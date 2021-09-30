Антон Геращенко будет координировать защиту бизнеса в МВД, - президент Украинской Ассоциации производителей Громыко
В МВД состоялась встреча министра Дениса Монастырского с представителями бизнеса и глав ассоциаций.
Об этом в Facebook сообщил президент Украинской Ассоциации производителей Алекандр Громыко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мой спич касался борьбы с контрабандой путем предоставления доступа патрульным полицейским на дорогах к базе е-ТТН которую я предложил объединить в один документ с налоговой накладной. В случае несоответствия патрульные обязаны вызывать детективов БЭБ которые разберутся где загружалась данная фура с контрабандой", - объяснил Громыко.
Таким образом, по его словам, контроль цепочки поставок становится прозрачным, а контрабанда экономически невыгодной.
"В Грузии внедрили этот механизм контроля цепочки поставок еще много лет назад, после чего полностью отменили бумажные накладные на товар и теперь по стране грузы едут без каких либо документов, но при этом никакой контрабанды и ухода от налогов", - добавил президент Украинской Ассоциации производителей.
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"Уже больше года как первый этап пилотного проекта стартовал. Эти изменения вступили в силу с 12.07.2019 г. То есть с этой даты можно использовать Е-ТТН вместо обычной бумажной ТТН. Как это работает? Первое что нужно сказать - проект пилотный и Е-ТТН не является обязательной. Стороны могут выбирать на свое усмотрение - оформлять стандартную ТТН в бумажном варианте или же сделать Е-ТТН",
ЕТТН уже давно, просто необязательна, на усмотрение сторон.
полиция - это да,на сейчас не готова (софта то нет для сверки с ПН),нужен бумажный вариант, распечатаный с того же медка с эл.ключами .
То что рассматривают в новости - не заработает при их раскладе никогда, у нас у более 80% нет (или не хотят) налогового кредита на момент оформления ПН, а без регистрации менты не увидят в базе.Опять же , ПН может идти через сервер и целый день, и в момент остановки не быть в базе мы не Грузия.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Так воно ж розсортіроване по містам ,в плівках все.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Так тут же звірять 2 дні.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Нате 500 гривень.
-Щасливої дороги.
Кто может сказать, скольких инвесторов он защитил?
Так же и бизнес он будет защищать.