабасить.
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30.09.2021 10:59 Ответить
Отметим, что изменения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в Украине были внесены еще в 2019 году приказом Министерства инфраструктуры https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0649-19#Text № 413 .

"Уже больше года как первый этап пилотного проекта стартовал. Эти изменения вступили в силу с 12.07.2019 г. То есть с этой даты можно использовать Е-ТТН вместо обычной бумажной ТТН. Как это работает? Первое что нужно сказать - проект пилотный и Е-ТТН не является обязательной. Стороны могут выбирать на свое усмотрение - оформлять стандартную ТТН в бумажном варианте или же сделать Е-ТТН",

ЕТТН уже давно, просто необязательна, на усмотрение сторон.
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30.09.2021 11:43 Ответить
то, что разрешили оформлять Е ТТН, не значит, что есть портал, где можно это удовольствие оформлять... Где оформлять? И я, и клиент - готовы работать по Е ТТН. И что с того? Где оформлять? Полиция готова принимать Е ТТН? УТБ готовы? "Можно..."
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30.09.2021 11:57 Ответить
медок -это так ,первое что пришло,вполне рабочее решение обмена.Там сейчас вариантв масса.

полиция - это да,на сейчас не готова (софта то нет для сверки с ПН),нужен бумажный вариант, распечатаный с того же медка с эл.ключами .

То что рассматривают в новости - не заработает при их раскладе никогда, у нас у более 80% нет (или не хотят) налогового кредита на момент оформления ПН, а без регистрации менты не увидят в базе.Опять же , ПН может идти через сервер и целый день, и в момент остановки не быть в базе мы не Грузия.
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30.09.2021 12:23 Ответить
Останавливают такие патрульные машину "Новой Почты".
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Так воно ж розсортіроване по містам ,в плівках все.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Так тут же звірять 2 дні.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Нате 500 гривень.
-Щасливої дороги.
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30.09.2021 11:00 Ответить
А если предприятие не плательщик НДС?
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30.09.2021 11:07 Ответить
Господа фопы, запомните: тарелка должна быть тщательно вымыта. Иначе быть беде
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30.09.2021 12:05 Ответить
пухир з лайном буде захищати бізнесменів. Несмішний анекдот.
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30.09.2021 14:03 Ответить
Он уже координировал защиту обманутых инвесторов...
Кто может сказать, скольких инвесторов он защитил?
Так же и бизнес он будет защищать.
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01.10.2021 10:32 Ответить
 
 